VKS luận tội, đề nghị mức án với cựu Phó Chánh án TAND Cấp cao tại Đà Nẵng

Chiều 16/12, VKS công bố bản luận tội và đề nghị mức án đối với 28 bị cáo trong vụ án đưa, nhận và môi giới hối lộ xảy ra tại TAND Cấp cao Đà Nẵng và các địa phương.

Chiều 16/12, TAND TP Hà Nội tiếp tục phiên xét xử 28 bị cáo trong vụ án Đưa hối lộ, Nhận hối lộ và Môi giới hối lộ xảy ra tại TAND cấp cao tại Đà Nẵng và các địa phương khác.

Trước khi chuyển sang phần tranh luận, đại diện VKS công bố bản luận tội và đề nghị mức án đối với các bị cáo.

Đại diện VKS đánh giá, trong vụ án xảy ra trong thời gian dài, với sự cấu kết của nhiều đối tượng trong và ngoài cơ quan tố tụng với tổng số tiền đưa hối lộ, môi giới hối lộ, nhận hối lộ là đặc biệt lớn hơn 11 tỷ đồng, để giải quyết nhiều vụ án dân sự, kinh doanh thương mại theo hướng có lợi cho người đưa hối lộ.

Hành vi phạm tội của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm trực tiếp đến hoạt động đúng đắn, bình thường, tính chuẩn mực của cơ quan Nhà nước, làm thoái hóa, biến chất đội ngũ cán bộ, công chức; tham nhũng, tiêu cực xảy ra trong chính cơ quan tư pháp.

Điều này làm giảm hiệu quả đấu tranh phòng chống tội phạm, tham nhũng; giảm uy tín của các cơ quan thực thi pháp luật, ảnh hưởng đến sự công bằng của pháp luật, làm xói mòn niềm tin của nhân dân đối với đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Người đưa hối lộ có vai trò là người khởi xướng, là nguồn cơn làm thoái hóa biến chất đội ngũ cán bộ, công chức. Người môi giới hối lộ được xác định là người trung gian giữa những người đưa hối lộ và người nhận hối lộ để thực hiện hành vi đưa và nhận hối lộ.

Đây là hành vi giúp sức, tiếp tay cho nhiều tội phạm, kể cả tội Đưa hối lộ và Nhận hối lộ. Người nhận hối lộ là người lợi dụng chức vụ quyền hạn được giao, phá vỡ sự công bằng và nghiêm minh của pháp luật.

Các bị cáo có đầy đủ năng lực trách nhiệm hình sự, có sự hiểu biết pháp luật nhất định, thậm chí còn nhiều bị cáo từng là chuyên gia trong lĩnh vực pháp luật, nhưng vì động cơ cá nhân, vẫn cố ý thực hiện hành vi phạm tội của mình.

VKS đề nghị, khi quyết định hình phạt, đề nghị HĐXX xem xét mức hình phạt đối với các bị cáo thuộc nhóm Nhận hối lộ cao nhất, tiếp đến là Môi giới hối lộ và Đưa hối lộ.

Các bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: P.A.

Căn cứ vào các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ đại diện VKS đề nghị mức án với các bị cáo:

Tội Nhận hối lộ

1. Phạm Việt Cường, cựu Phó Chánh án TAND Cấp cao tại Đà Nẵng, 7-8 năm tù.

2. Phạm Tấn Hoàng, cựu Phó Chánh án TAND Cấp cao tại Đà Nẵng, 3-4 năm tù.

3. Nguyễn Tấn Đức, cựu Chánh Tòa Hình sự TAND tỉnh Đắk Lắk, 3-4 năm tù.

4. Vũ Văn Tú, cựu thẩm phán TAND tỉnh Đắk Lắk, 24-30 tháng tù.

Tội Nhận hối lộ và Môi giới hối lộ:

1. Lê Phước Thạnh, cựu kiểm sát viên cao cấp, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát án hành chính, kinh doanh thương mại VKSND Cấp cao tại Đà Nẵng, 3-4 năm tù về tội Nhận hối lộ và 5-6 năm tù về tội Môi giới hối lộ.

Tội Đưa hối lộ và Môi giới hối lộ

1. Nguyễn Ngọc Anh, luật sư, 3-4 năm tù về tội Đưa hối lộ và 3-4 năm tù về tội Môi giới hối lộ

Tội Đưa hối lộ:

1. Dương Anh Sơn, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty K-Homes, 5-6 năm tù.

2. Hoàng Kiến An, luật sư, 30-36 tháng tù.

3. Nguyễn Tiến Vy, bị cáo trong vụ án hình sự Đánh bạc, 30 – 36 tháng tù.

4. Nguyễn Thị Thu Hà, bị đơn trong vụ án dân sự, 24-30 tháng tù.

5. Nguyễn Xuân Hưng, cựu Chánh án TAND huyện Đắk Đoa, tỉnh Gia Lai, 12-15 tháng tù treo.

6. Nguyễn Tiến Dũng, bị cáo trong vụ án hình sự, 12-15 tháng tù

7. Trần Thị Thu Huyền, chị ruột bị cáo trong vụ án hình sự 9-12 tháng tù treo,

Tội Môi giới hối lộ

1. Nguyễn Thị Nga, cựu Phó Trưởng phòng Giám đốc kiểm tra về dân sự, lao động, kinh doanh thương mại, TAND Cấp cao tại Đà Nẵng 6-7 năm tù.

2. Nguyễn Hữu Thanh, cựu kiểm sát viên, Phó Trưởng phòng 2 VKSND tỉnh Đắk Lắk

3. Nguyễn Huy Cẩn, cựu Phó Chánh Tòa Dân sự TAND tỉnh Vĩnh Phúc, cựu thư ký Phó Chánh án TAND Tối cao, 5-6 năm.

4. Nguyễn Thị Minh Phương, cựu Trưởng phòng Hành chính - Tư pháp TAND cấp cao tại Đà Nẵng, 4-5 năm.

5. Trịnh Ninh Bình, cựu Trưởng phòng Giám đốc kiểm tra về hình sự, hành chính, gia đình và người chưa thành niên, TAND Cấp cao tại Đà Nẵng, 4-5 năm tù.

6. Nguyễn Đình Bảo, luật sư, 4-5 năm tù.

7. Phạm Thanh Cường, kinh doanh tự do, 3-4 năm tù.

8. Trần Văn Lợi, lao động tự do, 3-4 năm tù.

9. Đỗ Đăng Thủy, nhân viên lái xe VKSND huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk 3-4 năm tù.

10. Võ Trường Giang, nhân viên Văn phòng luật sư Tín Nghĩa, 24-30 tháng tù.

11. Tô Thành Trung, cựu Chấp hành viên Chi cục THADS thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đăk Lăk, 15-18 tháng tù treo.

12. Dương Quốc Thi, kinh doanh tự do, 15-18 tháng tù.

13. Ngô Văn Nam, cựu thẩm phán TAND thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế (nay là TAND khu vực 1, thành phố Huế), 15-18 tháng tù treo.

14. Bùi Thị Phương, cựu cán bộ Chi cục THADS huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị, 12-15 tháng tù treo.

15. Hoàng Thị Sung, lao động tự do, thời gian án tù bằng thời gian tạm giam, đề nghị trả tự do tại tòa nếu không liên quan đến bản án khác.