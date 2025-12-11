Trung Quốc: Thụ tinh trong ống nghiệm được hỗ trợ gần 40 triệu đồng; vợ sinh con, chồng được nghỉ…

Thành phố Kinh Môn (tỉnh Hồ Bắc) vừa công bố gói chính sách hỗ trợ sinh đẻ mới, hướng tới giảm mạnh chi phí sinh – dưỡng – giáo dục nhằm thúc đẩy tăng dân số.

Nhiều dịch vụ y tế sinh sản được trợ cấp, miễn phí

Theo thông tin Hubei Daily, người dân thành phố Kinh Môn sẽ được hưởng loạt ưu đãi: Miễn phí khám y khoa trước hôn nhân cho các cặp đôi mới cưới; miễn phí khám sức khỏe tiền thai sản cho cặp đôi chuẩn bị mang thai; miễn phí xét nghiệm NIPT (xét nghiệm sàng lọc trước sinh) không xâm lấn cho phụ nữ mang thai có hộ khẩu Kinh Môn; miễn phí khám sàng lọc bệnh chuyển hóa bẩm sinh cho trẻ sơ sinh. Đặc biệt, hỗ trợ trực tiếp cho các gia đình điều trị hiếm muộn. Cụ thể: Thụ tinh nhân tạo (IUI): hỗ trợ tối đa 3.000 NDT/ca (11,25 triệu đồng), thụ tinh trong ống nghiệm (IVF): hỗ trợ tối đa 10.000 NDT/ca (37,5 triệu đồng).

Các chính sách này sẽ có hiệu lực từ 1/1/2026, với hàng loạt hỗ trợ trực tiếp được đánh giá là “mạnh tay” nhất từ trước đến nay, mang nhiều tầng ý nghĩa cả về dân số, kinh tế và chính sách xã hội.

Nhiều địa phương Trung Quốc đã thực hiện đưa dịch vụ hỗ trợ sinh sản vào phạm vi bảo hiểm y tế. Ảnh: CCTV.

Phản ứng trực tiếp trước khủng hoảng sinh đẻ

Trung Quốc đang trải qua mức sinh thấp kỷ lục, dân số giảm hai năm liên tiếp. Tỷ lệ kết hôn giảm, chi phí nuôi con tăng, làm nhiều cặp đôi ngại sinh con. Gói hỗ trợ “tiền tươi thóc thật” là một trong những giải pháp mạnh để đảo chiều xu hướng dân số giảm.

Áp lực dân số buộc chính quyền các địa phương phải cạnh tranh bằng chính sách. Các thành phố hạng trung và nhỏ đang rơi vào vòng xoáy: số trẻ em mới sinh giảm → lao động giảm → doanh nghiệp rời đi → kinh tế suy yếu. Điều này khiến các địa phương phải đưa ra chính sách sinh đẻ hấp dẫn hơn để giữ dân và thu hút dân.

Chính phủ Trung Quốc đã yêu cầu 31 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, khu tự trị đưa kỹ thuật hỗ trợ sinh sản vào bảo hiểm y tế, khoảng 1 triệu lượt người đã được hưởng quyền lợi.

Các dịch vụ liên quan sinh đẻ ở nhiều địa phương gần như không phải trả tiền.

﻿Ảnh: Sina.

Một số tỉnh như Cát Lâm, Giang Tô, Sơn Đông… đã tiến tới mô hình “sinh con gần như không tốn tiền”, nhờ bảo hiểm chi trả toàn bộ chi phí trong danh mục. Tại Quảng Châu, theo cơ quan bảo hiểm y tế, năm 2024 có hơn 7.000 bà mẹ sinh con với chi phí tự trả chỉ dưới 100 NDT; trong đó 67 người không phải trả đồng nào…Kinh Môn chỉ là một ví dụ trong xu hướng “y tế hóa việc sinh con” – giảm tối đa rào cản tài chính.

Việc thành phố Kinh Môn đưa ra gói hỗ trợ dịch vụ IVF (thụ tinh trong ống nghiệm) phản ánh sự nâng cấp của chính sách quốc gia về sinh sản và chăm sóc sinh đẻ và cho thấy cạnh tranh chính sách dân số giữa các tỉnh/thành đang nóng lên.

