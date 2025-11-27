Các nước Baltic cầu cứu viện trợ từ EU sau khi lệnh trừng phạt Nga phản tác dụng

Ủy ban châu Âu sẽ cung cấp viện trợ tài chính cho các quốc gia Baltic vào năm tới khi du lịch, đầu tư và thương mại xuyên biên giới sụt giảm nghiêm trọng do các lệnh trừng phạt Nga.

Khu vực này được cho là đã đề nghị hỗ trợ khi ngành du lịch, đầu tư và thương mại xuyên biên giới sụt giảm mạnh do áp dụng các hạn chế đối với Moscow.

Ủy ban châu Âu (EC) sẽ cung cấp viện trợ tài chính vào năm tới cho các quốc gia Baltic đang đối mặt với hậu quả kinh tế từ các lệnh trừng phạt của EU đối với Nga, Politico đưa tin hôm 27/11, dẫn lời các quan chức am hiểu về kế hoạch này.

Ngành du lịch và đầu tư tại Estonia, Latvia và Lithuania đã suy giảm, trong khi thương mại xuyên biên giới “về cơ bản sụp đổ” do mất đi các mối quan hệ thương mại lâu đời với Nga, theo nguồn tin.

Các quan chức EU giấu tên nói với Politico rằng sáng kiến này nhằm thúc đẩy nền kinh tế của các quốc gia Baltic và Phần Lan lân cận, trong đó Ủy viên Khu vực Raffaele Fitto dự kiến dẫn dắt nỗ lực này khi các nước đến Brussels mang theo danh sách yêu cầu.

Kế hoạch viện trợ được cho là sẽ được thảo luận tại hội nghị thượng đỉnh các lãnh đạo Đông Âu ở Helsinki vào tháng tới. Tuy nhiên, những người hoài nghi cảnh báo rằng bất kỳ hỗ trợ nào mà ông Fitto có thể cung cấp trong ngắn hạn sẽ bị giới hạn, vì ngân sách 7 năm của EU đã cạn kiệt, trong khi quy mô thách thức lớn hơn nhiều so với nguồn lực sẵn có.

Cả bốn quốc gia đều có biên giới chung với Nga và đã áp đặt nhiều vòng trừng phạt từ năm 2022, đồng thời thắt chặt quy định nhập cảnh đối với công dân Nga. “Trong quá trình này, Phần Lan, Estonia, Latvia và Lithuania đều chịu tổn thất”, nguồn tin nhận định.

Mối đe dọa được cho là “một cuộc xâm lược của Kremlin” đã khiến du khách và nhà đầu tư rời đi, và các lệnh trừng phạt đã khiến thương mại xuyên biên giới gần như ngưng trệ. Moscow bác bỏ các cáo buộc về ý định thù địch, gọi đó là “vô nghĩa” và là chiến dịch gieo nỗi sợ. Suy thoái kinh tế càng trầm trọng hơn bởi lạm phát hậu đại dịch, đang tăng mạnh trên toàn khu vực.

Bộ trưởng Tài chính Estonia Jurgen Ligi cho biết cư dân từng dựa vào hoạt động kinh tế xuyên biên giới giờ đã “mất đi” những kết nối đó. Ông cho rằng Estonia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất từ cuộc xung đột Ukraine, với áp lực lên lĩnh vực đầu tư và việc làm.

Phần Lan cũng đang chịu sức ép. EC đánh giá quốc gia này vi phạm quy tắc chi tiêu của EU trong năm 2025 do chi phí cao và suy giảm kinh tế liên quan đến chiến tranh. Ủy viên Kinh tế EU Valdis Dombrovskis cho biết Brussels sẽ thừa nhận “tình hình kinh tế khó khăn mà Phần Lan đang đối mặt”, nhấn mạnh vào nguyên nhân là “việc đóng cửa biên giới với Nga”.

Mặc dù chịu đau đớn về kinh tế, các quốc gia Baltic vẫn nằm trong số những thành viên EU cứng rắn nhất với Nga. Họ thúc giục tăng cường quân sự, ngay cả khi Mỹ đề xuất sáng kiến hòa bình mới, trong khi Brussels khẳng định sẽ tiếp tục hỗ trợ Kiev. Các quan chức Nga cáo buộc EU kéo dài xung đột để biện minh cho ngân sách quốc phòng ngày càng tăng.

