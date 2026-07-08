Giá vàng sáng nay 8/7 giảm

Sáng 8/7, dữ liệu từ Goldprice cho thấy giá vàng thế giới giao dịch quanh mức 4.104 USD/ounce, giảm khoảng 60 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua. Với mức giảm này, giá vàng thế giới mất tương đương gần 1,9 triệu đồng/lượng sau quy đổi.

Quy đổi theo tỷ giá USD bán ra tham khảo khoảng 26.462 đồng/USD, giá vàng thế giới tương đương khoảng 130,9 triệu đồng/lượng.

Đà giảm của vàng xuất hiện khi đồng USD phục hồi, khiến kim loại quý trở nên kém hấp dẫn hơn đối với nhà đầu tư nắm giữ các đồng tiền khác.

Giá vàng thế giới tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh trong phiên sáng 8/7. Ảnh: Reuters.

Reuters ghi nhận giá vàng giảm trong phiên gần nhất khi thị trường chờ biên bản cuộc họp của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ để tìm thêm tín hiệu về định hướng chính sách tiền tệ.

Theo Trading Economics, giá vàng đang chịu áp lực sau khi lùi khỏi vùng cao trước đó, nhưng vẫn giữ trên ngưỡng 4.100 USD/ounce. Điều này cho thấy lực trú ẩn chưa biến mất hoàn toàn, nhất là khi thị trường còn theo dõi rủi ro địa chính trị, biến động giá dầu và triển vọng lạm phát tại Mỹ.

Trong ngắn hạn, giá vàng thế giới có thể tiếp tục biến động theo diễn biến đồng USD, lợi suất trái phiếu Mỹ và tín hiệu mới từ Fed. Khi thị trường vàng trong nước mở cửa, diễn biến giảm của giá quốc tế sáng nay có thể tạo áp lực nhất định lên giá vàng SJC và vàng nhẫn.