Công bố 50 quân đội mạnh nhất thế giới năm 2025: Mỹ, Nga dẫn đầu, Việt Nam xếp thứ mấy?

Mới đây, trang MilitaryCompare.com chuyên so sánh sức mạnh quân sự các quốc gia và tạp chí Business Insider (Đức) đã đăng tải “Bảng xếp hạng các quân đội mạnh nhất thế giới năm 2025”.

Hãy xem các chuyên gia nước ngoài đánh giá thế nào về sự phát triển sức mạnh quân sự của các quốc gia hiện nay. Dựa trên 145 quốc gia, bảng xếp hạng quân đội mạnh nhất thế giới năm 2025 cho thấy Mỹ tiếp tục ở vị trí gần như “không thể thay thế”, Nga duy trì ngôi Á quân, còn Trung Quốc vượt qua Ấn Độ để chiếm vị trí thứ ba.

Bài viết cũng hé lộ các tiêu chí lạ và gây tranh cãi: từ dự trữ than đá, dầu khí cho tới quy mô nợ nước ngoài cũng được tính vào điểm về sức mạnh quân sự. Business Insider cho biết bảng xếp hạng được xây dựng căn cứ chỉ số GFP được tính dựa trên nhiều yếu tố: quy mô quân số, tài sản quốc phòng như tàu chiến - máy bay, ngân sách quốc phòng, nguồn tài nguyên tự nhiên (đặc biệt là dầu mỏ và than đá).

Chỉ số sức mạnh GFP (Global Fire Power) dùng Power Index từ 0,0000 đến 10,0000. Càng gần 0 thì quân sự càng mạnh. Cách tính chỉ số sức mạnh GFP không có công thức cố định, nhưng đa số đánh giá dựa trên: Quân số, vũ khí – trang bị, tiềm lực kinh tế, năng lực sản xuất, địa lý, liên minh và răn đe hạt nhân.

Quân đội Italy được xếp mạnh thứ 10 thế giới. Ảnh: Sohu.

Chỉ số như GFP chỉ mang tính tham khảo, không phản ánh 100% thực chiến, vì: Không đo được tinh thần chiến đấu, không tính được chất lượng huấn luyện, không mô tả hệ thống chỉ huy – C4ISR, không đo được chiến thuật, học thuyết, khả năng phối hợp các binh chủng…

Theo bảng xếp hạng, trong Top 20 quân đội mạnh nhất thế giới năm 2025, từ vị trí thứ 11 đến 20 lần lượt là: Brazil, Pakistan, Indonesia, Đức, Israel, Iran, Tây Ban Nha, Australia, Ai Cập và Ukraine.

Dưới đây là Top 10 quân đội mạnh nhất thế giới:

10. Italy

Chỉ số GFP: 0,2164

Là quốc gia dựa trên quân đội theo chế độ lính tình nguyện, Italy có thế mạnh về tàu sân bay, máy bay tiến công, tàu khu trục, tàu tiếp vận cùng hệ thống cảng biển.

Điểm yếu: thiếu tàu đổ bộ trực thăng và tàu hộ tống hạng nhẹ; nợ nước ngoài cao; phụ thuộc lớn bên ngoài về dầu, than và khí tự nhiên.

Thổ Nhĩ Kỳ đứng trong top đứng đầu về phát triển UAV quân sự. Ảnh: Reuters.

9. Thổ Nhĩ Kỳ

Chỉ số GFP: 0.1902.

Điểm mạnh: hạm đội tàu hộ vệ (frigate), pháo kéo – pháo tự hành, trực thăng vũ trang, tàu hộ vệ và tàu ngầm.

Điểm yếu: không có tàu sân bay, máy bay tiến công và tàu khu trục số lượng ít; phụ thuộc về năng lượng. Gần đây Thổ Nhĩ Kỳ đứng trong nhóm dẫn đầu về phát triển UAV quân sự.

8. Nhật Bản

Chỉ số GFP: 0.1839.

Thuộc top 5 thế giới ở các lĩnh vực: tàu ngầm, máy bay đặc nhiệm, trực thăng, tàu sân bay trực thăng, tàu khu trục và đội tàu thương mại.

Điểm yếu: thiếu tàu sân bay cỡ lớn, ít tàu hộ vệ nhẹ, nợ nước ngoài cao, phụ thuộc về năng lượng.

Lực lượng Phòng vệ (quân đội) Nhật Bản chỉ được phép làm nhiệm vụ phòng thủ theo Hiến pháp sau Thế chiến II.

Lực lượng phòng vệ trên biển của Nhật có đội tàu chiến rất mạnh. Ảnh: Kyodo.

