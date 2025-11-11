Video "bàn tay sưng tấy" của ông Putin lan truyền chóng mặt, làm dấy lên nhiều đồn đoán

Đoạn video lan truyền cho thấy bàn tay phải của Tổng thống Nga Vladimir Putin sưng và nổi mạch máu, khiến dư luận nghi ngờ ông mắc bệnh về thần kinh hoặc tuần hoàn máu.

Sự xuất hiện công khai gần đây của Tổng thống Nga Vladimir Putin đã làm dấy lên làn sóng đồn đoán mới về tình trạng sức khỏe của ông, khi người dùng mạng xã hội nhận thấy bàn tay của nhà lãnh đạo 73 tuổi bị sưng và có vẻ đau đớn, theo tạp chí Newsweek.

Một đoạn video lan truyền, được cho là ghi lại vào tuần trước, cho thấy bàn tay phải của ông Putin nhăn nheo, nổi rõ các mạch máu. Tổng thống Nga trông khá khó chịu và liên tục siết chặt bàn tay thành nắm đấm trong cuộc gặp với Yekaterina Leshchinskaya, 22 tuổi, người đứng đầu phong trào “Tổ quốc Khỏe mạnh của Nga”, theo Express UK.

Ông Anton Gerashchenko, cựu cố vấn Bộ Nội vụ Ukraine, đã chia sẻ đoạn video này trên mạng xã hội X (trước đây là Twitter). “Chuyện gì đang xảy ra với bàn tay của ông Putin trong video này vậy?”, ông Gerashchenko viết trong phần chú thích.

Sau khi đoạn video lan truyền, nhiều người dùng mạng xã hội cho rằng ông Putin có thể đang mắc bệnh về thần kinh hoặc tuần hoàn máu. Một số người thậm chí so sánh các triệu chứng của ông với bệnh Parkinson.

Đây không phải là lần đầu tiên bàn tay của ông Putin trở thành tâm điểm chú ý. Vài tháng sau khi cuộc chiến Nga–Ukraine bùng nổ, bàn tay phải của ông từng xuất hiện với những đốm đen bí ẩn trong một chuyến thăm quân sự, khiến dư luận lo ngại về tình hình sức khỏe của ông.

Không chỉ ông Putin, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng từng đối mặt với những đồn đoán tương tự, khi người dùng mạng chỉ ra vết bầm trên bàn tay của ông.

Những tin đồn này lan rộng đến mức Thư ký Báo chí Nhà Trắng, bà Karoline Leavitt, khi đó đã phải lên tiếng giải thích rằng vết bầm của ông Trump là do “tổn thương mô mềm vì thường xuyên bắt tay” trong khi ông dùng aspirin – loại thuốc mà bà mô tả là “một phần của phác đồ phòng ngừa bệnh tim mạch tiêu chuẩn”.

Điện Kremlin hiện chưa đưa ra bình luận nào về những đồn đoán mới liên quan đến sức khỏe của ông Putin. Tuy nhiên, trước đây, cơ quan này từng bác bỏ các tin đồn tương tự, gọi đó là “thông tin giả mạo”.

Theo NDTV, Newsweek