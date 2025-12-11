Canada ra mắt dịch vụ “điện thoại kết nối thẳng vệ tinh”

Nhà mạng Rogers (Canada) vừa chính thức triển khai dịch vụ liên lạc di động “satellite-to-phone” trên phạm vi toàn quốc, dựa trên công nghệ Direct-to-Cell của Starlink.

Tiên phong thương mại hóa dịch vụ “smartphone kết nối vệ tinh”

Dịch vụ mới này mang tên “Rogers Satellite” mở rộng vùng phủ sóng ra hơn 5,4 triệu km², vượt xa khả năng của mọi mạng di động truyền thống hiện có tại quốc gia này. Nhờ nó, người dân Canada có thể duy trì kết nối ngay cả tại những khu vực hoàn toàn không có trạm phát sóng mặt đất.

Sau mấy tháng thử nghiệm với tính năng nhắn tin qua vệ tinh — trong đó các thuê bao di động đã gửi hơn 1 triệu tin nhắn, bao gồm cả tin SOS gửi 911 — dịch vụ hiện đã được nâng cấp hỗ trợ dữ liệu cho nhiều ứng dụng phổ biến và được thương mại hóa.

Tại các vùng nằm ngoài khu vực phủ sóng mạng thông thường, người dùng Canada với thiết bị tương thích vẫn có thể: gọi video qua WhatsApp, dùng Google Maps để điều hướng, xem dự báo thời tiết qua AccuWeather, đăng bài lên mạng xã hội X và sử dụng bản đồ địa hình CalTopo.

Đây là lần đầu tiên, smartphone thông thường, không cần thiết bị phụ trợ, có thể truy cập các dịch vụ trực tuyến thời gian thực ở vùng sâu vùng xa. Tuy nhiên, hiện “Rogers Satellite” mới hỗ trợ một số mẫu điện thoại Samsung và Google Pixel; smartphone iPhone sẽ được bổ sung sớm.

Lưu lượng sử dụng ở chế độ vệ tinh sẽ được tính chung vào gói cước di động hiện có. Dù dịch vụ mang thương hiệu Rogers, nhưng các khách hàng của mọi nhà mạng đều có thể đăng ký thông qua eSIM thứ hai, không cần đổi gói hoặc đổi SIM chính.

Giá khởi điểm cho người dùng “Rogers Satellite” mới là 15 CAD/tháng (3,55 USD); những người tham gia giai đoạn thử nghiệm được giảm 5 CAD/tháng trong năm đầu. Một số gói cước của Rogers đang có ưu đãi miễn phí.

Trong thông cáo, Rogers giảm nhẹ việc nhắc đến SpaceX — động thái được cho là nhằm giữ khoảng cách với Elon Musk — nhưng CEO Rogers, ông Tony Staffieri khẳng định việc ra mắt dịch vụ “Rogers Satellite” thể hiện cam kết mở rộng vùng phủ sóng: “Chúng tôi đang giúp mọi người có thể sử dụng những ứng dụng quan trọng nhất ở những nơi họ chưa từng nghĩ sẽ có kết nối”.

Ngoài nhu cầu liên lạc của người dùng phổ thông, Rogers cũng định vị “điện thoại vệ tinh” như một hạ tầng kinh tế mới cho các ngành hoạt động ở vùng xa.

Dịch vụ “Rogers Satellite” đánh dấu một bước ngoặt lớn đối với hạ tầng viễn thông Canada. Ảnh: Creaders.

Khả năng IoT (Internet vạn vật - mạng lưới các thiết bị vật lý có khả năng kết nối Internet và trao đổi dữ liệu với nhau mà không cần con người can thiệp trực tiếp) của mạng Direct-to-Cell sẽ hỗ trợ: theo dõi đội xe, giám sát lâm nghiệp và khai khoáng, kết nối cảm biến tự động tại các khu vực không có mạng ổn định.

