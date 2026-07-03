Vừa đón tân Chủ tịch Đỗ Thành Nhân, VKC Holdings bị phong tỏa tài khoản gần 156 triệu đồng

VKC Holdings vừa bị phong tỏa tài khoản ngân hàng 155,8 triệu đồng theo quyết định của cơ quan thi hành án. Diễn biến này xảy ra ít ngày sau khi ông Đỗ Thành Nhân được bầu giữ chức Chủ tịch HĐQT doanh nghiệp.

Ngày 2/7, CTCP VKC Holdings (Mã: VKC) cho biết nhận được quyết định số 5718/QĐ-THADS của Cục Quản lý Thi hành án dân sự về việc phong tỏa tài khoản, tài sản.

Theo quyết định, cơ quan thi hành án áp dụng biện pháp phong tỏa tài khoản đối với CTCP VKC Holdings, có trụ sở tại số 854 Quốc lộ 1K, phường Đông Hòa, TP. HCM.

Cụ thể, tài khoản số 0037100010898988 của VKC Holdings mở tại Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) - Chi nhánh Tân Bình bị phong tỏa với số tiền 155,8 triệu đồng.

Theo cơ quan thi hành án, biện pháp này được áp dụng nhằm ngăn chặn việc tẩu tán tiền trong tài khoản của doanh nghiệp trong quá trình thi hành án. Đồng thời, Ngân hàng TMCP Phương Đông, người phải thi hành án cùng các tổ chức, cá nhân có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có trách nhiệm thực hiện quyết định này.

Đáng chú ý, quyết định phong tỏa tài khoản được ban hành sau khi VKC Holdings hoàn tất việc kiện toàn bộ máy lãnh đạo. Trước đó vào ngày 30/6, HĐQT VKC Holdings đã bầu ông Đỗ Thành Nhân giữ chức Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031.

Ông Đỗ Thành Nhân.

Theo công bố của VKC Holdings, ông Đỗ Thành Nhân hiện không nắm giữ cổ phiếu VKC và không có khoản nợ nào với doanh nghiệp.

Tuy nhiên, CTCP Thiên Hoàng Holdings, doanh nghiệp do ông Đỗ Thành Nhân làm Chủ tịch đang lên kế hoạch mua toàn bộ 170 triệu cổ phiếu phát hành riêng lẻ của VKC với giá 10.000 đồng/cổ phiếu.

Số vốn huy động dự kiến được sử dụng để đầu tư dự án Velora Global Campus và bổ sung vốn lưu động. Nếu đợt phát hành hoàn tất, Thiên Hoàng Holdings sẽ nắm giữ khoảng 89,81% vốn điều lệ của VKC.

Bên cạnh đó, VKC Holdings cũng có kế hoạch phát hành riêng lẻ 55 triệu cổ phiếu, cũng với giá 10.000 đồng/cổ phiếu, nhằm hoán đổi khoản nợ với Thiên Hoàng Holdings. Nếu cả hai đợt phát hành được triển khai thành công, vốn điều lệ của VKC sẽ tăng lên 2.450 tỷ đồng.

Thời gian tới, VKC Holdings dự kiến đổi tên thành CTCP Tập đoàn May mặc Velora, đồng thời chuyển hướng hoạt động từ lĩnh vực dây cáp, nhựa và phân phối lốp xe sang ngành may mặc.