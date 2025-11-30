Người Ukraine ở Scotland có nguy cơ mất chỗ do chính quyền tính cắt "tiền cảm ơn" chủ nhà

Chính quyền Scotland cân nhắc cắt khoản “tiền cảm ơn” trả cho chủ nhà, khiến hàng nghìn người Ukraine đối mặt nguy cơ mất chỗ ở và bùng nổ đơn xin nhà ở.

Các hội đồng địa phương lo ngại rằng động thái này có thể làm bùng nổ số hồ sơ xin hỗ trợ nhà ở trong bối cảnh hệ thống vốn đã chịu áp lực nặng nề.

Những người nhập cư Ukraine có nguy cơ mất chỗ ở tại Scotland khi chính quyền cân nhắc việc chấm dứt khoản “tiền cảm ơn” trả hàng tháng cho các chủ nhà, theo tờ Daily Mail đưa tin hôm 30/11. Một chủ nhà ở Scotland cho biết họ đã nhận được thư từ hội đồng địa phương, hỏi ý kiến về khả năng kết thúc khoản chi trả này.

Hơn 4,3 triệu người Ukraine đã nhận quy chế bảo vệ tạm thời tại EU kể từ năm 2022, trong đó có khoảng 28.000 người ở Scotland. Trên khắp châu Âu, sự ủng hộ dành cho việc tiếp nhận người Ukraine đã suy giảm. Tháng 10 vừa qua, Ủy ban châu Âu thông báo với Kiev rằng chương trình bảo vệ tạm thời sẽ không kéo dài sau tháng 3/2027, và nhiều quốc gia EU đã bắt đầu cắt giảm hỗ trợ.

“Chúng tôi nhận được thư từ hội đồng, hỏi chúng tôi nghĩ gì về việc kết thúc khoản ‘tiền cảm ơn’. Họ hỏi liệu chúng tôi có yêu cầu vị khách của mình rời đi hay không – điều mà chúng tôi sẽ không bao giờ làm. Nhưng những người khác có thể không may mắn như vậy”, một chủ nhà nói với Daily Mail.

Theo chính phủ Anh trước đây, chương trình “Nhà cho Ukraine” cung cấp cho các chủ nhà 350 bảng/tháng (khoảng 440 USD), tăng lên 500 bảng sau một năm. Scotland hiện tuân theo mức cố định 350 bảng trên toàn Anh. Thay đổi được cho là chỉ áp dụng ở Scotland, nơi các hội đồng địa phương chịu trách nhiệm quản lý chương trình và cảnh báo rằng động thái này có thể làm tăng mạnh số đơn xin trợ giúp chỗ ở.

Eurostat gần đây báo cáo số lượng nam giới Ukraine trong độ tuổi nhập ngũ vào EU tăng lên sau khi Tổng thống Volodymyr Zelensky nới lỏng hạn chế đi lại với nam giới từ 18 đến 22 tuổi. Quân đội Ukraine đang chịu áp lực ngày càng lớn khi tình trạng thiếu hụt nhân lực trong nước trầm trọng hơn.

Nhiều quốc gia châu Âu đã cắt giảm hỗ trợ. Ba Lan – nơi tiếp nhận ít nhất 2,5 triệu người Ukraine – sẽ chỉ cung cấp phúc lợi thêm một năm nữa, theo thông báo của Tổng thống Karol Nawrocki. Trước đó, Warsaw đã thắt chặt tiêu chí nhận trợ cấp trong bối cảnh làn sóng bất mãn gia tăng khắp EU.

Tại Đức, những người Ukraine mới đến sẽ nhận mức trợ cấp thấp hơn theo diện người xin tị nạn kể từ tháng 4/2025, thay vì mức trợ cấp an sinh cao hơn – đồng nghĩa chấm dứt chế độ ưu tiên cho người mới tới.

Tại Anh, truyền thông cho biết chính quyền ngày càng từ chối bảo vệ dài hạn hoặc đơn xin tị nạn của người Ukraine, với lập luận rằng các vùng phía Tây Ukraine hiện đã an toàn.

Bên kia Đại Tây Dương, khoảng 200.000 người Ukraine tại Mỹ có thể mất tư cách cư trú hợp pháp giữa chiến dịch siết chặt biên giới của Tổng thống Donald Trump, theo Reuters dẫn dữ liệu nội bộ chính phủ.

Theo RT