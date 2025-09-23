Ông Zelensky đến Mỹ: Kỳ vọng, thực tế và chiến lược mới của Ukraine giữa chiến tranh Nga

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trong tuần này sẽ tìm kiếm thêm sự ủng hộ từ các đồng minh khi phát biểu tại Liên Hợp Quốc và gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump. Tuy nhiên, phía sau hậu trường, Kiev đang âm thầm chuẩn bị cho một giai đoạn mới của cuộc chiến – nơi họ phải dựa nhiều hơn vào chính mình.

Kỳ vọng của Ukraine về các lệnh trừng phạt cứng rắn mới từ Mỹ đối với Nga đang mờ dần. Thái độ thực dụng mới tại Kiev khiến chuyến đi lần này của ông Zelensky sang Mỹ bớt căng thẳng hơn so với những lần trước, sau bài học từ cuộc tranh cãi nảy lửa ở Nhà Trắng hồi tháng 2.

Nhờ vào hoạt động ngoại giao dồn dập của châu Âu và việc Ukraine bày tỏ sự hối tiếc sau cuộc gặp thất bại hồi tháng 2, Washington đã nối lại chia sẻ tình báo quan trọng và cấp phép cung cấp vũ khí. Tuy nhiên, dù vận động hành lang ráo riết, Kiev vẫn không thuyết phục được ông Trump áp đặt các biện pháp trừng phạt đủ mạnh để khiến kinh tế chiến tranh của Nga lung lay và buộc Tổng thống Vladimir Putin phải ngồi vào bàn đàm phán. Người dân Ukraine tỏ ra hoài nghi về khả năng chiến tranh sẽ sớm kết thúc.

Theo Anton Grushetskyi, giám đốc Viện Xã hội học Quốc tế Kiev, chỉ 18% người Ukraine tin rằng chiến sự có thể chấm dứt trong năm nay. Trong khi đó, ông Putin ghi điểm ngoại giao khi được đón tiếp trọng thị tại thượng đỉnh với ông Trump ở Alaska, cho thấy thế trận đang chuyển dịch bất lợi cho Ukraine.

Một viện nghiên cứu Ukraine trước đây chuyên tìm mục tiêu để chính phủ áp lệnh trừng phạt Nga, nay chuyển sang phân tích để hỗ trợ quân đội lựa chọn mục tiêu cho UAV tấn công. Nguồn tin nội bộ cho biết Kiev không chỉ thất vọng về lệnh trừng phạt và sự hỗ trợ giảm sút từ Mỹ, mà còn có nguy cơ mất đi một phần hậu thuẫn từ châu Âu.

Trên chiến trường, Ukraine ngày càng phải tự xoay xở. Các UAV tầm xa của họ đã đánh trúng cảng và nhà máy lọc dầu Nga, buộc Moscow cảnh báo khả năng cắt giảm sản lượng dầu. Đây được xem là bước đi nhằm trực tiếp gây sức ép thay vì chỉ dựa vào trừng phạt quốc tế.

Trong hôm 23/9, ông Zelensky dự kiến sẽ đề nghị ông Trump áp thêm lệnh trừng phạt mới với Nga, một ngày trước khi ông phát biểu tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Kiev cũng thúc đẩy kế hoạch tổ chức một hội nghị thượng đỉnh riêng về bán đảo Crimea, nhằm phản bác mọi kịch bản hòa bình có khả năng công nhận nơi này thuộc Nga.

Trong bối cảnh đó, ông Putin tuyên bố hơn 700.000 binh sĩ Nga đang hiện diện ở tiền tuyến, kiểm soát khoảng 20% lãnh thổ Ukraine. Moscow còn đòi giữ toàn bộ vùng đất này và mở rộng thêm trước khi xem xét đàm phán. Đây là điều khó chấp nhận với đại đa số người Ukraine.

Các quan chức tại Kiev gọi hoạt động trước chuyến đi của ông Zelensky là “ngoại giao thực dụng”, không phải một canh bạc. Thứ trưởng Ngoại giao thứ nhất Sergiy Kyslytsya phát biểu: “New York tháng 9 luôn là nơi phải có mặt. Đây là sân khấu vô cùng quan trọng. Chúng ta không thể mong giải pháp dễ dàng cho một cuộc xung đột tầm cỡ này. Sau New York, tất cả sẽ vẫn tiếp tục làm việc cật lực”.

Trong khi đó, chiến trường vẫn khốc liệt. Quân Nga tiếp tục lấn dần ở miền Đông từ năm 2022 nhưng vẫn chưa chiếm được thành phố Pokrovsk – mục tiêu của họ suốt nhiều tháng. Hỗ trợ từ Mỹ, dù suy giảm, vẫn giữ vai trò thiết yếu. Một nhà ngoại giao châu Âu cấp cao nhận định: việc chia sẻ tình báo và cơ chế mới để Ukraine mua vũ khí Mỹ là điều kiện bắt buộc để lực lượng Ukraine trụ vững.

Ông Zelensky cho biết các lô vũ khí đầu tiên từ cơ chế này bao gồm tên lửa cho hệ thống Patriot và HIMARS, với hơn 2 tỷ USD tài trợ đã được đảm bảo. Nhờ đó, giọng điệu gần đây của ông có phần bớt khẩn thiết hơn.

Theo cựu Bộ trưởng Quốc phòng Andriy Zagorodnyuk, chiến lược của Ukraine hiện nay là “vô hiệu hóa Nga”, tức không để lực lượng Nga đạt được bất kỳ thành công nào. Ông nhấn mạnh: “Điều đó sẽ mở ra cơ hội ổn định tình hình và hy vọng bắt đầu tái thiết, ít nhất ở một mức độ nào đó, ngay cả khi Nga chưa chịu dừng chiến tranh”.

Tuy nhiên, không phải ai cũng lạc quan. Một cựu quan chức cấp cao Ukraine, giấu tên, cho rằng ông Trump sẽ không bao giờ áp thêm trừng phạt Nga và khuyến nghị Kiev nên tập trung vào tăng cường sức mạnh quân sự thay vì trông đợi cam kết an ninh sau chiến tranh. Ông so sánh các cuộc đàm phán quốc tế hiện nay như một “điệu vũ nghi thức”: “Nó sẽ rất đẹp, nếu như không có người chết mỗi ngày”.

Theo Reuters