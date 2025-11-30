Ukraine tuyên bố dùng tàu không người lái tấn công 2 tàu thuộc “hạm đội bóng tối” Nga

Ukraine tuyên bố đã dùng tàu không người lái Sea Baby tấn công 2 tàu chở dầu mà họ cho là thuộc “hạm đội bóng tối” của Nga ở Biển Đen, gây thiệt hại nghiêm trọng.

Các tàu không người lái dưới nước của Ukraine đã tấn công 2 tàu chở dầu thuộc “hạm đội bóng tối” của Nga ở Biển Đen, theo một quan chức trong Cơ quan An ninh Ukraine (SBU).

Ukraine đã nhận trách nhiệm vụ tấn công sau khi các vụ nổ xảy ra trên 2 con tàu vào thứ Sáu và thứ Bảy.

Một nguồn tin an ninh Ukraine cho biết rằng các tàu không người lái Sea Baby đã được sử dụng trong một chiến dịch chung của SBU và hải quân. Không có phản hồi ngay lập tức từ phía Nga.

Cả hai tàu chở dầu đều chịu thiệt hại nghiêm trọng, nguồn tin cho biết, và coi như bị loại khỏi hoạt động. “Điều này sẽ giáng một đòn mạnh vào hoạt động vận chuyển dầu của Nga”, nguồn tin cho hay.

Các nước phương Tây từ lâu đã cáo buộc Nga sử dụng hàng trăm tàu chở dầu – nhiều tàu treo cờ nước ngoài – để vận chuyển dầu tới khách hàng nhằm né tránh các lệnh trừng phạt.

Tàu Virat mang cờ Gambia đã bị tấn công thêm một lần trong hôm 29/11, sau khi bị hư hại vào hôm trước đó, theo Bộ Giao thông Vận tải Thổ Nhĩ Kỳ.

Ngọn lửa và khói dày bốc lên từ một tàu chở dầu sau vụ tấn công hai con tàu ở Biển Đen, trong hình ảnh công bố ngày 28/11. Ảnh: Reuters

Theo cơ quan hàng hải Thổ Nhĩ Kỳ, con tàu chịu thiệt hại nhẹ phía trên mực nước và không xảy ra cháy. Con tàu đang cách bờ biển Thổ Nhĩ Kỳ khoảng 30 hải lý (50 km). Dữ liệu theo dõi cho thấy nó giảm tốc và chuyển hướng vào bờ muộn ngày thứ Sáu.

“Không có yêu cầu rời tàu từ thủy thủ đoàn”, Bộ Giao thông Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, nhưng một tàu kéo chữa cháy đã được điều đến hiện trường.

Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ bày tỏ quan ngại về các vụ tấn công, cho rằng chúng “gây ra rủi ro nghiêm trọng đối với an toàn hàng hải, tính mạng, tài sản và môi trường trong khu vực”.

Điểm đến của tàu Virat chưa được xác định. Dữ liệu hàng hải cho thấy nó đang chờ lệnh ở Biển Đen. Con tàu đã bị Mỹ trừng phạt vào tháng 1 khi nó còn hoạt động dưới tên khác, và sau đó bị Anh và EU trừng phạt trong năm nay.

Một vụ nổ khác cũng xảy ra trên một tàu chở dầu thô của Nga ở một khu vực gần đó trên Biển Đen vào thứ Sáu. Toàn bộ 25 thuyền viên trên tàu – được xác định là tàu Kairos mang cờ Gambia – đã được sơ tán. Cả hai tàu đều không nằm trong vùng biển Thổ Nhĩ Kỳ khi bị tấn công.

Video cho thấy các tàu kéo của Thổ Nhĩ Kỳ đang nỗ lực dập tắt đám cháy lớn trên tàu, cách bờ biển Thổ Nhĩ Kỳ khoảng 30 hải lý. Vào thứ Bảy, Bộ Giao thông Thổ Nhĩ Kỳ cho biết đám cháy trên boong tàu Kairos đã được dập tắt.

Tàu Kairos dài 275 mét và nặng gần 80.000 tấn. Con tàu bị EU trừng phạt đầu năm nay và đã rời một cảng Ấn Độ đầu tháng này để trở về cảng Novorossiysk của Nga ở Biển Đen.

Đầu năm nay, nhiều vụ nổ bí ẩn đã xảy ra trên các tàu vận chuyển dầu cho Nga từ Biển Đen.

Cả Virat và Kairos đều đã đi qua eo biển Bosphorus để vào Biển Đen. Các tàu khác cũng bị trừng phạt vì vận chuyển dầu thô Nga đang đi trên cùng tuyến đường, theo dữ liệu hàng hải hôm thứ Bảy.

Một vụ tấn công bằng tàu không người lái trên biển cũng xảy ra vào sáng thứ Bảy nhằm vào một điểm neo đậu tại cảng Novorossiysk của Nga ở Biển Đen, theo Tập đoàn Đường ống Caspian.

Đường ống này vận chuyển dầu từ Kazakhstan – qua Nga – đến khách hàng nước ngoài. Bộ Năng lượng Kazakhstan cho biết họ đã “kích hoạt kế hoạch chuyển hướng khối lượng dầu xuất khẩu sang các tuyến thay thế” sau vụ tấn công.