Các tổ chức tìm kiếm cứu nạn đánh giá cao bước tiến này, nhấn mạnh rằng “chỉ một tin nhắn” đôi khi có thể cứu sống con người. Hiện chỉ 18% lãnh thổ Canada có phủ sóng vô tuyến truyền thống; các tuyến du lịch quan trọng và nhiều khu vực dã ngoại vẫn hoàn toàn là “vùng mù sóng” nếu không có thiết bị vệ tinh chuyên dụng.

Ý nghĩa của việc triển khai dịch vụ

Việc Rogers tung ra dịch vụ “Rogers Satellite” — cho phép smartphone kết nối trực tiếp với vệ tinh Starlink mà không cần thiết bị phụ trợ bên ngoài — đánh dấu một bước ngoặt lớn đối với hạ tầng viễn thông Canada và rộng hơn là thị trường Bắc Mỹ.

Thứ nhất, giúp khắc phục điểm yếu cố hữu của Canada: khoảng trống hạ tầng viễn thông khổng lồ. Canada là một trong những quốc gia có tỷ lệ phủ sóng thấp nhất thế giới trong số các nước G7: Chỉ 18% diện tích nước này có sóng di động truyền thống do phần lớn lãnh thổ là rừng, núi, băng tuyết, chi phí dựng trạm BTS cực cao.

Dịch vụ điện thoại kết nối vệ tinh trực tiếp sẽ giải quyết triệt để các “vùng trắng” mà 30 năm qua Canada chưa thể xử lý.

Ý nghĩa thực tế: Cứu hộ – cứu nạn không còn bị “mù thông tin”; người dân đi hiking, đi đường dài, lái xe xuyên tỉnh sẽ luôn có tín hiệu Google Maps và liên lạc với nhau; các cộng đồng bản địa vùng xa có thể duy trì liên lạc ổn định; giảm thương vong từ mất liên lạc trong thiên tai, lở núi, lạc đường. Đây là một đột phá mang tính nhân sinh, không chỉ là một dịch vụ mới.

Thứ hai, về an ninh – quốc phòng: lợi ích kín nhưng cực kỳ quan trọng. Canada có hơn 5,4 triệu km² diện tích lãnh thổ khó tiếp cận, hơn 200 hành lang giao thông chiến lược không có sóng. Direct-to-Cell sẽ giúp: Giảm nguy cơ mất liên lạc trong các nhiệm vụ tuần tra biên giới phía Bắc; hỗ trợ lực lượng cứu hộ, quân đội, cảnh sát trong hoạt động ở vùng hoang dã; tăng năng lực phản ứng nhanh với cháy rừng, lũ, bão tuyết.

Trong bối cảnh Bắc Cực ngày càng là ưu tiên chiến lược của NATO, việc Canada nâng cấp “khả năng kết nối đầu cuối” có giá trị quân sự rõ rệt.

Thứ ba, định hình lại cạnh tranh viễn thông Canada. Ba nhà mạng lớn của Canada vốn bị chỉ trích vì: Giá cước cao, chậm cải thiện, ít tính cạnh tranh. Rogers là bên đầu tiên “hợp tác với Starlink”, nên sẽ tạo áp lực buộc hai nhà mạng khác là Bell và Telus phải chạy theo, sẽ mở ra “trận chiến vệ tinh” giữa các nhà mạng trong giai đoạn 2025–2030, thay đổi cơ bản cấu trúc thị trường: ai có vệ tinh, người đó thắng.

Thứ tư, “Internet ở mọi nơi” sẽ giúp thay đổi kinh tế vùng xa. Canada có các ngành phụ thuộc nhiều vào kết nối, như khai khoáng, dầu khí, lâm nghiệp, vận tải đường dài, nghiên cứu Bắc Cực.

Trước đây hạ tầng số hạn chế khiến chi phí vận tải rất cao. Direct-to-Cell tạo điều kiện cho: Tự động hóa thiết bị vùng xa, giám sát vận tải 24/7, quản lý đội xe, lập hệ thống cảnh báo cháy rừng bằng IoT.

Sự kiện này có tác động kinh tế tổng thể, tạo đột phá năng suất và giảm rủi ro vận hành.

