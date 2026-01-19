Ông Putin được mời tham gia “Hội đồng Hòa bình” hậu chiến Gaza

Một cơ quan do Tổng thống Mỹ Donald Trump đề xuất nhằm quản lý Dải Gaza sau cuộc chiến giữa Hamas và Israel đã chính thức mời Nga tham gia, theo xác nhận của người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov.

Theo ông Peskov, Nga đã được mời ngồi vào “Hội đồng Hòa bình” mới – một sáng kiến do ông Trump đưa ra vào cuối năm ngoái, ngay sau khi Israel và Hamas đạt được thỏa thuận ngừng bắn.

Sáng kiến này hình dung việc thành lập một hội đồng quốc tế chịu trách nhiệm giám sát nguồn tài chính tái thiết, các sắp xếp an ninh và điều phối chính trị tại Gaza, đồng thời phối hợp với một chính quyền Palestine mang tính kỹ trị trong giai đoạn chuyển tiếp. Nhà Trắng cho biết về lâu dài, cơ quan này có thể được mở rộng để xử lý các xung đột khác.

Theo các tài liệu dự thảo, các quốc gia có thể tham gia Hội đồng, nhưng thời gian tham gia sẽ bị giới hạn ở mức tối đa 3 năm, trừ khi nước đó đóng góp hơn 1 tỷ USD tiền mặt ngay trong năm đầu tiên.

Phát biểu với báo giới hôm 19/1, ông Peskov xác nhận Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nhận được lời mời thông qua các kênh ngoại giao. “Chúng tôi đang nghiên cứu chi tiết đề xuất này. Chúng tôi hy vọng sẽ có các cuộc tiếp xúc với phía Mỹ để làm rõ mọi khía cạnh”, ông nói, song không đi sâu vào các điều khoản cụ thể của lời mời.

Theo các nguồn tin, nhiều quốc gia tại châu Âu, Trung Đông và châu Á – bao gồm cả các đồng minh của Mỹ và các cường quốc khu vực – đã xác nhận nhận được thư mời tham gia Hội đồng. Tổng Bí thư Tô Lâm và Thủ tướng Hungary Viktor Orban đã chấp nhận lời mời.

Tuy nhiên, một số quốc gia khác tỏ ra thận trọng, cho biết họ muốn Mỹ làm rõ hơn việc trở thành thành viên của cơ quan này sẽ kéo theo những nghĩa vụ và quyền hạn gì. Các ý kiến chỉ trích cũng cảnh báo rằng “Hội đồng Hòa bình” có thể chồng chéo hoặc làm lu mờ các cơ chế hiện do Liên Hợp Quốc dẫn dắt.

Theo RT