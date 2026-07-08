Nhiều vi phạm tại dự án nhà ở xã hội của Long Thành Riverside, Thuận Lợi Thái Thành, Chương Dương Homeland

Thanh tra TP Đồng Nai chỉ ra nhiều tồn tại trong quá trình triển khai 3 dự án nhà ở xã hội do Long Thành Riverside, Thuận Lợi Thái Thành và Chương Dương Homeland làm chủ đầu tư.

107 hồ sơ xác nhận sai nơi làm việc, 151 trường hợp không khớp với BHXH

Thanh tra TP Đồng Nai vừa công bố kết luận thanh tra về việc chấp hành quy định pháp luật về kiểm tra công tác nghiệm thu; việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng, chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng; việc thực hiện chương trình phát triển nhà ở xã hội và dự án nhà ở xã hội đang triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh Đồng Nai (nay là TP Đồng Nai).

Đối với lĩnh vực nhà ở xã hội, cơ quan thanh tra kiểm tra 3 dự án gồm: Chung cư nhà ở xã hội thuộc dự án khu dân cư theo quy hoạch tại phường Long Thành do Công ty CP Long Thành Riverside làm chủ đầu tư; dự án nhà ở xã hội thuộc khu dân cư Thái Thành - Thuận Lợi do Công ty TNHH Bất động sản Thuận Lợi Thái Thành làm chủ đầu tư; và dự án nhà ở xã hội trên khu đất 1,4 ha tại phường Long Bình Tân do Công ty CP Chương Dương Homeland làm chủ đầu tư.

Kết luận thanh tra cho thấy Sở Xây dựng Đồng Nai chưa thực hiện đầy đủ trách nhiệm trong việc kiểm tra, xác định đúng đối tượng được mua nhà ở xã hội theo quy định.

Cụ thể, sau khi nhận danh sách các đối tượng dự kiến được mua nhà ở xã hội, Sở Xây dựng chỉ gửi văn bản đề nghị các cơ quan, địa phương rà soát, xác minh việc người đăng ký đã từng được hưởng chính sách hỗ trợ nhà ở hay chưa. Tuy nhiên, Sở chưa tổ chức kiểm tra, đối chiếu thông tin với các đơn vị, tổ chức liên quan để xác định đúng đối tượng theo quy định.

Trong văn bản giải trình gửi Đoàn thanh tra, Sở Xây dựng cho rằng việc xác nhận đối tượng đã được UBND cấp xã và cơ quan, đơn vị nơi người đăng ký làm việc thực hiện theo mẫu quy định nên Sở không kiểm tra lại. Tuy nhiên, Thanh tra TP Đồng Nai khẳng định cách giải trình này chưa phù hợp.

Trưởng đoàn thanh tra công bố toàn văn nội dung Kết luận thanh tra. Ảnh: Thanh tra TP Đồng Nai.

Theo kết luận thanh tra, trách nhiệm xác nhận của UBND cấp xã hoặc cơ quan nơi người đăng ký công tác là khác với trách nhiệm của Sở Xây dựng trong việc tổ chức kiểm tra, xác định đúng đối tượng được mua nhà ở xã hội. Trong khi đó, việc kiểm tra tính đầy đủ của hồ sơ, biểu mẫu thuộc trách nhiệm của chủ đầu tư dự án.

Để phục vụ công tác thanh tra, Thanh tra TP Đồng Nai đã đề nghị cơ quan Thuế, Bảo hiểm xã hội và các cơ quan liên quan cung cấp dữ liệu đối chiếu hồ sơ của người đăng ký mua nhà ở xã hội.

Qua rà soát, đối chiếu thông tin với hồ sơ do các chủ đầu tư cung cấp, cơ quan thanh tra phát hiện nhiều dấu hiệu bất thường:

Theo đó, tại Chung cư nhà ở xã hội thuộc dự án khu dân cư theo quy hoạch tại phường Long Thành, Thanh tra TP Đồng Nai phát hiện 107 hồ sơ có giấy xác nhận đối tượng và điều kiện thu nhập do doanh nghiệp không phải nơi người đăng ký đang làm việc và tham gia bảo hiểm xã hội xác nhận.

151 trường hợp được xác nhận đang làm việc tại doanh nghiệp trên địa bàn Đồng Nai nhưng không có dữ liệu tham gia bảo hiểm xã hội tại chính doanh nghiệp đó. Theo Thanh tra, các trường hợp này có dấu hiệu vi phạm quy định của Bộ luật Lao động và Luật Bảo hiểm xã hội.

29 trường hợp có mức thu nhập bình quân hằng tháng trong năm 2025 vượt mức quy định để được mua nhà ở xã hội.

Đoàn thanh tra cũng tiến hành xác minh ngẫu nhiên tại các doanh nghiệp đã ký giấy xác nhận đối tượng và điều kiện thu nhập cho người đăng ký mua nhà ở xã hội.

Kết quả cho thấy 19 trường hợp doanh nghiệp khẳng định giấy xác nhận không phải do đơn vị phát hành; 16 trường hợp giấy xác nhận do doanh nghiệp phát hành nhưng người được xác nhận thực tế không làm việc tại doanh nghiệp; 16 trường hợp được doanh nghiệp xác nhận nhưng không tham gia bảo hiểm xã hội tại doanh nghiệp đó.

