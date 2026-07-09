“Ông lớn” game show DatVietVAC chốt thương vụ IPO với định giá hơn 6.000 tỷ

DatVietVAC vừa công bố hồ sơ IPO với giá chào bán 54.800 đồng/cp, quy mô vốn hóa thị trường sau khi lên sàn HOSE là hơn 6.100 tỷ đồng (khoảng 240 triệu USD).

DatVietVAC chốt thương vụ IPO với định giá hơn 6.000 tỷ. Ảnh: DatVietVAC.

Theo bản cáo bạch, CTCP DatViet VAC Group Holdings (DatVietVAC) sẽ chào bán hơn 11 triệu cổ phiếu ra công chúng với mức giá phát hành là 54.800 đồng/cổ phiếu.

Sau khi hoàn tất đợt phát hành, quy mô vốn điều lệ của tập đoàn sẽ được nâng lên mức 1.114 tỷ đồng (tương đương 111.418.000 cổ phiếu lưu hành). Tại mức giá chào bán này, quy mô vốn hóa của DatVietVAC sau khi lên sàn HOSE dự kiến sẽ đạt 6.105 tỷ đồng (khoảng 240 triệu USD).

Toàn bộ số cổ phiếu này dự kiến niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) ngay trong năm 2026.

Nhà đầu tư có thể đăng ký mua với số lượng tối thiểu từ 100 cổ phiếu và tối đa không quá 5.570.900 cổ phiếu (tương đương không quá 5% vốn điều lệ dự kiến sau đợt chào bán). Dự kiến nhận đăng ký và nộp tiền đặt cọc từ ngày 10/8 –7/9/2026.

Theo Báo cáo tài chính quy ước (Pro-forma) năm 2025 được soát xét bởi KPMG, doanh thu thuần hợp nhất năm 2025 của tập đoàn này đạt 3.235 tỷ đồng (giảm 6.8%), trong khi lợi nhuận sau thuế vẫn tăng 8% đạt 379 tỷ đồng.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý I, DatVietVAC ghi nhận 625 tỷ đồng doanh thu, giảm khoảng 17% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, nhờ biên lợi nhuận gộp cải thiện từ 13.5% lên gần 28.9%, lợi nhuận sau thuế đạt hơn 7 tỷ đồng, tăng mạnh so với mức chỉ 33 triệu đồng của quý I/2025.

Tính tới ngày 31/3, tổng tài sản của doanh nghiệp đạt 1.859 tỷ đồng, trong đó tiền và các khoản tương đương tiền gần 267 tỷ đồng, các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 697 tỷ đồng, trong khi dư nợ vay ngắn hạn ở mức khoảng 842 tỷ đồng.

Năm 2026, DatVietVAC đặt kế hoạch doanh thu 3.382 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 420 tỷ đồng, tăng trưởng 11% so với mức 379 tỷ đồng năm 2025. ROE dự kiến 34.7%.

Chiến lược giai đoạn 2026–2030 của DatVietVAC đặt mục tiêu tăng trưởng trung bình 15% mỗi năm, hướng tới cột mốc 5.000 tỷ đồng doanh thu và 780 tỷ đồng lợi nhuận vào năm 2030.