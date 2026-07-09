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GELEX thực hiện cải chính thông tin, tiếp tục chuẩn hóa quy trình quản trị và minh bạch

Yến Linh
Yến Linh

Thực hiện văn bản của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước liên quan đến công bố thông tin về tình hình sử dụng vốn của một số lô trái phiếu đã phát hành trong giai đoạn trước đây, ngày 8/7, GELEX đã thực hiện cải chính thông tin theo đúng quy định.

GELEX cho biết đã thực hiện cải chính thông tin theo đúng quy định.
GELEX cho biết đã thực hiện cải chính thông tin theo đúng quy định.

Nội dung cải chính liên quan đến việc rà soát, cập nhật thông tin tại các báo cáo công bố thông tin định kỳ về tình hình sử dụng vốn trái phiếu giai đoạn 2020–2024, nhằm đảm bảo thông tin được phản ánh đầy đủ, chính xác và nhất quán hơn.

GELEX cho biết đây là nội dung điều chỉnh, làm rõ thông tin đã công bố, không làm phát sinh nghĩa vụ tài chính mới hoặc thay đổi quyền lợi của trái chủ.

Hiện tại, các lô trái phiếu hết hạn và được thanh toán đầy đủ nghĩa vụ với nhà đầu tư theo quy định. Chỉ còn một lô trái phiếu do CGIF bảo lãnh sẽ đáo hạn vào năm 2029, GELEX đang thực hiện đúng và đầy đủ các nghĩa vụ với trái chủ theo quy định.

GELEX nhìn nhận việc nâng cao chất lượng công bố thông tin, tăng cường kiểm soát và chuẩn hóa dữ liệu là yêu cầu quan trọng trong quá trình phát triển của doanh nghiệp, đặc biệt khi quy mô hoạt động ngày càng mở rộng và các yêu cầu về quản trị ngày càng cao.

Từ sự việc này, GELEX tiếp tục rà soát, hoàn thiện các quy trình nội bộ, tăng cường sự phối hợp giữa các bộ phận liên quan nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng công bố thông tin và tính minh bạch với thị trường.

Trong giai đoạn phát triển mới, GELEX kiên định với định hướng xây dựng nền tảng quản trị vững chắc, hoạt động minh bạch, có trách nhiệm, tạo dựng niềm tin dài hạn với cổ đông, nhà đầu tư và các bên liên quan.

Từ khóa:

#GELEX #cải chính thông tin

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