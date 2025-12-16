MoMo nói gì về thông tin liên quan dự án Nuôi em và ông Hoàng Hoa Trung?

Liên quan dự án Nuôi em và ông Hoàng Hoa Trung, Tập đoàn Công nghệ Tài chính MoMo đã có phản hồi với Tạp chí điện tử VietTimes, làm rõ vai trò của công ty.

Thời gian gần đây, mạng xã hội xuất hiện thông tin ông Hoàng Hoa Trung - người sáng lập dự án Nuôi em là nhân viên của Tập đoàn Công nghệ Tài chính MoMo và công ty từng hợp tác với dự án "Nuôi em" và Trung tâm Tình nguyện Quốc gia để xây dựng lại phòng học, phòng công vụ và nhà vệ sinh cho trường học ở vùng cao.

Phản hồi với Tạp chí điện tử VietTimes chiều 16/12, MoMo cho biết công ty đã có nhiều hoạt động hỗ trợ người dùng đóng góp cho các chương trình từ thiện thông qua ứng dụng MoMo. Các hoạt động luôn đảm bảo các nguyên tắc chỉ ký hợp đồng và chuyển tiền quyên góp đến các tổ chức, đơn vị có chức năng hoạt động từ thiện theo quy định của pháp luật (như Mặt trận Tổ quốc, Trung tâm tình nguyên quốc gia, Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam).

“MoMo không quản lý, vận hành, chi phối hay đưa ra bất kỳ quyết định tài chính nào liên quan đến các dự án, công việc mà ông Hoàng Hoa Trung tổ chức hoặc tham gia với tư cách cá nhân”, MoMo cho biết.

Bên cạnh đó, MoMo cho biết luôn ủng hộ chủ trương của Đảng và Nhà nước thúc đẩy chuyển đổi số trong lĩnh vực thanh toán, đảm bảo các giao dịch được thực hiện công khai, minh bạch và tuân thủ pháp luật.

“Chúng tôi cam kết sẽ hợp tác đầy đủ trong trường hợp cơ quan có thẩm quyền có yêu cầu liên quan đến vụ việc”, MoMo nhấn mạnh.

Ông Hoàng Hoa Trung, nhà sáng lập của dự án Nuôi em. Ảnh: Facebook nhân vật

Trước đó, chiều 15/12, tại họp báo Bộ Công an, đại tá Lê Khắc Sơn, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự, cho biết sau khi có thông tin trên báo chí, dư luận về dự án Nuôi em, Bộ Công an đã chỉ đạo công an 13 tỉnh rà soát, kiểm tra.

Trong đó, Cục C02 đã chỉ đạo, phối hợp Phòng PC02 các địa phương xác minh rất khẩn trương, quyết liệt. Cục C02 đang chứng minh có hay không có việc gian lận trong hoạt động tình nguyện này.

Dự án Nuôi em là một chương trình thiện nguyện xã hội hoạt động từ năm 2014, hướng tới mục tiêu hỗ trợ bữa ăn, điều kiện sinh hoạt và học tập cho trẻ em vùng cao, đặc biệt tại các tỉnh miền núi phía Bắc như Điện Biên, Lai Châu, Hà Giang...

Dự án tập trung vào mô hình hỗ trợ dài hạn, với mức đóng góp cố định hàng tháng, giúp trẻ em có bữa ăn bán trú.

Người sáng lập dự án Nuôi em là ông Hoàng Hoa Trung, một gương mặt quen thuộc trong cộng đồng thiện nguyện tại Việt Nam. Ông Trung được biết đến từ sớm với nhiều hoạt động hỗ trợ trẻ em vùng khó khăn, xây trường, cải thiện điều kiện ăn ở cho học sinh bán trú.

Dưới sự điều hành của Hoàng Hoa Trung và cộng sự, Nuôi em phát triển nhanh, thu hút sự tham gia của hàng chục nghìn mạnh thường quân trong và ngoài nước, từng được đánh giá là một trong những mô hình thiện nguyện cá nhân có quy mô lớn.

Từ vài chục em ban đầu, đến năm 2024, dự án đã nuôi cơm 100.000 học sinh tại 20 tỉnh, trong đó 12 địa phương tự nhân rộng mô hình.

Tuy nhiên, thời gian gần đây, dự án Nuôi em vướng phải nhiều lùm xùm liên quan đến vấn đề minh bạch tài chính và quản lý nguồn tiền ủng hộ.