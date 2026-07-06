Chủ tịch PNJ Cao Thị Ngọc Dung: "28.000 viên kim cương buôn lậu không đi vào hệ thống PNJ"

Bà Cao Thị Ngọc Dung khẳng định PNJ và P-Lab chỉ tồn tại hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm định, không có bất kỳ hoạt động mua bán kim cương nào với nhau. Vì vậy, 28.000 viên kim cương buôn lậu không vào hệ thống PNJ.

P-Lab không có chức năng kinh doanh kim cương

Trong cuộc họp với nhà đầu tư sáng 6/7, bà Cao Thị Ngọc Dung - Chủ tịch CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (Mã: PNJ) - khẳng định 28.000 viên kim cương trong đường dây buôn lậu, có liên quan Công ty TNHH một thành viên giám định PNJ (P-Lab) không lọt vào hệ thống PNJ.

“Điều đầu tiên tôi muốn khẳng định là 28.000 viên kim cương được nhắc đến hoàn toàn không liên quan đến hệ thống của PNJ. Đây là câu hỏi mà rất nhiều người quan tâm và tôi xin khẳng định lại một lần nữa”, bà Dung nói.

Người đứng đầu PNJ khẳng định doanh nghiệp kinh doanh kim cương thông qua nguồn nhập khẩu chính ngạch từ các nhà cung cấp quốc tế. Đồng thời, PNJ thực hiện đầy đủ các thủ tục nhập khẩu theo đúng quy định của pháp luật và không thu mua kim cương trên thị trường trong nước.

“Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, P-Lab không có chức năng kinh doanh kim cương. P-Lab là một đơn vị hoạt động độc lập, chuyên cung cấp dịch vụ kiểm định đá quý. Đơn vị này không thực hiện bất kỳ hoạt động mua bán hay kinh doanh kim cương nào”, bà Dung nói.

Chủ tịch PNJ Cao Thị Ngọc Dung. Ảnh: PNJ.

Theo Chủ tịch PNJ, giữa PNJ và P-Lab chỉ tồn tại hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm định. Hai đơn vị không có bất kỳ hoạt động mua bán kim cương nào với nhau. Vì vậy, 28.000 viên kim cương được đề cập hoàn toàn không đi vào hệ thống của PNJ.

“Nguồn kim cương của chúng tôi được nhập khẩu từ các nhà cung cấp tại Thái Lan và Hồng Kông với đầy đủ hợp đồng, chứng từ và hồ sơ nhập khẩu minh bạch, hợp pháp”, Chủ tịch PNJ nhấn mạnh.

Dịch vụ kiểm định của P-Lab diễn ra thế nào?

Tại cuộc họp, nhà đầu tư có chất vấn về việc khách hàng có thể tiếp tục tin tưởng sử dụng dịch vụ kiểm định của P-Lab hay không, Phó Chủ tịch PNJ Trần Phương Ngọc Thảo cho rằng P-Lab là đơn vị cung cấp dịch vụ kiểm định phục vụ nhiều doanh nghiệp kinh doanh kim cương cũng như khách hàng cá nhân có nhu cầu kiểm tra, đánh giá viên kim cương của mình.

Tương tự các tổ chức kiểm định trong và ngoài nước, khách hàng có thể chủ động mang viên kim cương đến P-Lab để được kiểm định và nhận báo cáo đánh giá các đặc tính kỹ thuật của viên đá.

“Các báo cáo kiểm định do P-Lab phát hành phản ánh kết quả kiểm nghiệm tại đúng thời điểm thực hiện, như tôi đã trình bày trước đó. Mục đích của báo cáo là cung cấp thông tin kỹ thuật để các bên tham gia giao dịch có cơ sở tham khảo và tự đánh giá”, bà Thảo thông tin.

Đối với người tiêu dùng cuối cùng, đây là tài liệu tham khảo về các đặc tính kỹ thuật của viên kim cương. P-Lab không đưa ra ý kiến về giá trị thương mại của viên kim cương, đồng thời báo cáo kiểm định cũng không phải là tài liệu xác nhận nguồn gốc, lịch sử lưu thông hay quyền sở hữu của viên kim cương.

"P-Lab phục vụ toàn bộ thị trường, cung cấp dịch vụ cho bất kỳ khách hàng nào có nhu cầu kiểm định. Theo quy định pháp luật, chúng tôi cũng không có chức năng xác minh nguồn gốc của viên kim cương", lãnh đạo PNJ chia sẻ.

Hiện nay, P-Lab vẫn đang hoạt động bình thường và tiếp tục cung cấp dịch vụ kiểm định cho tất cả khách hàng có nhu cầu.