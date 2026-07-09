Chân dung tân Phó chủ tịch HĐQT VPBank Phạm Thị Nhung

Bà Nhung (sinh năm 1980) gia nhập VPBank từ năm 2016, là nhân sự cấp cao có nhiều năm kinh nghiệm, từng đảm nhiệm các vị trí quan trọng trong ngân hàng. Năm 2021, bà được bổ nhiệm vào vị trí phó tổng giám đốc VPBank và trở thành thành viên HĐQT từ tháng 4/2024.

Từ ngày 25/4/2025, bà thôi kiêm nhiệm chức danh phó tổng giám đốc thường trực VPBank để giữ vị trí chủ tịch hội đồng thành viên Ngân hàng Thương mại TNHH MTV Kỷ nguyên Thịnh Vượng (GPBank) – ngân hàng được VPBank nhận chuyển giao bắt buộc.

Hiện tại, HĐQT của VPBank gồm 8 thành viên: Chủ tịch Ngô Chí Dũng và 3 phó chủ tịch là ông Bùi Hải Quân, ông Lô Bằng Giang, bà Phạm Thị Nhung; 2 thành viên HĐQT là ông Nguyễn Đức Vinh và ông Takeishi Kimoto; 2 thành viên HĐQT độc lập là ông Daniel Ashton Carroll và ông Mai Xuân Hùng.

HĐQT VPBank.

Trong một diễn biến liên quan, VPBank - Mã: VPB vừa công bố thông tin về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc thay đổi phương án tăng vốn điều lệ đã được phê duyệt trước đó.

Cụ thể, ngày 22/4, đại hội đồng cổ đông VPBank đã thông qua phương án tăng vốn đợt 1 bằng hình thức phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu để tăng vốn lên 100.000 tỷ đồng, tỷ lệ tương ứng là 26,04%.

VPBank muốn thay đổi phương án tăng vốn sang trả cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 26%. Nguồn: Nghị quyết HĐQT.

Ngân hàng cho biết trong quá trình hoàn thiện hồ sơ dự kiến trình Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chấp thuận, HĐQT đã cân nhắc việc điều chỉnh lại phương án để phù hợp với tình hình thực tế của ngân hàng.

Theo đó, phương án đề xuất thay thế là phát hành cổ phiếu để trả cổ tức từ nguồn lợi nhuận luỹ kế chưa phân phối, tổng số tiền không thay đổi so với phương án cũ. Dự kiến ngân hàng sẽ phát hành hơn 2 tỷ cổ phiếu để trả cổ tức, tương ứng tỷ lệ phát hành là 26,04% tổng số cổ phần đang lưu hành.

Kế hoạch VPBank năm 2026.

Năm 2026, VPBank lên kế hoạch lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 41.323 tỷ đồng, tăng 35% so với năm trước.

Đối với các công ty con, mảng tài chính tiêu dùng FE Credit đặt kế hoạch lãi trước thuế 1.179 tỷ đồng, tăng 93% so với kết quả năm 2025. VPBankS với lợi nhuận trước thuế 6.453 tỷ đồng, tăng 44% và OPES dự kiến lãi trước thuế ở mức 936 tỷ đồng, tăng 47%.

Một số chỉ tiêu khác như tổng tài sản được đặt kế hoạch ở mức 1,63 triệu tỷ đồng, tăng 29% so với năm 2025. Trong đó, dư nợ cấp tín dụng đạt gần 1,3 triệu tỷ đồng, tăng 34%. Tiền gửi khách hàng và giấy tờ có giá ước đạt hơn 1,03 triệu tỷ đồng, tương ứng tăng 40%.