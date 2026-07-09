TP.HCM đưa 250 dự án lên nền tảng AI, mở kênh gọi vốn cho hạ tầng, y tế, giáo dục

Hạ tầng xúc tiến đầu tư số HCMCInvest mở thêm kênh kết nối cho TP.HCM, giúp nhà đầu tư tìm dự án, chính sách và đầu mối liên hệ nhanh hơn trên nền tảng AI và dữ liệu.

Sáng 9/7, TP.HCM công bố vận hành thử nghiệm Hạ tầng xúc tiến đầu tư trên môi trường số Thành phố Hồ Chí Minh - HCMCInvest. Được phát triển trên cơ sở AI và dữ liệu, nền tảng này nhằm hỗ trợ nhà đầu tư tìm kiếm thông tin, kết nối với cơ quan chức năng và theo dõi cơ hội hợp tác.

Đưa 250 dự án lên môi trường số

Điểm đáng chú ý của HCMCInvest là TP.HCM bắt đầu đưa hoạt động xúc tiến đầu tư lên một kênh số dễ tiếp cận hơn.

Thay vì chỉ giới thiệu dự án qua hội nghị, tài liệu giấy, các cuộc làm việc hoặc đoàn công tác ở nước ngoài, nhà đầu tư có thể truy cập nền tảng để tìm hiểu trước danh mục dự án, lĩnh vực ưu tiên, chính sách và đầu mối liên hệ.

Ông Nguyễn Văn Được, Chủ tịch UBND TP.HCM, phát biểu tại lễ công bố vận hành thử nghiệm HCMCInvest. Ảnh: Thượng Tâm.

Hệ thống hiện hỗ trợ hai ngôn ngữ là tiếng Việt và tiếng Anh, giới thiệu khoảng 250 dự án mời gọi đầu tư thuộc 9 lĩnh vực. Các nhóm dự án đáng chú ý gồm logistics, hạ tầng, y tế, giáo dục và văn hóa. Trên bản đồ số, người dùng có thể chọn từng điểm dự án để xem thông tin chi tiết.

Ví dụ với dự án xây dựng mới Bệnh viện Đa khoa Ung bướu cơ sở 3, HCMCInvest hiển thị các dữ liệu cơ bản như vốn đầu tư, quy mô giường bệnh và nhu cầu hiện tại. Đây là những thông tin giúp nhà đầu tư có cái nhìn ban đầu trước khi đề nghị cung cấp hồ sơ chuyên sâu hoặc làm việc với cơ quan đầu mối.

Với cách làm này, HCMCInvest không chỉ phục vụ doanh nghiệp tìm cơ hội đầu tư. Nếu dữ liệu được cập nhật thường xuyên, nền tảng còn có thể hỗ trợ đẩy nhanh quá trình gọi vốn cho các dự án gắn với đời sống người dân, từ bệnh viện, trường học đến hạ tầng đô thị.

Khi nhà đầu tư có thông tin rõ hơn, chính quyền cũng có thêm dữ liệu để biết dự án nào đang được quan tâm, lĩnh vực nào cần thúc đẩy và điểm nghẽn nào cần xử lý. Đây là điểm khác biệt so với cách xúc tiến truyền thống, vốn thường khó đo lường mức độ quan tâm sau mỗi sự kiện.

Phát biểu tại lễ công bố, ông Nguyễn Văn Được, Chủ tịch UBND TP.HCM, cho biết ý tưởng xây dựng HCMCInvest xuất phát từ thực tế hoạt động xúc tiến đầu tư truyền thống còn tốn kém thời gian, chi phí.

Các đại biểu, nhà đầu tư và đại diện tổ chức quốc tế tham dự lễ công bố HCMCInvest tại TP.HCM. Ảnh: Thượng Tâm.

Theo ông, việc phải tổ chức các đoàn đi nước ngoài hằng năm không phải lúc nào cũng đạt hiệu quả như kỳ vọng, trong khi TP.HCM có thể xây dựng một hạ tầng số để giới thiệu môi trường đầu tư và kết nối nhà đầu tư từ xa.

Sau khoảng 5 tháng triển khai, TP.HCM chọn công bố phiên bản thử nghiệm để nhà đầu tư trải nghiệm và góp ý. Đây là giai đoạn quan trọng, bởi một nền tảng số trong lĩnh vực đầu tư chỉ có giá trị khi dữ liệu đủ tin cậy, chức năng dễ dùng và phản hồi của người dùng được tiếp nhận liên tục.

AI giúp nhà đầu tư rút ngắn thời gian tìm hiểu

Ở góc độ vận hành, ông Trần Văn Chín, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Công nghệ Arobid, cho biết AI của HCMCInvest được dùng để ghép nối thông tin và giao dịch, không thay quyết định của cơ quan nhà nước hay nhà đầu tư.

Ông Trần Văn Chín, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Công nghệ Arobid, giới thiệu các tính năng của HCMCInvest tại lễ công bố. Ảnh: Thượng Tâm.

Trên nền tảng, nhà đầu tư có thể hỏi về thủ tục, chính sách ưu đãi, lĩnh vực ưu tiên hoặc các dự án phù hợp. Cách làm này giúp doanh nghiệp ở xa, nhất là nhà đầu tư nước ngoài, có thể chuẩn bị thông tin trước khi làm việc trực tiếp với các sở, ngành.

Tại thời điểm giới thiệu, hệ thống ghi nhận 165 người online, hơn 8.000 lượt truy cập từ 100 quốc gia, trong đó Việt Nam dẫn đầu với khoảng 6.000 lượt. Những con số này cho thấy nhu cầu tìm hiểu thông tin đầu tư qua kênh số là có thật.

HCMCInvest cũng được thiết kế với 5 bảng điều khiển dữ liệu theo thời gian thực, phục vụ lãnh đạo UBND TP.HCM, ITPC, chủ dự án, nhà đầu tư và đơn vị vận hành. Nhờ đó, các yêu cầu, phản ánh và mức độ quan tâm của nhà đầu tư có thể được theo dõi tập trung hơn.

Ông Trần Duy Ninh, Cục trưởng Cục Chuyển đổi số quốc gia, đánh giá TP.HCM là địa phương đi trước trong việc xây dựng nền tảng phục vụ xúc tiến đầu tư. Theo ông, nếu vận hành tốt, mô hình này có thể được tham khảo để nhân rộng ra các địa phương khác.

ITPC TP.HCM và Công ty CP Công nghệ Arobid ký kết hợp tác quản lý, vận hành và khai thác HCMCInvest. Ảnh: Thượng Tâm.

Ông Ninh cũng lưu ý nền tảng cần được đối chiếu với các tiêu chí của nền tảng số quốc gia, đồng thời xác định rõ cơ quan chủ quản và lộ trình phát triển. Đây là điều kiện quan trọng để HCMCInvest không chỉ dừng ở một bản thử nghiệm, mà có thể trở thành công cụ xúc tiến đầu tư vận hành ổn định trên nền tảng dữ liệu.