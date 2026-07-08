Cổ đông hỏi về lộ trình thoái vốn của Mekong Capital, lãnh đạo F88 nói gì?

Lãnh đạo F88 khẳng định việc thoái vốn của Mekong Capital không ảnh hưởng đến giá cổ phiếu của công ty.

Chiều 8/7, CTCP Đầu tư F88 (Mã: F88) tổ chức Roadshow gặp gỡ nhà đầu tư.

Tại cuộc gặp gỡ, khi cổ đông hỏi về lộ trình thoái vốn của Mekong Capital tại F88 sẽ diễn ra thế nào. Bà Trần Mai Thảo - Giám đốc tài chính F88 - cho biết Mekong Capital đang đầu tư vào F88 thông qua 2 quỹ là Mekong Enterprise Fund III và Mekong Enterprise Fund IV.

Mekong Enterprise Fund III được đầu tư từ năm 2016 và sẽ đến hạn chu kỳ 10 năm vào năm 2027 nên việc xây dựng lộ trình thoái vốn cho quỹ này là một yêu cầu tất yếu. Quỹ Mekong Enterprise Fund IV mới chỉ đầu tư vào F88 từ năm 2023, nghĩa là đến năm 2026 mới chỉ đi được 3 năm – vẫn đang ở giai đoạn đầu của chu kỳ quỹ.

Bên cạnh đó, lãnh đạo F88 cũng cho biết chưa rõ thời điểm nào Mekong Capital thoái vốn.“Việc Mekong Capital bán trên sàn là gần như không xảy ra do tỷ trọng nắm giữ của họ quá lớn, vượt quá dung lượng thanh khoản của thị trường”, bà Thảo nhấn mạnh.

Thay vì bán trên sàn, Mekong Capital dự định thực hiện các giao dịch put through (giao dịch thoả thuận) cho các nhà đầu tư chiến lược. Những nhà đầu tư này sẽ được lựa chọn kỹ lưỡng để có thể đóng góp tiếp vào sự tăng trưởng của F88, từ đó đảm bảo việc thoái vốn không gây ảnh hưởng tiêu cực đến giá cổ phiếu của công ty.

“Việc thoái vốn của Mekong Capital không ảnh hưởng đến giá cổ phiếu F88, không ảnh hưởng đến giá cổ phiếu quỹ IV của họ”, bà Thảo nhấn mạnh.

Lãnh đạo F88 trả lời câu hỏi của nhà đầu tư. Ảnh: Hoàng Dung.

Năm 2026, F88 đặt kế hoạch tăng trưởng doanh thu 42% và lợi nhuận trước thuế tăng 25% so với cùng kỳ.

Năm 2025, F88 ghi nhận doanh thu hợp nhất 3.105 tỷ đồng và lãi trước thuế 907 tỷ đồng.

Tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2026, Tổng giám đốc Nguyễn Đức Đại cho biết định hướng xuyên suốt của F88 là duy trì tốc độ tăng trưởng cao nhằm hiện thực hóa các mục tiêu chiến lược dài hạn.

Tuy nhiên, theo ông Đại, tăng trưởng phải song hành với kiểm soát rủi ro chặt chẽ để đảm bảo tính bền vững, thay vì “phát triển bằng mọi giá”.

Ông Đại nhấn mạnh, mục tiêu tăng 25% lợi nhuận trong năm 2026 được xây dựng trên cơ sở cân đối giữa năng lực huy động vốn, quy mô vận hành và khẩu vị rủi ro đã được HĐQT phê duyệt. “Đây là mức tăng trưởng vừa đảm bảo F88 duy trì tốc độ hai chữ số, vừa nằm trong ngưỡng rủi ro an toàn,” ông nói.