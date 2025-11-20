Ông Putin xem robot AI nhảy múa, vài ngày sau khi một robot khác bị vấp ngã

Một robot hình người tích hợp AI của Sberbank đã nhảy múa cho ông Putin quan sát tại triển lãm công nghệ ở Moscow. Màn trình diễn được thực hiện trước sự giám sát chặt chẽ của đội an ninh Tổng thống Nga.

Một robot tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) đã nhảy múa trước mặt Tổng thống Nga Vladimir Putin vào hôm 19/11 tại một triển lãm do ngân hàng lớn nhất Nga là Sberbank tổ chức, nhằm giới thiệu các bước tiến công nghệ mới nhất của công ty.

Màn trình diễn, được phát sóng trên truyền hình quốc gia, cho thấy nhà lãnh đạo Điện Kremlin đứng đối diện robot hình người khi nó giải thích về bản thân trước khi bắt đầu nhảy trên bản nhạc mà nó mô tả là “bài hát yêu thích”.

“Tôi tên là Green. Tôi là robot hình người đầu tiên của Nga có tích hợp trí tuệ nhân tạo. Điều này có nghĩa là tôi không chỉ là một chương trình trên màn hình, mà là hiện thân vật lý của công nghệ”, robot nói với ông Putin.

Ông Putin nghe robot AI nói chuyện tại sự kiện. Ảnh: Reuters.

Sberbank cho biết phần mềm của robot sẽ liên tục được nâng cấp, rằng nó có tiềm năng thực hiện các nhiệm vụ thể chất, và một dự án thí điểm sẽ tích hợp robot vào một số bộ phận trong hoạt động của ngân hàng.

Sự kiện bất thường này được theo dõi chặt chẽ bởi đội vệ sĩ của ông Putin. Một vệ sĩ thậm chí đứng chắn giữa robot và nhà lãnh đạo Nga sau màn trình diễn để đảm bảo robot di chuyển ra xa và không tiến quá gần ông.

Ông Putin gọi màn trình diễn của robot là “rất đẹp” và cảm ơn robot trước khi tiếp tục tham quan triển lãm.

Màn ra mắt này diễn ra chỉ vài ngày sau khi một robot AI khác của Nga – có tên Aidol – gặp sự cố tại buổi giới thiệu ở Moscow, khi nó bất ngờ ngã sấp xuống sân khấu ngay sau khi xuất hiện.

Ông Putin cũng kiểm tra một trong những máy ATM thông minh thế hệ mới của Sberbank, được trang bị camera có thể đưa ra bản tóm tắt tình trạng sức khỏe của khách hàng dựa trên 10 chỉ số như nhịp tim và huyết áp.

Tại sự kiện, ông Putin cho biết ông vừa thực hiện một cuộc kiểm tra sức khỏe định kỳ và “mọi thứ đều ổn”.

Theo Reuters