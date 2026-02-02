TP.HCM tăng tốc hợp tác blockchain, tài chính số tại Davos 2026

Trong khuôn khổ WEF Davos 2026, TP.HCM đẩy mạnh kết nối đối tác quốc tế nhằm mở rộng hợp tác về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và tài chính.

Trong khuôn khổ Hội nghị Thường niên lần thứ 56 của Diễn đàn Kinh tế Thế giới diễn ra tại Davos (Thụy Sĩ) từ ngày 18-23/1, đoàn công tác TP.HCM do Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Hoàng Nguyên Dinh dẫn đầu đã triển khai chuỗi hoạt động đối ngoại và xúc tiến hợp tác quốc tế, tập trung vào khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và tài chính.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Hoàng Nguyên Dinh cùng đoàn triển khai hoạt động đối ngoại tại Davos. Ảnh: HCMC C4IR.

TP.HCM tổ chức 2 sự kiện kết nối xúc tiến đầu tư và thực hiện chuỗi hoạt động đối ngoại gồm tiếp xúc song phương và ký kết một số thỏa thuận hợp tác.

Các chương trình bên lề thu hút gần 70 khách mời quốc tế là đại diện định chế tài chính, nhà đầu tư, chuyên gia và startup công nghệ, qua đó khẳng định cách làm bài bản và tính chuyên nghiệp của đoàn.

TP.HCM mở rộng hợp tác công nghệ và blockchain

Tại hội nghị, TP.HCM chủ động "đặt câu chuyện phát triển" vào đúng không gian đối thoại toàn cầu, nơi các quốc gia và tập đoàn lớn thảo luận xu hướng công nghệ, chuỗi cung ứng và cấu trúc tài chính mới. Đoàn tập trung giới thiệu tầm nhìn về một TP.HCM năng động, đổi mới và hội nhập sâu, đồng thời mở thêm kênh hợp tác phục vụ mục tiêu nâng chất tăng trưởng, thay vì chỉ dừng ở thông điệp quảng bá.

Đoàn công tác TP.HCM gặp và làm việc với các đối tác nước ngoài tại hội nghị. Ảnh: HCMC C4IR.

Trong toàn bộ chuỗi hoạt động, HCMC C4IR là đầu mối kết nối then chốt, vừa tham mưu nội dung vừa điều phối làm việc với các đối tác.

HCMC C4IR là trung tâm được hình thành trong khuôn khổ hợp tác giữa Diễn đàn Kinh tế Thế giới và Việt Nam, đóng vai trò cầu nối giữa chính quyền TP.HCM với mạng lưới doanh nghiệp và tổ chức quốc tế để thúc đẩy sáng kiến, chính sách về công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Qua đó, TP.HCM thể hiện cách tiếp cận "đồng kiến tạo", ưu tiên các nội dung có thể triển khai ngay như chính sách đổi mới, mô hình thử nghiệm có kiểm soát và phát triển năng lực nhân lực.

Bên cạnh đó, đoàn cũng thăm và làm việc với Đại học Zurich nhằm trao đổi về phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho lĩnh vực tài chính và công nghệ, cũng như khả năng kết nối nghiên cứu, chuyển giao trong AI, big data và blockchain.

Đây là hướng đi phù hợp khi TP.HCM đặt mục tiêu hình thành hệ sinh thái tài chính và công nghệ có chiều sâu, cần nền tảng nhân lực và tri thức đi trước một bước.

TP.HCM kết nối đối tác toàn cầu để tăng tốc sau Davos

Bên cạnh hợp tác học thuật, đoàn làm việc với các đối tác chính sách và mạng lưới C4IR khu vực.

Tại Davos, đoàn có cuộc trao đổi với Bộ Kỹ thuật số Malaysia, đồng thời tăng cường phối hợp với C4IR Malaysia về chương trình phổ cập AI, định hướng xây dựng nội dung hợp tác cụ thể và khả năng đóng góp vào khung hợp tác kinh tế số của khu vực.

Đoàn cũng tiếp xúc với C4IR Azerbaijan để trao đổi mô hình vận hành và hướng hợp tác đào tạo, chia sẻ kinh nghiệm quản trị, qua đó mở rộng kênh hợp tác đa phương trong hệ sinh thái C4IR toàn cầu.

Ông Hoàng Nguyên Dinh làm việc với ông Fariz Jafarov, Giám đốc điều hành C4IR Azerbaijan, cùng các thành viên đoàn. Ảnh: HCMC C4IR.

Ở mảng đổi mới sáng tạo, cuộc làm việc với Cơ quan Đổi mới Sáng tạo Israel cho thấy TP.HCM ưu tiên tìm hiểu vai trò Nhà nước trong dẫn dắt hệ sinh thái, cơ chế hỗ trợ công nghệ lõi và khởi nghiệp công nghệ cao.

Các lĩnh vực được quan tâm gồm AI, sản xuất thông minh, an ninh mạng và đô thị thông minh, hướng tới tăng cường kết nối qua HCMC C4IR để bảo đảm tính liên tục và khả năng triển khai sau Davos.

Trục tài chính số cũng được nhấn mạnh trong các cuộc gặp với khối doanh nghiệp và tổ chức quốc tế như Binance, UBS, Tether, Bodo Möller Chemie Group và Crystal Intelligence.

Nội dung trao đổi tập trung vào an toàn bảo mật thông tin tài chính, phòng chống rửa tiền, hạ tầng dữ liệu và khả năng thử nghiệm chính sách theo mô hình sandbox, bảo đảm thúc đẩy đổi mới nhưng vẫn quản trị rủi ro.

Bên cạnh đó, TP.HCM tổ chức 2 hoạt động kết nối với chủ đề tài chính và công nghệ, trong đó đặt trọng tâm vào tầm nhìn và cơ hội đầu tư cho trung tâm tài chính quốc tế. Cách tổ chức theo hướng đối thoại và kết nối doanh nghiệp tạo điều kiện để các bên trao đổi trực tiếp, qua đó hình thành các đầu mối hợp tác cụ thể.