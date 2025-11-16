Ông Putin điện đàm khẩn với ông Netanyahu trước giờ bỏ phiếu tại Liên Hợp Quốc

Ông Putin và ông Netanyahu điện đàm trước thềm cuộc bỏ phiếu của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình tại Gaza. Nga và Mỹ đưa ra hai dự thảo đối lập, tạo nên căng thẳng ngoại giao mới ở Trung Đông.

Nhà lãnh đạo Nga đã thảo luận việc thực thi lệnh ngừng bắn giữa Israel và Hamas, Điện Kremlin cho biết.

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã điện đàm trước thềm cuộc bỏ phiếu của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về việc triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình tại Gaza.

Điện Kremlin thông báo vào ngày 15/11 rằng “hai bên đã có một cuộc trao đổi toàn diện về tình hình ở khu vực Trung Đông, bao gồm những diễn biến tại Dải Gaza trong bối cảnh thực thi thỏa thuận ngừng bắn và trao đổi con tin”. Hai nhà lãnh đạo cũng thảo luận về chương trình hạt nhân của Iran và tình hình tại Syria, theo bản tường thuật.

Văn phòng của ông Netanyahu đưa ra tuyên bố ngắn hơn, cho biết nhà lãnh đạo đã thảo luận về “các vấn đề khu vực”.

Đầu tháng này, Mỹ đã lưu hành dự thảo nghị quyết cho phép triển khai Lực lượng Ổn định Quốc tế (ISF) tại Gaza trong thời hạn ít nhất 2 năm, đồng thời kêu gọi thành lập Hội đồng Hòa bình, được mô tả như một cơ quan quản trị chuyển tiếp. Vào hôm thứ Sáu, Ai Cập, Arab Saudi, Qatar, UAE, Jordan, Thổ Nhĩ Kỳ, Pakistan và Indonesia đã ra tuyên bố chung ủng hộ đề xuất của Mỹ.

Nga đã đệ trình một dự thảo thay thế, giao nhiệm vụ cho Tổng thư ký Liên Hợp Quốc xây dựng các phương án thực thi kế hoạch hòa bình của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Phái đoàn Nga chỉ trích dự thảo của Mỹ vì thiếu “các cơ chế giám sát và kiểm soát” đối với lực lượng ổn định, đồng thời không đề cập đến giải pháp hai nhà nước. Phía Nga cho rằng “chỉ một cách tiếp cận thực sự bình đẳng và toàn diện mới có thể đảm bảo hòa bình.”

Cả hai dự thảo dự kiến sẽ được đưa ra bỏ phiếu vào ngày 17/11.

Theo RT