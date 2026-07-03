Chủ tịch PNJ Cao Thị Ngọc Dung lên tiếng về nguồn gốc kim cương của công ty

Chủ tịch Cao Thị Ngọc Dung khẳng định nguồn kim cương của PNJ hiện nay đến từ nhập khẩu chính ngạch và kim cương PNJ mua lại theo cam kết với khách hàng.

Trước những thông tin về vụ việc Giám đốc kiểm định của PNJ-LAB, thành viên của CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (Mã: PNJ) liên quan đến đường dây buôn lậu kim cương, bà Cao Thị Ngọc Dung, Chủ tịch HĐQT PNJ đã gửi tâm thư đến cổ đông, nhà đầu tư và chuyên viên phân tích.

Qua tâm thư Chủ tịch PNJ gửi lời xin lỗi chân thành vì những tác động từ vụ việc. Bà Dung khẳng định ngay khi ghi nhận thông tin, công ty đã chủ động kích hoạt các kịch bản ứng phó khủng hoảng, phát hành thông cáo báo chí chính thức, tiếp cận minh bạch và tuân thủ quá trình điều tra của cơ quan chức năng.

Về tình hình hoạt động, vị lãnh đạo PNJ cho biết mọi hoạt động của PNJ vẫn duy trì ổn định, Ban Điều hành tiếp tục triển khai các kế hoạch kinh doanh nhằm bám sát mục tiêu doanh thu và lợi nhuận đã cam kết tại ĐHĐCĐ.

“Trong suốt chặng đường phát triển, PNJ luôn xây dựng nền tảng tài chính theo hướng an toàn và bền vững. Công ty luôn có nguồn lực tài chính dự phòng và được sự đồng hành của các đối tác tài chính. Chúng tôi tin tưởng có đủ nguồn lực để đối phó trong tình huống này”, người đứng đầu PNJ chia sẻ.

Liên quan đến mảng kinh doanh kim cương, Chủ tịch PNJ nhấn mạnh chiến lược nhiều năm qua của doanh nghiệp là hạn chế kinh doanh các sản phẩm kim cương kích thước lớn mang tính chất tích lũy, thay vào đó tập trung định hướng phát triển đa dạng các dòng hàng trang sức mang phong cách Lifestyle.

Đồng thời, bà cho biết nguồn kim cương của PNJ hiện nay đến từ nhập khẩu chính ngạch và kim cương PNJ mua lại theo cam kết với khách hàng.

Bà Cao Thị Ngọc Dung, Chủ tịch HĐQT PNJ. Ảnh: PNJ.

Trước đó, hôm 2/7, theo thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa, đơn vị đã triệt phá đường dây buôn lậu kim cương xuyên quốc gia do các đối tượng người nước ngoài điều hành.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, từ năm 2024 đến nay, đường dây này đã thực hiện 141 chuyến vận chuyển, đưa hơn 28.000 viên kim cương nhập lậu vào Việt Nam tiêu thụ, với doanh thu ước tính khoảng 280 tỷ đồng.

Theo cơ quan điều tra, trong số các bị can có Đặng Ngọc Thảo (Sinh năm 1974, trú TP.HCM), Giám đốc PNJ-LAB.

Cơ quan điều tra xác định, Đặng Ngọc Thảo đã câu kết với các đối tượng trong đường dây để mua những viên kim cương nhập lậu có thông số không trùng khớp với giấy chứng nhận kiểm định quốc tế GIA với giá rẻ.

Sau đó, lợi dụng chuyên môn nghiệp vụ, Thảo mài xóa mã số GIA khắc trên viên kim cương, khắc lại mã số của PNJ-LAB và cấp giấy chứng nhận kiểm định mới nhằm hợp thức hóa nguồn gốc, nâng giá trị sản phẩm trước khi bán ra thị trường để thu lợi bất chính.

Theo doanh nghiệp, bị can Đặng Ngọc Thảo hiện đã là nguyên giám đốc PNJ-LAB. Ảnh: Công an Tỉnh Thanh Hóa.

Ngay sau khi có thông tin vụ việc, sáng 3/7, PNJ đã chính thức phát đi thông cáo xác nhận đã tiếp nhận thông tin từ cơ quan chức năng.

PNJ cho rằng: “Đây là vụ việc thuộc trách nhiệm pháp lý của cá nhân, đang được cơ quan chức năng xem xét theo quy định của pháp luật”, và “không đưa ra bất kỳ nhận định nào ngoài những thông tin đã được cơ quan có thẩm quyền công bố”.

Công ty vàng bạc đá quý này cam kết luôn đặt chất lượng sản phẩm và quyền lợi khách hàng lên ưu tiên hàng đầu.

“Tất cả kim cương do PNJ phân phối được kiểm định tại PNJ-LAB đều áp dụng quy trình kiểm tra chất lượng theo tiêu chuẩn ISO, đồng thời đối soát tiêu chuẩn chất lượng của Viện ngọc học quốc tế GIA và có hồ sơ lưu để có thể truy xuất các thông số kỹ thuật của từng viên theo yêu cầu”, doanh nghiệp cho biết.

Phía PNJ cũng nói thêm rằng các hoạt động tại hệ thống vẫn được triển khai ổn định và xuyên suốt. Khách hàng vẫn được phục vụ đầy đủ theo các chính sách hiện hành, bao gồm bán hàng, bảo hành, thu đổi, hậu mãi và các quyền lợi liên quan.

Bất chấp những phản hồi từ phía công ty, cổ phiếu PNJ trên thị trường chứng khoán cũng không tránh khỏi tâm lý bán tháo của nhà đầu tư trong phiên 3/7.

Cổ phiếu của công ty vàng bạc đá quý đã lập tức giảm hết biên độ ngay sau những phút mở đầu phiên về 58.700 đồng/cổ phiếu, vốn hóa doanh nghiệp còn khoảng 30.038 tỷ đồng. Số lượng nằm chất đống chờ thoát hàng khoảng hơn 12,5 triệu đơn vị.

Với 58.700 đồng/cp, đây là mức giá thấp nhất của cổ phiếu PNJ trong khoảng 7 tháng trở lại đây (giá sau điều chỉnh), đồng thời là phiên giảm sàn đầu tiên kể từ ngày 23/3.