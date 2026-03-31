Ông Putin đạt thỏa thuận năng lượng khẩn cấp với lãnh đạo châu Âu

Nga đã đồng ý gia hạn hợp đồng cung cấp khí đốt cho Serbia, theo thông báo của Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic.

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã chấp thuận kéo dài hợp đồng cung cấp khí đốt với Serbia trong bối cảnh cuộc khủng hoảng năng lượng toàn cầu ngày càng nghiêm trọng do chiến tranh ở Trung Đông, ông Vucic cho biết sau cuộc điện đàm với ông Putin hôm 30/3.

Cuộc tấn công của Mỹ–Israel nhằm vào Iran đã khiến giá dầu và khí đốt toàn cầu tăng vọt, khi dòng vận chuyển qua eo biển Hormuz – một tuyến hàng hải then chốt – giảm mạnh trong những tuần gần đây.

Serbia, quốc gia từ lâu duy trì quan hệ gần gũi với Nga, đã liên tục chống lại sức ép từ Liên minh châu Âu (EU) trong việc tham gia các lệnh trừng phạt hoặc cắt đứt quan hệ năng lượng với Moscow liên quan đến xung đột tại Ukraine.

Theo Điện Kremlin, cuộc trao đổi giữa ông Putin và ông Vucic tập trung chủ yếu vào “quan hệ đối tác chiến lược” giữa hai nước, đặc biệt trong lĩnh vực năng lượng. Tổng thống Serbia sau đó đã bày tỏ sự cảm ơn đối với việc Nga tiếp tục đảm bảo “nguồn cung khí đốt ổn định”.

Sau cuộc điện đàm, ông Vucic nói với truyền thông Serbia rằng ông Putin đã đồng ý gia hạn hợp đồng khí đốt thêm ba tháng, trong khi thỏa thuận cũ dự kiến hết hạn vào ngày 31/3. Theo ông, Belgrade đã đạt được các điều khoản rất thuận lợi, với mức giá thấp hơn đáng kể so với phần lớn châu Âu.

Theo Điện Kremlin, hai nhà lãnh đạo cũng trao đổi quan điểm về cuộc chiến Mỹ–Israel với Iran, xung đột tại Ukraine, cũng như tình hình an ninh ở Kosovo và nước láng giềng Bosnia and Herzegovina.

Theo RT