7. Pháp

Chỉ số GFP: 0.1878.

Mạnh về sức mua, ngân sách quốc phòng, tàu tiếp dầu, tàu sân bay trực thăng và tàu sân bay.

Yếu về máy bay cường kích, pháo kéo, tàu hộ vệ nhẹ, nợ nước ngoài và nhu cầu năng lượng.

6. Anh

Chỉ số GFP: 0.1785.

Có thế mạnh ở tàu sân bay, hạm đội tàu khu trục, lực lượng dự bị và ngân sách quốc phòng.

Yếu về lực lượng bán quân sự, tàu sân bay trực thăng; nợ nước ngoài và nhu cầu năng lượng cao.

Hạm đội tàu chiến của Hải quân Hoàng gia Anh được đánh giá rất mạnh. Ảnh: Sohu.

5. Hàn Quốc

Chỉ số GFP: 0.1656.

Hàn Quốc thực hiện chế độ quân dịch bắt buộc cho nam giới từ 18–35 tuổi; lực lượng dự bị đứng thứ 2 thế giới, quân thường trực đứng thứ 9.

Quân đội Hàn Quốc mạnh về máy bay, trực thăng, tàu khu trục và tàu ngầm.

Điểm yếu: nợ nước ngoài, tài nguyên năng lượng hạn chế, phụ thuộc dầu – khí – than.

4. Ấn Độ

Chỉ số GFP: 0.1184.

Ấn Độ là quốc gia đông dân nhất thế giới, tốc độ tăng dân số trong độ tuổi nhập ngũ ở mức cao hàng đầu.

Mạnh về lực lượng lao động, khai thác than, quy mô quân thường trực và lực lượng bán quân sự.

Yếu ở nhu cầu lớn về năng lượng hóa thạch, nợ nước ngoài và đường biên giới trên bộ dài.

Quân đội Ấn Độ được xếp hạng mạnh thứ tư thế giới. Ảnh: Reuters.

3. Trung Quốc

Chỉ số GFP: 0.0788.

Thế mạnh: dân số lớn (đứng thứ hai thế giới), lực lượng lao động dồi dào, quân thường trực lớn; mạnh về sức mua, số lượng tàu chiến, khai thác và trữ lượng than.

Điểm yếu: nợ nước ngoài, nhu cầu lớn về dầu – khí – than.

2. Nga

Chỉ số GFP: 0.0788, ngang Trung Quốc nhưng xếp nhì.

Ngoài sức mạnh tác chiến thông thường, Nga còn có tiềm lực hạt nhân khổng lồ (không được tính vào bảng xếp hạng).

Mạnh về máy bay, trực thăng, xe tăng; dẫn đầu về pháo tự hành – pháo kéo, pháo phản lực, lực lượng rà phá và rải mìn.

Có trữ lượng khí tự nhiên đã thăm dò lớn nhất thế giới. Điểm yếu: thiếu tàu sân bay trực thăng.

Quân đội Nga có tiềm lực vũ khí hạt nhân mạnh nhất thế giới. Ảnh: Reuters.

1. Mỹ

Chỉ số GFP: 0.0744, gần nhất với điểm lý tưởng 0.

Mỹ đứng đầu thế giới về: tàu ngầm, máy bay chiến đấu, máy bay vận tải, trực thăng vũ trang, tàu tiếp dầu.

Dẫn đầu về số lượng sân bay, mạng lưới đường sắt – đường bộ – cảng biển.

Mỹ cũng đứng đầu về khai thác dầu và khí tự nhiên.

Quân đội Việt Nam được giới chuyên gia quân sự quốc tế xếp hạng đứng thứ 23 trong Top 50. Ảnh: QĐND.

Quân đội Việt Nam xếp thứ 23 trong top 50 thế giới

Xếp hạng của Business Insider trùng với Danh sách Top 50 lực lượng quân sự mạnh nhất 2025 của trang web MilitaryCompare.com. Theo đó, xếp hạng từ 23 đến 50 là các quân đội: 23. Việt Nam, 24. Saudi Arabia, 25. Thái Lan, 26. Algeria, 27. Thụy Điển, 28. Canada, 29. Singapore, 30. Hy Lạp, 31. Nigeria, 32. Mexico, 33. Argentina, 34. Triều Tiên, 35. Bangladesh, 36. Hà Lan, 37. Myanmar, 38. Na Uy, 39. Bồ Đào Nha, 40. Nam Phi, 41. Philippines, 42. Malaysia, 43. Iraq, 44. Thụy Sĩ, 45. Đan Mạch, 46. Colombia, 47. Chile, 48. Phần Lan, 49. Peru, 50. Venezuela.

