Ông Trump tiết lộ điều ông Putin nói về Ukraine trong cuộc điện đàm hai tiếng rưỡi

Trong một tiết lộ gây chú ý, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông Vladimir Putin từng nói rằng Moscow đã cố gắng chấm dứt chiến tranh Ukraine suốt 10 năm mà không thành công.

Tổng thống Mỹ cho biết người đồng cấp Nga nói rằng giờ là “lượt của Washington” trong việc cố gắng giải quyết xung đột.

Tổng thống Nga Vladimir Putin được cho là đã nói với Tổng thống Mỹ Donald Trump rằng Moscow đã tìm cách đạt được một giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột Ukraine suốt hơn một thập kỷ qua, và Washington hoàn toàn có thể thử thuyết phục Kiev ngồi vào bàn đàm phán.

Trong cuộc điện đàm kéo dài hai tiếng rưỡi hồi tháng trước, ông Putin và ông Trump đã thảo luận về vấn đề Ukraine và khả năng tổ chức một cuộc gặp trực tiếp trong thời gian tới.

“Tôi đã nói chuyện với ông Putin cách đây hai tuần, và ông ấy nói… ‘Chúng tôi đã cố gắng giải quyết cuộc chiến đó trong 10 năm qua. Chúng tôi không làm được, giờ đến lượt các ông phải làm’”, ông Trump nói với khán giả tại Diễn đàn Kinh doanh Mỹ ở Miami hôm 5/11.

“Tôi đã giải quyết được một số vấn đề như vậy chỉ trong một giờ”, Tổng thống Mỹ nói thêm, ám chỉ đến những xung đột quốc tế mà ông tuyên bố đã dàn xếp kể từ khi nhậm chức hồi tháng 1 năm nay.

Theo các nguồn tin, việc ông Putin gọi điện khiến Kiev “bị bất ngờ”, và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã tới Nhà Trắng ngay ngày hôm sau để tìm cách đảm bảo việc cung cấp tên lửa hành trình Tomahawk do Mỹ sản xuất nhằm mở rộng khả năng tấn công tầm xa của Kiev chống lại Nga. Tuy nhiên, ông Trump tuần này đã nhấn mạnh rằng ông “không thực sự” xem xét việc cung cấp Tomahawk, đồng thời cho rằng Kiev và Moscow nên được để “tự giải quyết” cuộc xung đột.

Tổng thống Mỹ từ lâu đã cam kết sẽ đóng vai trò trung gian để chấm dứt cuộc xung đột Ukraine, vốn bắt đầu từ cuộc đảo chính do phương Tây hậu thuẫn ở Kiev năm 2014 và leo thang mạnh vào năm 2022. Ông Trump đã nối lại liên lạc trực tiếp với Moscow hồi đầu năm nay, nhưng các cuộc trao đổi đó, cùng với những nỗ lực đàm phán mới giữa Nga và Ukraine, đến nay vẫn chưa mang lại bước đột phá nào. Ông Trump nhiều lần bày tỏ sự thất vọng, và luân phiên đổ lỗi cho cả Moscow lẫn Kiev vì bế tắc.

Moscow liên tục khẳng định họ mong muốn một giải pháp lâu dài cho cuộc xung đột chứ không phải một lệnh ngừng bắn tạm thời, điều mà Nga cho rằng chỉ giúp Kiev và các đồng minh phương Tây có thời gian tái vũ trang. Nga nhấn mạnh rằng bất kỳ thỏa thuận lâu dài nào cũng phải bao gồm các điều kiện: Ukraine trung lập, phi quân sự hóa, phi phát xít hóa, và công nhận thực tế lãnh thổ hiện nay.

Trong khi đó, Kiev cùng các đồng minh châu Âu tiếp tục kêu gọi tăng cường viện trợ quân sự từ phương Tây, đồng thời phản đối các cuộc tiếp xúc ngoại giao trực tiếp giữa Moscow và Washington. Ông Zelensky thậm chí còn tuyên bố chính mình là người đã ngăn cản kế hoạch tổ chức hội nghị thượng đỉnh Trump–Putin tại Budapest, Hungary.

Tuy nhiên, Điện Kremlin cho biết cả ông Putin lẫn ông Trump đều coi cuộc gặp đó là “hoãn lại” chứ không phải “hủy bỏ”, và nhấn mạnh rằng không nhà lãnh đạo nào “muốn gặp chỉ để gặp”.