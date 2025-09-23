Nga tung video UAV Lancet hủy diệt hàng loạt khí tài Ukraine

Các UAV cảm tử Lancet đã tấn công pháo binh, phòng không và xe bọc thép của Ukraine, theo tuyên bố từ một công ty con của tập đoàn Kalashnikov.

Một trong những nhà cung cấp UAV chủ lực cho quân đội Nga đã công bố đoạn video tổng hợp, cho thấy loạt cuộc tấn công được cho là nhắm vào mục tiêu Ukraine trong mùa hè vừa qua.

Tập đoàn ZALA Aero, thuộc Kalashnikov Concern, cho biết lực lượng Nga đã “tích cực triển khai các tổ hợp UAV trinh sát - tấn công Lancet trên nhiều mặt trận”.

Đoạn video phát hành hôm đầu tuần cho thấy hình ảnh được ZALA mô tả là việc phá hủy pháo tự hành, trạm radar, xe bọc thép, hệ thống phòng không và tên lửa, thiết bị chuyên dụng, tàu quân sự cũng như binh sĩ của Ukraine.

Đoạn video cũng bao gồm các cảnh quay từ trên không dùng để xác định mục tiêu, hiệu chỉnh hỏa lực pháo binh và tên lửa, cũng như những đòn tấn công từ các loại UAV khác. Tất cả các đoạn clip đều có mốc thời gian vào tháng 8 năm nay.

ZALA nhấn mạnh rằng hoạt động trinh sát bằng UAV “đã giúp xác định vị trí triển khai UAV và các điểm tập kết tạm thời của lực lượng vũ trang Ukraine. Những mục tiêu này sau đó bị tấn công bởi tên lửa Iskander-M, UAV cảm tử Geran-2 và lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga”.

Công ty cũng cho biết các đơn vị vận hành Lancet “đang gây thiệt hại nặng nề cho hạ tầng chỉ huy và hậu cần của đối phương, tiếp tục làm suy yếu khả năng phòng thủ của Ukraine”.

Dẫn nguồn từ trang phân tích quân sự LostArmour, ZALA cho hay đến tháng 7 đã có ít nhất 2.000 trường hợp được xác minh về việc UAV Lancet được sử dụng trong xung đột.

UAV Lancet có nhiều biến thể, mang được khối thuốc nổ tới 3kg, với tầm hoạt động tối đa 50km. Chúng có thể được trang bị đầu đạn nổ mạnh hoặc đầu đạn xuyên lõm, thiết kế để phá hủy các mục tiêu bọc giáp.

Theo RT