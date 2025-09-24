Ông Trump bất ngờ tuyên bố Ukraine có thể giành lại tất cả lãnh thổ

Tổng thống Mỹ Donald Trump bất ngờ tuyên bố Ukraine có thể giành lại toàn bộ lãnh thổ bị Nga chiếm đóng, trong khi ông Zelensky ca ngợi đây là “bước ngoặt lớn”.

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 23/9 cho biết ông tin Kiev có thể giành lại toàn bộ các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng và nhấn mạnh rằng Ukraine nên hành động ngay khi Nga đang đối mặt với những vấn đề kinh tế “lớn”. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky gọi đây là một “bước ngoặt lớn”.

Tuy nhiên, vẫn chưa rõ liệu phát biểu này có đồng nghĩa với sự thay đổi thực chất trong chính sách của Mỹ hay không, chẳng hạn như việc áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt nặng nề mới nhằm vào Moscow. Trước đây, ông Trump từng gợi ý Ukraine nên nhượng lại lãnh thổ để đổi lấy hòa bình.

“Ông Putin và Nga đang gặp RẤT NHIỀU rắc rối về kinh tế, và đây là lúc Ukraine phải hành động”, ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social, ngay sau khi ông gặp nhà lãnh đạo Ukraine bên lề Đại hội đồng Liên Hợp Quốc.

“Sau khi chứng kiến những khó khăn kinh tế mà cuộc chiến gây ra cho Nga, tôi nghĩ Ukraine, với sự hỗ trợ của Liên minh châu Âu, có khả năng chiến đấu và GIÀNH LẠI toàn bộ Ukraine theo nguyên trạng ban đầu”, ông nói.

Giọng điệu này hoàn toàn trái ngược với màn tiếp đón thảm đỏ mà ông Trump dành cho Tổng thống Nga Vladimir Putin trong hội nghị thượng đỉnh tại Alaska hồi tháng trước, khi ông thúc đẩy ý tưởng chấm dứt nhanh chóng cuộc chiến ở Ukraine.

Trong khi đó, ông Zelensky đã nhiều lần kêu gọi Mỹ gia tăng sức ép trừng phạt nhằm buộc Nga phải ngồi vào bàn đàm phán chấm dứt cuộc chiến khởi phát từ tháng 2/2022, và ông lặp lại lời kêu gọi này tại Liên Hợp Quốc.

Phát biểu với báo giới sau cuộc gặp, ông Zelensky mô tả đây là cuộc thảo luận “tốt đẹp, mang tính xây dựng”, nhưng từ chối tiết lộ chi tiết nội dung. Ông cho biết hai bên đã bàn về tình hình kinh tế trì trệ của Nga và “đã có sự hiểu biết” rằng ông Trump sẵn sàng đưa ra các đảm bảo an ninh cho Ukraine khi chiến tranh kết thúc.

Ông Zelensky nhấn mạnh Trump có đủ ảnh hưởng và quyền lực để trở thành “người thay đổi cục diện” cho Ukraine, đồng thời lưu ý rằng Trung Quốc vẫn duy trì sức ảnh hưởng đối với Nga.

Cam kết rõ ràng duy nhất mà Trump đưa ra trong bài đăng là Mỹ sẽ “tiếp tục cung cấp vũ khí cho NATO để NATO sử dụng theo ý muốn”, dường như ám chỉ một cơ chế mới cho phép châu Âu mua vũ khí Mỹ chuyển cho Ukraine.

Phó Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc, ông Dmitry Polyanskiy, bày tỏ hoài nghi trước thông điệp của ông Trump. “Đừng vội phấn khích trước mỗi dòng tweet”, ông Polyanskiy nói.

Theo Reuters