Giảm áp lực tài chính cho các gia đình trẻ

Dịch vụ IVF rất đắt đỏ (tại Trung Quốc thường tốn 20.000–50.000 NDT/lần, tức 75 triệu – 187,5 triệu đồng), nên hỗ trợ 10.000 NDT (37,5 triệu đồng) là khoản đáng kể. Điều này tạo cảm giác nhà nước đồng hành, giảm gánh nặng cho các gia đình đang muốn có con.

Thụ tinh trong ống nghiệm là dịch vụ rất đắt ở Trung Quốc. Ảnh: Thepaper.

Không chỉ IVF, Kinh Môn còn: miễn phí khám tiền hôn nhân và tiền mang thai; miễn phí NIPT (xét nghiệm sàng lọc trước sinh); kéo dài thời gian sản phụ nghỉ thai sản + nghỉ chăm sóc vợ của người chồng; trợ cấp mua nhà cho gia đình sinh 2–3 con.

Cụ thể: Sản phụ sinh con thứ 2, 3 được tăng thêm 15, 30 ngày nghỉ sinh; người chồng được tăng 5, 10 ngày nghỉ chăm sóc vợ.

Khi mua nhà thương mại tại khu trung tâm: Gia đình 2 con được hỗ trợ 20.000 NDT (75 triệu đồng); gia đình 3 con được hỗ trợ 40.000 NDT (150 triệu đồng). Các khoản này được phép cộng dồn với các chương trình ưu đãi khác.

Các khoản trợ cấp chăm sóc trẻ em và giáo dục đang được nhắm mục tiêu chính xác. Bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 năm nay, trẻ em dưới 3 tuổi đăng ký tại thành phố Kinh Môn nhận được trợ cấp chăm sóc trẻ em hàng tháng là 300 NDT, tăng lên 500 NDT/tháng đối với các gia đình có ba con.

Sinh con ở Kinh Môn được nhận tiền trợ cấp - biện pháp để tăng dân số và thu hút người nơi khác đến sinh sống. Ảnh: Sina.

Trong lĩnh vực giáo dục, bắt đầu từ học kỳ mùa thu này, học phí năm đầu tiên tại các trường mẫu giáo công lập sẽ được miễn, và miễn toàn bộ học phí các cấp cho các gia đình có ba con. Trẻ em theo học các trường mẫu giáo tư thục sẽ được giảm hoặc miễn học phí theo tiêu chuẩn của các trường mẫu giáo công lập tương đương. Đến năm 2027, tỷ lệ trẻ em theo học trường mẫu giáo công lập sẽ đạt trên 60%. Các gia đình có nhiều con cũng có thể hưởng chính sách "con lớn học cùng trường", và được ưu tiên lựa chọn ngành học khi chọn trường dạy nghề.

Đây là mô hình “hệ sinh thái hỗ trợ sinh đẻ” đang được nhiều thành phố Trung Quốc triển khai.

Hệ quả: Dân số Kinh Môn đang tăng trở lại. Theo số liệu cuối 2024, Kinh Môn có 2,55 triệu dân, trong năm đạt mức “hồi sinh dân số” hiếm thấy: Thu hút 49 ngàn người quay về địa phương, tăng mới 85.000 dân cư thường trú, thu hút 36.500 sinh viên đại học đến lập nghiệp

Vợ sinh, chồng được nghỉ phép để chăm là chính sách đang được Trung Quốc áp dụng. Ảnh: Toutiao.

Các chuyên gia đánh giá đây là minh chứng cho hiệu quả của chính sách hỗ trợ dân số và thu hút lao động trẻ.

Nhiều tỉnh thành khác của Trung Quốc trước đó cũng đã đưa hỗ trợ IVF vào danh mục bảo hiểm y tế, song mức trợ cấp của Kinh Môn được đánh giá là thuộc nhóm cao nhất cả nước.

Việc thành phố Kinh Môn công bố hỗ trợ IVF tối đa 10.000 NDT mang ý nghĩa rộng hơn một chính sách y tế. Đó là chiến lược dân số – kinh tế nhằm đối phó với tình trạng sinh đẻ thấp, đồng thời là dấu hiệu cho thấy các địa phương Trung Quốc đang đua nhau tung gói hỗ trợ để thu hút và giữ chân dân cư.

Theo Sina, Thepaper, NetEase