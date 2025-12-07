Binh sĩ lên truyền hình quốc gia tuyên bố đảo chính, giải tán chính phủ ở Benin

Một nhóm binh sĩ Benin bất ngờ lên truyền hình quốc gia tuyên bố giải tán chính phủ và phế truất Tổng thống Patrice Talon.

Một nhóm binh sĩ đã xuất hiện trên đài truyền hình quốc gia Benin hôm 7/12 để tuyên bố giải tán chính phủ trong một cuộc đảo chính dường như vừa xảy ra – diễn biến mới nhất trong chuỗi đảo chính liên tiếp tại Tây Phi.

Nhóm này, tự xưng là Ủy ban Quân sự Tái Thiết, thông báo rằng họ đã phế truất Tổng thống và toàn bộ các thiết chế nhà nước.

Theo tuyên bố của các binh sĩ này, Trung tá Pascal Tigri đã được bổ nhiệm làm chủ tịch của ủy ban quân sự.

Sau khi giành độc lập khỏi Pháp vào năm 1960, quốc gia Tây Phi này đã chứng kiến nhiều cuộc đảo chính, đặc biệt trong vài thập kỷ sau độc lập. Từ năm 1991, Benin được xem là ổn định về chính trị sau hai thập niên cầm quyền của nhà lãnh đạo Mathieu Kérékou.

“Mọi thứ đều ổn”, người phát ngôn chính phủ Benin, ông Wilfried Houngbedji, nói với AP mà không giải thích thêm.

Hiện không có thông tin chính thức nào về Tổng thống, ông Patrice Talon, kể từ khi tiếng súng vang lên quanh dinh Tổng thống. Tín hiệu của đài truyền hình quốc gia và phát thanh công cộng đã bị cắt ngay sau thông báo của quân đội.

Ông Talon nắm quyền từ năm 2016 và dự kiến rời nhiệm sở vào tháng 4 năm tới sau cuộc bầu cử Tổng thống.

Người được đảng của ông Talon lựa chọn, cựu Bộ trưởng Tài chính Romuald Wadagni, là ứng viên sáng giá nhất cho chiến thắng trong cuộc bầu cử. Trong khi đó, ứng viên đối lập Renaud Agbodjo bị ủy ban bầu cử bác tư cách tranh cử vì “không có đủ nhà bảo trợ”.

Vào tháng 1, hai cộng sự của ông Talon đã bị kết án 20 năm tù vì cáo buộc liên quan đến âm mưu đảo chính năm 2024.

Tháng trước, quốc hội nước này đã thông qua việc kéo dài nhiệm kỳ tổng thống từ 5 lên 7 năm, nhưng vẫn giữ giới hạn tối đa hai nhiệm kỳ.

Cuộc đảo chính này là vụ mới nhất trong chuỗi các cuộc tiếp quản quyền lực bằng quân sự làm rung chuyển Tây Phi. Tháng trước, một cuộc đảo chính quân sự tại Guinea-Bissau đã phế truất cựu Tổng thống Umaro Embaló sau cuộc bầu cử gây tranh cãi, trong đó cả ông và ứng viên đối lập đều tuyên bố chiến thắng.

