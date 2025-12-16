Những đại dự án bất động sản của Vingroup, Sun Group, DOJI sắp khởi công

Ngày 19/12, loạt đại dự án bất động sản do Vingroup, Sun Group, DOJI... đầu tư sẽ đồng loạt khởi công, trải rộng từ các siêu đô thị, tổ hợp du lịch - nghỉ dưỡng đến những công trình biểu tượng với tổng mức đầu tư hàng trăm nghìn tỷ đồng.

Loạt đại dự án BĐS của Vingroup, Sun Group, DOJI

Loạt dự án quy mô lớn sẽ đồng loạt khởi công, khánh thành để chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Từ các siêu tổ hợp đô thị - du lịch tỷ USD đến các dự án nhà ở xã hội, dòng vốn đầu tư được phân bổ đồng đều trên nhiều vùng, miền.

Dẫn đầu về quy mô vốn là khu đô thị thể thao Olympic do Vingroup làm chủ đầu tư có diện tích hơn 9.000 ha, tổng mức đầu tư dự kiến trên 925.000 tỷ đồng. Dự án được quy hoạch thành 4 phân khu chức năng, phát triển theo mô hình đô thị nén TOD.

Trong đó phân khu A đóng vai trò đầu mối giao thông - đô thị; phân khu B là trung tâm thể thao và dịch vụ với sân vận động Trống Đồng đạt chuẩn quốc tế; các phân khu C và D tiếp tục hoàn thiện không gian đô thị thể thao - dịch vụ liên hoàn. Khi triển khai, dự án được kỳ vọng tạo cú hích mang tính chiến lược cho hạ tầng thể thao và phát triển đô thị, hướng tới mục tiêu đủ điều kiện đăng cai ASIAD và Olympic.

Tại Quảng Ninh, khu đô thị phức hợp Hạ Long Xanh do Vingroup phát triển, có diện tích hơn 4.100 ha, tổng mức đầu tư sau điều chỉnh lên tới 456.639 tỷ đồng (gần 18 tỷ USD) cũng sẽ được khởi công. Dự án được định hướng trở thành đại đô thị sinh thái - dịch vụ - du lịch, góp phần tái cấu trúc không gian phát triển khu vực ven vịnh Hạ Long.

Cũng khởi công dịp này, khu dịch vụ du lịch phức hợp cao cấp tại Khu kinh tế Vân Đồn (Quảng Ninh) do Tập đoàn Sun Group làm chủ đầu tư là một trong những dự án trọng điểm với tổng vốn đầu tư hơn 2 tỷ USD, quy mô 244,45 ha. Dự án được quy hoạch thành siêu tổ hợp du lịch - giải trí - nghỉ dưỡng có thưởng cao cấp, trong đó mô hình casino thí điểm cho người Việt là điểm nhấn, cùng hệ sinh thái khách sạn, resort, condotel, trung tâm thương mại, hội nghị và chăm sóc sức khỏe chất lượng cao.

Dòng vốn lớn sau đó dịch chuyển về khu vực Nam Trung Bộ, với điểm nhấn là khu đô thị ven vịnh Cam Ranh (Khánh Hòa) do liên danh Vinhomes – Công ty Cổ phần Đầu tư Cam Ranh – VinES triển khai. Dự án có tổng mức đầu tư 85.293 tỷ đồng (hơn 3,2 tỷ USD), quy mô hơn 1.250 ha, được quy hoạch cho khoảng 230.000 cư dân. Đáng chú ý, bên cạnh các phân khu thương mại – dịch vụ, dự án còn dành quỹ lớn cho nhà ở xã hội, góp phần tạo sự cân bằng giữa phát triển đô thị và mục tiêu an sinh.

Phối cảnh dự án Dragon 75 Complex tại Hải Phòng

Ở nhóm dự án quy mô lớn nhưng mang tính biểu tượng đô thị, các trung tâm kinh tế lớn tiếp tục ghi dấu ấn. Tại Hải Phòng, Dragon 75 Complex tại khu vực Bắc Sông Cấm do Tập đoàn DOJI làm chủ đầu tư, gồm tháp phức hợp Dragon Jade 75 cao 75 tầng (388 m) và tòa chung cư hạng sang Dragon Amber Residence cao 41 tầng, được kỳ vọng trở thành điểm nhấn kiến trúc mới của thành phố cảng.

