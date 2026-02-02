2 người tử vong sau khi uống rượu ngâm, Bộ Y tế yêu cầu truy nguồn khẩn

Sau vụ 2 người tử vong nghi do ngộ độc rượu ngâm, Cục An toàn thực phẩm yêu cầu truy xuất nguồn gốc, thu hồi sản phẩm liên quan và tăng cường kiểm tra các cơ sở nấu rượu thủ công nhằm ngăn nguy cơ ngộ độc lan rộng.

Theo báo cáo nhanh của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Đồng Tháp, vụ nghi ngờ ngộ độc thực phẩm tại Ấp Bình Thới A, xã Bình Trưng, tỉnh Đồng Tháp hôm 29/1. Các nạn nhân được ghi nhận có sử dụng rượu ngâm trước khi xuất hiện triệu chứng nặng.

Vụ việc khiến hai người không qua khỏi, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ ngộ độc rượu không bảo đảm an toàn thực phẩm trong cộng đồng.

Các nạn nhân của một vụ ngộ độc rượu được cấp cứu tại BV Chợ Rẫy

Trước diễn biến đặc biệt nghiêm trọng, hôm nay, 2/2, Cục An toàn thực phẩm Bộ Y tế đã yêu cầu Sở Y tế tỉnh Đồng Tháp chỉ đạo các bệnh viện đang tiếp nhận bệnh nhân nghi ngộ độc thực phẩm tập trung tối đa nguồn lực cho công tác cấp cứu, điều trị tích cực, nhằm giảm thiểu ảnh hưởng xấu đến sức khỏe và tính mạng người bệnh, nhất là trong bối cảnh ngộ độc rượu có thể diễn tiến nhanh, gây tổn thương thần kinh, hô hấp và đa cơ quan.

Sở Y tế Đồng Tháp được yêu cầu phối hợp chặt chẽ với Sở Công Thương và các cơ quan chức năng trên địa bàn để khẩn trương điều tra, xác định nguồn sản xuất, phân phối loại rượu đã sử dụng trong vụ việc.

Cục An toàn thực phẩm nhấn mạnh phải dừng lưu thông ngay sản phẩm rượu nghi gây ngộ độc, không để tiếp tục được buôn bán hoặc sử dụng trong cộng đồng. Nếu phát hiện vi phạm quy định về an toàn thực phẩm trong quá trình sản xuất, pha chế, kinh doanh rượu, các cơ quan chức năng phải xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Động thái này cho thấy nguy cơ từ rượu tự ngâm, rượu pha chế không kiểm soát thành phần, đặc biệt là nguy cơ nhiễm methanol hoặc các tạp chất độc hại, vẫn hiện hữu và có thể dẫn đến hậu quả chết người.

Sau vụ việc trên, Cục An toàn thực phẩm yêu cầu tăng cường kiểm tra, giám sát an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh rượu trên địa bàn tỉnh. Trọng tâm là các cơ sở nhỏ lẻ, hộ nấu rượu thủ công, nơi điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm thường hạn chế, khó kiểm soát chất lượng.

Cơ quan chức năng địa phương phải kịp thời phát hiện, ngăn chặn các loại rượu sản xuất, pha chế không bảo đảm an toàn thực phẩm, rượu không rõ nguồn gốc, không nhãn mác. Đây là nhóm sản phẩm tiềm ẩn nguy cơ rất cao đối với sức khỏe người tiêu dùng khi lưu thông trên thị trường, nhất là dịp lễ tết, lễ hội khi nhu cầu sử dụng đồ uống có cồn tăng mạnh.