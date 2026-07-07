Doanh nghiệp đứng sau “Anh trai vượt ngàn chông gai” muốn huy động 250 tỷ đồng

Yeah1 - doanh nghiệp đứng sau chương trình “Anh trai vượt ngàn chông gai” muốn chào bán 25 triệu cổ phiếu riêng lẻ cho 3 nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp với giá không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu.

HĐQT CTCP Tập đoàn Yeah1 (Mã: YEG) vừa thông qua phương án chào bán 25 triệu cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. Cổ phiếu này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 1 năm kể từ ngày hoàn tất đợt chào bán.

Đối tượng phát hành là các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp trong nước. Thời gian triển khai dự kiến trong năm 2026, ngay sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận bằng văn bản.

Giá chào bán là 10.000 đồng/cổ phiếu, cao hơn giá chốt phiên 6/7 là 9.030 đồng/cổ phiếu. Tổng giá trị chào bán là 250 tỷ đồng.

Yeah1 là doanh nghiệp đứng sau chương trình ăn khách “Anh trai vượt ngàn chông gai”. Ảnh: Yeah1.

Số tiền thu được sẽ được Yeah1 dùng để tăng quy mô vốn hoạt động, đầu tư, mở rộng hoạt động kinh doanh. Định hướng những năm tới của Yeah1 là trở thành doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực truyền thông đa phương tiện, kế hoạch kinh doanh trong những năm tới của Yeah1 là tập trung vào mảng quản lý người sáng tạo nội dung (content creators).

Bên cạnh đó, công ty sẽ đẩy mạnh hoạt động thương mại điện tử thông qua các nền tảng công nghệ; đầu tư vốn vào các doanh nghiệp trong lĩnh vực truyền thông, truyền hình; đầu tư vào cơ sở hạ tầng để tạo thế chủ động trong việc sản xuất các chương trình lớn có quy mô và chất lượng cao, đáp ứng thị hiếu nghe nhìn và khả năng sử dụng công nghệ ngày càng phát triển…

“Nhu cầu huy động vốn hiện nay để bổ sung nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh là cấp bách, then chốt, gắn liền với sự thành công của công ty trong tương lai”, Yeah1 nhấn mạnh.

Kế hoạch sử dụng vốn của Yeah1.

Về chi tiết việc sử dụng vốn, doanh nghiệp sẽ giải ngân ngay trong năm nay dưới hình thức góp vốn vào hoạt động kinh doanh của các công ty con và công ty liên kết.

Trong đó, rót 80 tỷ đồng vào Công ty TNHH Giải trí và Truyền thông Mango, góp 70 tỷ đồng vào Công ty TNHH Yeah1 Network Việt Nam. Bổ sung vốn hoạt động kinh doanh cho Công ty TNHH 1Brandlink, CTCP 1 Creators với số tiền lần lượt là 60 tỷ đồng, 40 tỷ đồng.

Lãnh đạo Yeah1 muốn mua lượng lớn cổ phiếu

Theo danh sách Yeah1 công bố, có 3 người tham gia đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ, trong đó có 2 lãnh đạo Yeah.

Bà Lê Phương Thảo - Chủ tịch HĐQT Yeah1 đăng ký mua thêm 12 triệu cổ phiếu. Nếu giao dịch thành công, bà sẽ nâng lượng sở hữu từ hơn 11,8 triệu lên hơn 23,8 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ sở hữu sau phát hành đạt 10,35%.

Phó Tổng Giám đốc Huỳnh Quân Minh dự kiến thêm 500.000 cổ phiếu, tăng số lượng sở hữu từ 145.038 lên 645.038 cổ phiếu, tương đương tỷ lệ sở hữu sau phát hành đạt 0,28%.

3 nhà đầu tư dự kiến mua cổ phiếu YEG. Nguồn: Nghị quyết HĐQT Yeah1.

Cá nhân còn lại là bà Vũ Thị Như Mai, người trước đó không nắm bất kỳ cổ phiếu YEG nào. Bà muốn mua vào 12,5 triệu cổ phiếu, tương đương 5,43% vốn.

Nếu đợt phát hành trên diễn ra thành công, Yeah1 sẽ nâng vốn điều lệ vượt mốc 2.300 tỷ đồng.