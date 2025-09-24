Ông Trump gây sốc tại LHQ: Gọi biến đổi khí hậu là “trò lừa đảo”, cảnh báo Nga, chỉ trích châu Âu

Tổng thống Mỹ Donald Trump có bài phát biểu gay gắt tại LHQ, kêu gọi siết nhập cư toàn cầu, bác bỏ biến đổi khí hậu, gây áp lực lên châu Âu về Nga và Palestine.

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 23/9 đã kêu gọi giảm mức độ di cư toàn cầu và thúc giục từ bỏ các chính sách về biến đổi khí hậu trong một bài phát biểu gay gắt, bao trùm nhiều vấn đề tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, trong đó ông đưa ra những lời chỉ trích nặng nề đối với các nhà lãnh đạo thế giới.

Bài phát biểu dài 56 phút của ông Trump là lời khiển trách đối với LHQ và đánh dấu sự trở lại phong cách quen thuộc của ông, người thường xuyên công kích LHQ trong nhiệm kỳ Tổng thống đầu tiên. Các nhà lãnh đạo dành cho ông những tràng pháo tay lịch sự khi ông rời khán phòng.

Ông bác bỏ những động thái từ các đồng minh nhằm ủng hộ một nhà nước Palestine giữa lúc Israel đang mở chiến dịch tấn công mới tại Gaza và kêu gọi các quốc gia châu Âu áp dụng cùng một loạt biện pháp kinh tế mà ông đề xuất chống lại Nga để buộc chấm dứt cuộc chiến ở Ukraine.

Phần lớn bài phát biểu của ông xoay quanh hai chủ đề khiến ông bức xúc nhất: nhập cư và biến đổi khí hậu.

Ông Trump nêu cuộc trấn áp nhập cư tại Mỹ như một ví dụ điển hình cho những gì các lãnh đạo khác nên làm để kiềm chế làn sóng di cư hàng loạt mà ông nói đang làm thay đổi kết cấu của các quốc gia. Các nhà hoạt động nhân quyền lập luận rằng người di cư chỉ đang tìm kiếm cuộc sống tốt đẹp hơn.

Ông Trump, trong tuần trước đã gặp Quốc vương Charles của Anh – nhân vật nổi tiếng quan tâm đến môi trường – tại Lâu đài Windsor, gọi biến đổi khí hậu là một “trò lừa đảo” và thúc giục quay trở lại phụ thuộc nhiều hơn vào nhiên liệu hóa thạch. Các nhà khoa học khẳng định biến đổi khí hậu do con người gây ra là có thật.

“Nhập cư và những ý tưởng năng lượng tự sát của họ sẽ là sự kết thúc của Tây Âu”, ông Trump nói.

Theo Reuters đưa tin tuần trước, chính quyền Trump dự kiến sẽ kêu gọi thu hẹp đáng kể quyền xin tị nạn tại LHQ vào cuối tháng này, khi họ tìm cách đảo ngược khuôn khổ bảo vệ nhân đạo được thiết lập sau Thế chiến II.

Ông Trump cũng xen vào bài phát biểu hàng loạt tuyên bố sai lệch hoặc gây hiểu lầm, chẳng hạn như việc Thị trưởng London Sadiq Khan muốn áp dụng “luật Sharia” tại London, và rằng “lạm phát đã bị đánh bại” ở Mỹ chỉ 6 ngày sau khi Cục Dự trữ Liên bang (Fed) công bố lạm phát đã tăng lên.

﻿ Ông Trump nêu nhiều vấn đề trong bài phát biểu tại Đại hội đồng LHQ hôm 23/9. Ảnh: Reuters.

Chỉ trích đồng minh, dọa áp thuế Nga

Các cường quốc châu Âu đã dành nhiều tháng để cố gắng ổn định quan hệ với nhà lãnh đạo Mỹ, tập trung vào việc tìm kiếm sự ủng hộ của Mỹ để kết thúc chiến tranh ở Ukraine. Tại hội nghị thượng đỉnh NATO hồi tháng 6, ông Trump và các lãnh đạo châu Âu đã ca ngợi lẫn nhau.

Nhưng trong bài phát biểu hôm thứ Ba, ông Trump chế giễu các đồng minh NATO vì không ngừng mua dầu từ Nga và cho biết ông sẽ áp đặt những biện pháp kinh tế mạnh mẽ chống lại Moscow.

“Họ đang tài trợ cho cuộc chiến chống lại chính mình. Ai nghe thấy chuyện đó chưa?”, ông nói. “Trong trường hợp Nga không sẵn sàng thỏa thuận để chấm dứt chiến tranh, thì Mỹ đã hoàn toàn sẵn sàng áp đặt một vòng thuế quan rất mạnh mẽ”.

“Nhưng để những thuế quan đó có hiệu quả, các quốc gia châu Âu, tất cả các vị đang ngồi ở đây ngay bây giờ, sẽ phải cùng chúng tôi áp dụng đúng những biện pháp đó”, ông nói thêm.

Ông không nêu chi tiết cụ thể, nhưng đang cân nhắc một gói biện pháp bao gồm lệnh trừng phạt các quốc gia làm ăn với Nga, như Ấn Độ và Trung Quốc. Các khách hàng chính mua dầu Nga tại châu Âu là Hungary, Slovakia và Thổ Nhĩ Kỳ.

Sau đó, ông Trump đã có cuộc hội đàm với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, người đã thúc giục Mỹ tăng cường hỗ trợ để chống lại các bước tiến của Nga. Khi được các phóng viên hỏi liệu các nước NATO có nên bắn hạ máy bay Nga nếu chúng xâm phạm không phận hay không, ông Trump nói: “Có, tôi đồng ý”.

Về xung đột Israel – Palestine, ông Trump bác bỏ nỗ lực của các nhà lãnh đạo thế giới trong việc ủng hộ một nhà nước Palestine, điều mà Israel phản đối dữ dội.

“Phần thưởng sẽ quá lớn cho những kẻ khủng bố Hamas, cho những hành động tàn bạo của chúng”, ông nói, lặp lại lời kêu gọi trao trả con tin bị nhóm vũ trang Palestine bắt giữ.

Ông Trump cho biết Mỹ muốn một thỏa thuận ngừng bắn – đổi con tin, trong đó tất cả các con tin còn lại, dù còn sống hay đã chết, sẽ được trao trả.

“Chúng ta phải chấm dứt chiến tranh ở Gaza ngay lập tức. Chúng ta phải lập tức đàm phán hòa bình”, ông nói.

Ông dự kiến sẽ thảo luận về tương lai của Gaza trong các cuộc gặp buổi chiều với một số lãnh đạo vùng Vịnh.

Ông Trump, người tự coi mình là một “nhà kiến tạo hòa bình” trong nỗ lực giành giải Nobel Hòa bình, than phiền rằng LHQ không ủng hộ những nỗ lực của ông nhằm chấm dứt các cuộc xung đột trên thế giới.

Ông còn lồng thêm những lời phàn nàn cá nhân về cơ sở hạ tầng của LHQ, kể rằng ông và Đệ nhất phu nhân Melania Trump từng bị mắc kẹt trên thang cuốn hỏng và máy nhắc chữ của ông ban đầu cũng gặp trục trặc.

“Đây là hai thứ tôi nhận được từ LHQ – một cái thang cuốn hỏng và một cái máy nhắc chữ hỏng”, ông Trump nói, nhắc lại rằng bà Melania suýt ngã khi thang cuốn đột ngột dừng lại.

Theo Reuters