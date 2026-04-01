Ông Trump: Mỹ có thể kết thúc chiến tranh Iran trong 2–3 tuần, không cần thỏa thuận

Ông Trump cho biết Mỹ có thể chấm dứt chiến dịch quân sự tại Iran trong vòng 2–3 tuần mà không cần thỏa thuận.

Tổng thống Donald Trump cho biết Mỹ có thể kết thúc các cuộc tấn công quân sự nhằm vào Iran trong vòng 2-3 tuần, đồng thời nhấn mạnh Tehran không cần phải đạt được một thỏa thuận nào như điều kiện tiên quyết để chấm dứt xung đột.

Những phát biểu này cho thấy lập trường thay đổi và đôi khi mâu thuẫn từ Washington về cách thức kết thúc cuộc chiến – hiện đã bước sang tuần thứ năm.

“Chúng tôi sẽ rời đi rất sớm”, ông Trump nói với các phóng viên tại Nhà Trắng hôm thứ Ba, cho biết việc rút lui có thể diễn ra “trong vòng hai tuần, có thể hai tuần, có thể ba tuần”.

Khi được hỏi liệu ngoại giao thành công với Iran có phải là điều kiện tiên quyết để Mỹ kết thúc chiến dịch mang tên “Epic Fury” hay không, ông Trump trả lời là không.

“Iran không cần phải đạt thỏa thuận, không”, ông nói. “Không, họ không cần phải đạt thỏa thuận với tôi”.

Nhà Trắng sau đó cho biết ông Trump sẽ có bài phát biểu toàn quốc vào 9 giờ tối 1/4 để “cập nhật quan trọng về Iran”.

Trước đó, Washington từng đe dọa sẽ gia tăng hoạt động quân sự nếu Tehran không chấp nhận khuôn khổ ngừng bắn 15 điểm của Mỹ, trong đó các yêu cầu cốt lõi gồm việc Iran cam kết không theo đuổi vũ khí hạt nhân, chấm dứt toàn bộ hoạt động làm giàu uranium và mở lại hoàn toàn eo biển Hormuz.

Cũng trong hôm 31/3, Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth cho biết ông Trump sẵn sàng đạt được một thỏa thuận với Iran để chấm dứt cuộc chiến đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, lan rộng khắp khu vực, làm gián đoạn nguồn cung năng lượng và đe dọa đẩy kinh tế toàn cầu vào khủng hoảng.

Theo tờ Wall Street Journal, UAE đang chuẩn bị hỗ trợ Mỹ và các đồng minh mở lại eo biển Hormuz bằng vũ lực, nhằm chấm dứt tình trạng gần như phong tỏa tuyến vận tải quan trọng này – nơi vận chuyển khoảng 1/5 nguồn cung dầu và khí tự nhiên hóa lỏng toàn cầu mỗi ngày.

Báo cáo cho biết UAE đang tìm kiếm một nghị quyết từ Hội đồng Bảo an LHQ và đề xuất Mỹ chiếm giữ các đảo chiến lược.

Trong khi Mỹ nói các cuộc trao đổi với Iran vẫn đang diễn ra, Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi cho biết ông có nhận được các thông điệp trực tiếp từ đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff, nhưng đó không phải là “đàm phán”, theo Al Jazeera.

Ông cho biết các thông điệp này bao gồm cả đe dọa hoặc trao đổi quan điểm thông qua các “bên trung gian”.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cũng đưa ra lời đe dọa mới nhằm vào các công ty Mỹ trong khu vực, bắt đầu từ ngày 1/4. Danh sách gồm 18 doanh nghiệp như Microsoft, Google, Apple, Intel, IBM, Tesla và Boeing.

Khi được hỏi về mối đe dọa này, ông Trump cho biết ông không lo ngại.

Trước đó trong ngày, ông Trump cũng chỉ trích các quốc gia không hỗ trợ Mỹ trong cuộc chiến, bao gồm cả NATO và đặc biệt là Anh.

Ngoại trưởng Marco Rubio nói với Fox News rằng NATO đang trở thành “con đường một chiều”, khi châu Âu muốn Mỹ bảo vệ nhưng lại không hỗ trợ tương xứng.

“Sau khi xung đột kết thúc, chúng tôi sẽ phải xem xét lại mối quan hệ này”, ông Rubio nói, đồng thời nhấn mạnh Washington “đã nhìn thấy đích đến” của cuộc chiến.

Chiến sự tiếp tục leo thang

Cuộc chiến cũng làm bùng phát lại xung đột giữa Israel và lực lượng Hezbollah do Iran hậu thuẫn tại Lebanon.

Ít nhất 7 người thiệt mạng và 24 người bị thương trong hai cuộc không kích của Israel tại khu vực Beirut, theo Bộ Y tế Lebanon.

Quân đội Israel cho biết đã tiến hành hai cuộc tấn công riêng biệt nhằm vào một chỉ huy cấp cao và một thành viên cấp cao khác của Hezbollah, nhưng không tiết lộ danh tính hoặc xác nhận họ đã bị tiêu diệt hay chưa.

Hezbollah chưa đưa ra phản hồi ngay lập tức.

Trong bối cảnh xung đột chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, Pakistan đang nỗ lực làm trung gian hòa giải.

Ngoại trưởng Trung Quốc và Pakistan đã kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức và thúc đẩy đàm phán hòa bình sau cuộc gặp tại Bắc Kinh.

Iran vẫn thể hiện lập trường cứng rắn dù phải hứng chịu các đợt tấn công dữ dội từ Mỹ và Israel trong suốt một tháng qua, trong khi các quốc gia láng giềng ngày càng bị cuốn vào xung đột.

Truyền hình nhà nước Syria cho biết các vụ nổ tại Damascus là do hệ thống phòng không Israel đánh chặn tên lửa Iran.

Một trạm radar thời tiết và tòa nhà tại cảng Bushehr của Iran đã bị vô hiệu hóa sau hai cuộc tấn công Mỹ–Israel, theo một quan chức địa phương.

Nhà máy thép Mobarakeh tại Isfahan bị tấn công lần thứ hai trong một tuần, trong khi các phần của tổ hợp thép Sefiddasht tại Borujen cũng bị nhắm mục tiêu.

Giá dầu và nhiên liệu tăng cao đang gây áp lực lên tài chính của các hộ gia đình Mỹ và trở thành vấn đề chính trị đối với ông Trump và đảng Cộng hòa trước cuộc bầu cử giữa kỳ vào tháng 11.

Giá xăng trung bình toàn quốc tại Mỹ đã vượt mốc 4 USD/gallon lần đầu tiên trong hơn ba năm, theo dữ liệu từ GasBuddy.

Một cuộc thăm dò của Reuters/Ipsos cho thấy khoảng hai phần ba người Mỹ tin rằng Washington nên nhanh chóng chấm dứt sự can dự vào cuộc chiến với Iran, ngay cả khi điều đó đồng nghĩa không đạt được các mục tiêu đề ra.

Theo Reuters