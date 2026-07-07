Giá vàng SJC sáng 7/7 giảm, chênh thế giới 18,5 triệu đồng/lượng

Sáng 7/7, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn - SJC, DOJI đều niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 147,5 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào, bán ra ở mức 150,5 triệu đồng/lượng, giảm 900 nghìn đồng/lượng so với phiên giao dịch sáng 6/7. Mức chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra hiện là 3 triệu đồng/lượng.

Riêng Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá mua vào vàng miếng ở mức 146,5 triệu đồng/lượng nên mức chênh lệch mua vào - bán ra ở mức 4 triệu đồng.

Với vàng nhẫn, DOJI giao dịch ở mức 147,4-150,4 triệu đồng/lượng. Tại Bảo Tín Minh Châu, nhẫn tròn trơn được niêm yết ở mức 146,5-150 triệu đồng/lượng. Trong khi tại SJC, vàng nhẫn trơn được mua vào ở mốc 147,4 triệu đồng, bán ra ở mức 150,4 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới giảm về quanh vùng 4.140 USD/ounce

Giá vàng thế giới sáng 7/7 chịu áp lực điều chỉnh sau nhịp tăng trước đó. Dữ liệu từ Trading Economics ghi nhận giá vàng giảm về khoảng 4.139 USD/ounce, giảm 0,62% so với phiên trước. Trong khi đó, Investing ghi nhận XAU/USD quanh vùng 4.137 USD/ounce, với biên độ trong ngày từ 4.126-4.168 USD/ounce.

Quy đổi theo tỷ giá USD tham khảo khoảng 26.456 đồng/USD, giá vàng thế giới tương đương khoảng 132 triệu đồng/lượng, chưa bao gồm thuế và phí. Với giá bán vàng SJC trong nước ở mức 150,5 triệu đồng/lượng, mức chênh lệch giữa vàng SJC và vàng thế giới hiện khoảng 18,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới sáng 7/7 giảm về quanh vùng 4.140 USD/ounce sau nhịp tăng trước đó, trong bối cảnh đồng USD phục hồi. Ảnh: Reuters.

Theo Reuters, giá vàng thế giới lùi khỏi vùng cao 2 tuần khi đồng USD phục hồi, trong khi nhà đầu tư chờ biên bản họp của Fed để tìm thêm tín hiệu về lộ trình lãi suất.

Đà điều chỉnh của vàng cho thấy tâm lý thận trọng đang quay lại sau chuỗi phiên phục hồi. Khi đồng USD mạnh lên, vàng trở nên kém hấp dẫn hơn với nhà đầu tư nắm giữ các đồng tiền khác. Tuy nhiên, mức giá vẫn duy trì trên vùng 4.100 USD/ounce, cho thấy lực trú ẩn chưa suy yếu hoàn toàn.

Trong ngắn hạn, giá vàng trong nước có thể tiếp tục biến động theo giá vàng thế giới, tỷ giá USD/VND và cung - cầu nội địa. Dù đã giảm nhẹ, giá vàng SJC vẫn ở vùng cao, trong khi chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra còn rộng. Người dân và nhà đầu tư nên thận trọng khi giao dịch ngắn hạn, nhất là trong các phiên giá đảo chiều sau giai đoạn tăng mạnh.