Trong khi đó, tại Hà Nội, tổ hợp Times Square tại số 2 Phạm Hùng, với tổng vốn đầu tư gần 5.000 tỷ đồng, được triển khai trên quỹ đất 40.000 m2, tích hợp văn phòng, khách sạn, căn hộ cao cấp, căn hộ du lịch và trường học, góp phần hoàn thiện hệ sinh thái dịch vụ - thương mại khu vực phía Tây Thủ đô.

Làn sóng dự án nhà ở xã hội khởi công

Song song với các dự án thương mại - đô thị quy mô lớn, làn sóng dự án nhà ở xã hội khởi công dịp 19/12 tạo nên “trụ cột an sinh” của bức tranh bất động sản. Các dự án được phân bổ tương đối đều giữa miền Bắc - miền Trung - miền Nam, với quy mô vốn từ vài trăm đến hàng chục nghìn tỷ đồng.

Tại miền Bắc, Hà Nội là địa phương có nhiều dự án nhà ở xã hội lớn sẽ được triển khai. Bộ Công an đăng ký khởi công 2 dự án nhà ở cho lực lượng CAND, gồm dự án tại Sơn Đồng (3.271 tỷ đồng, 1.325 căn hộ) và dự án tại Vĩnh Thành (3.799 tỷ đồng, 2.012 căn hộ), do Công ty Cổ phần Confitech Tây Hà Nội làm chủ đầu tư.

Cùng thời điểm, dự án nhà ở xã hội Tiên Dương 1 tại xã Phúc Thịnh, với tổng mức đầu tư 9.300 tỷ đồng, do liên danh Viglacera - Hoàng Thành - Central triển khai, cũng sẽ được khởi công.

Lân cận Hà Nội, Vinhomes dự kiến khởi công khu nhà ở xã hội phường Phố Hiến (Hưng Yên) với quy mô 31,5 ha, tổng mức đầu tư 6.095 tỷ đồng.

Quảng Ninh tiếp tục dẫn đầu về số lượng khi đăng ký khởi công 5 dự án nhà ở xã hội, tổng vốn 9.166 tỷ đồng, tập trung tại TP Hạ Long và đặc khu Vân Đồn, gắn với các khu đô thị mới và quỹ đất 20% trong các dự án lớn.

Tại miền Trung, TP Huế đồng loạt khởi công 2 dự án nhà ở xã hội, gồm chung cư cao tầng OXH2 thuộc khu phức hợp Thủy Vân giai đoạn 2 và dự án nhà ở xã hội tại Khu đô thị phía Đông đường Thủy Dương - Thuận An, khu E đô thị mới An Vân Dương. Đà Nẵng cũng đăng ký khởi công hai dự án nhà ở xã hội tại khu dân cư Nam cầu Cẩm Lệ, với tổng mức đầu tư lần lượt 1.015 tỷ đồng và 1.373 tỷ đồng. Quảng Trị đăng ký khởi công dự án nhà ở xã hội Trung tâm TP Đồng Hới, tổng mức đầu tư 637 tỷ đồng.

Ở phía Nam, TP Cần Thơ khởi công 2 dự án nhà ở xã hội gồm An Phú Eco City 2 (281 tỷ đồng) và chung cư Hồng Loan – Block A (420 căn hộ, 284 tỷ đồng). Cà Mau đăng ký khởi công dự án nhà ở xã hội Đông Á Cà Mau (797 tỷ đồng), trong khi tại Khánh Hòa, dự án nhà ở xã hội CT-01 An Bình Tân với vốn 1.115 tỷ đồng, quy mô 772 căn hộ, cũng được triển khai.

Việc các dự án lớn nhỏ đồng loạt “ra quân” trong ngày 19/12 không chỉ phản ánh quy mô dòng vốn đầu tư đang được kích hoạt mạnh mẽ, mà còn cho thấy định hướng phát triển ngày càng rõ nét: đầu tư có trọng tâm, phân bổ theo vùng miền và cân bằng hơn giữa tăng trưởng kinh tế, phát triển đô thị và an sinh xã hội.