Tại Dự án Chung cư nhà ở xã hội thuộc khu dân cư Thái Thành - Thuận Lợi, cơ quan thanh tra phát hiện có 76 đối tượng đăng ký mua được xác nhận thu nhập tại các doanh nghiệp nhưng không có thông tin tham gia bảo hiểm xã hội của đối tượng tại các doanh nghiệp đó.

Đoàn Thanh tra mời 16 doanh nghiệp xác nhận thu nhập cho 76 trường hợp trên để làm việc và ghi nhận, có 13 doanh nghiệp xác nhận đã ký giấy xác nhận đối tượng, điều kiện thu nhập cho 73 đối tượng đăng ký mua nhà ở xã hội, dù các đối tượng này không tham gia bảo hiểm xã hội tại doanh nghiệp.

Còn tại Dự án nhà ở xã hội tại khu đất l,4ha, phường Long Hưng, Công Ty Cổ Phần Chương Dương Homeland không thực hiện việc báo cáo bằng văn bản về tổng số căn hộ dự kiến bán và thời điểm dự kiến bắt đầu nhận hồ sơ, bắt đầu bán để Sở Xây dựng biết, kiểm tra và công bố công khai tại Trang Thông tin điện tử của Sở Xây dựng trước khi thực hiện việc bán theo quy định.

Công Ty Cổ Phần Chương Dương Homeland công khai thông tin dự án thiếu thông tin về thời gian kết thúc nhận đơn đăng ký theo quy định.

Tính đến thời điểm thanh tra dự án vẫn chưa kết thúc mở bán; tuy nhiên Công Ty Cổ Phần Chương Dương Homeland tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra và lập danh sách nhiều lần gửi về Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai để xác định đối tượng được giải quyết mua nhà ở xã hội là không đúng về trình tự, thủ tục.

Tại dự án này, có 5 doanh nghiệp xác nhận đã ký giấy xác nhận đối tượng, điều kiện thu nhập cho 5 trường hợp đăng ký mua nhà ở xã hội, nhưng trong đó có 3 trường hợp không tham gia bảo hiểm xã hội tại 3 doanh nghiệp.

Đoàn thanh tra đã mời 4 doanh nghiệp khác xác nhận cho 4 trường hợp đăng ký mua nhà ở xã hội nhưng không lên làm việc.

Đề chuyển cơ quan điều tra nếu phát hiện dấu hiệu hình sự

Từ kết quả thanh tra nêu trên, Chánh Thanh tra thành phố kiến nghị Chủ tịch UBND thành phố chỉ đạo Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan cùng chủ đầu tư 3 dự án trên tiến hành kiểm tra, rà soát đối với các hồ sơ vi phạm.

Đối với chủ đầu tư, yêu cầu chủ động phối hợp Sở Xây dựng để kịp thời xử lý các hồ sơ mua nhà ở xã hội có thông tin, tài liệu về nơi lao động, làm việc tham gia bảo hiểm xã hội và điều kiện thu nhập không đúng thực tế, không khớp với thông tin do cơ quan thuế và bảo hiểm xã hội cung cấp cho đoàn thanh tra.

Quá trình tổ chức thực hiện nếu phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật về hình sự thì chuyển hồ sơ đến cơ quan điều tra để điều tra, xử lý theo quy định.

Chủ trì kiểm tra, rà soát, phối hợp các cơ quan liên quan kiểm tra làm rõ, xử lý vi phạm (nếu có) đối với 35 trường hợp giấy xác nhận đối tượng, xác nhận thu nhập của đối tượng đăng ký mua nhà ở xã hội không đảm bảo, hợp lệ theo quy định.

Dự án nhà ở xã hội Long Bình Tân ở phường Long Bình Tân, TP. Biên Hoà (nay là phường Long Hưng, TP. Đồng Nai). Ảnh: Báo và PTTH Đồng Nai.

Đồng thời, thực hiện kiểm tra về việc phê duyệt giá bán nhà ở xã hội của Công ty Cổ phần Long Thành Riverside đối với dự án Chung cư Nhà ở xã hội thuộc dự án Khu dân cư theo quy hoạch tại phường Long Thành, thành phố Đồng Nai; tạm dừng hoặc đình chỉ quyết định phê duyệt giá bán, giá thuê mua nhà ở xã hội đối với trường hợp chủ đầu tư phê duyệt giá bán nhà ở xã hội không thực hiện đúng quy định.

Đáng chú ý, qua quá trình thanh tra, Chánh Thanh tra TP Đồng Nai đã chuyển nhiều hồ sơ có dấu hiệu vi phạm đến các cơ quan có thẩm quyền để xem xét, xử lý theo quy định.

Cụ thể, tại Văn bản số 356 ngày 20/5, Thanh tra TP Đồng Nai đã chuyển hồ sơ đến Sở Nội vụ TP Đồng Nai, đề nghị rà soát và xử lý vi phạm hành chính (nếu có) trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội đối với các trường hợp có dấu hiệu vi phạm.

Tiếp đó, tại Văn bản số 465 ngày 27/5/2026, Thanh tra TP Đồng Nai chuyển hồ sơ đến Sở Xây dựng TP Đồng Nai, đề nghị rà soát, xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng theo thẩm quyền.