Lần đầu 190 cụm rạp trên cả nước chiếu phim miễn phí dịp 27/7

190 cụm rạp thương mại trên toàn quốc sẽ đồng loạt mở cửa chiếu phim miễn phí phục vụ nhân dân dịp Kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ.

Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch (VH-TT&DL) vừa ban hành kế hoạch tổ chức Tuần phim Kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2026). Chương trình diễn ra từ ngày 21-28/7 trên phạm vi toàn quốc, do Cục Điện ảnh (Bộ VH-TT&DL) chủ trì, phối hợp cùng các đơn vị liên quan thực hiện.

Ban tổ chức cho biết tuần phim là hoạt động chính trị, văn hóa có ý nghĩa thiết thực nhằm tuyên truyền, giáo dục truyền thống yêu nước, đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa"; tri ân người có công với cách mạng và phát huy vai trò của điện ảnh trong giáo dục truyền thống cách mạng và bồi đắp lòng tự hào dân tộc cho các thế hệ.

Điểm mới nổi bật của Tuần phim năm nay là lần đầu tiên các doanh nghiệp phát hành và hệ thống rạp chiếu phim thương mại trên cả nước cùng tham gia chương trình chiếu phim miễn phí quy mô toàn quốc.

Đến nay, Trung tâm Chiếu phim Quốc gia cùng 13 doanh nghiệp điện ảnh lớn đã xác nhận tham gia với tổng cộng 190 cụm rạp trên cả nước.

Trong các ngày 22, 23 và 24/7, mỗi cụm rạp sẽ tổ chức 2 suất chiếu miễn phí mỗi ngày vào lúc 10h và 16h. Chương trình phục vụ cựu chiến binh, người có công và thân nhân người có công với cách mạng, lực lượng vũ trang, đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên cùng đông đảo người dân.

Lễ khai mạc Tuần phim dự kiến diễn ra lúc 19h ngày 21/7 tại Trung tâm Chiếu phim Quốc gia (Hà Nội), với bộ phim "Đừng đốt" của Đạo diễn, NSND Đặng Nhật Minh. Ảnh: Ban tổ chức.

Bên cạnh các suất chiếu tại rạp thương mại, Cục Điện ảnh còn phối hợp với Tổng công ty Viễn thông Viettel (Viettel Telecom), nền tảng TV360, hệ thống rạp chiếu phim nhà nước và các đội chiếu phim lưu động tại các địa phương để đưa phim đến đông đảo khán giả, đặc biệt ở vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo.

Song song đó, Cục Tuyên huấn - Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam cũng triển khai các chương trình chiếu phim phục vụ cán bộ, chiến sĩ và nhân dân tại nhiều địa bàn trên cả nước.

Các bộ phim được lựa chọn trình chiếu đều là tác phẩm điện ảnh tiêu biểu do Nhà nước đặt hàng, phản ánh lịch sử đấu tranh cách mạng, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, truyền thống yêu nước và sự hy sinh của các thế hệ đi trước. Trong đó có nhiều tác phẩm quen thuộc như Đừng đốt, Mùi cỏ cháy, Những người viết huyền thoại, Đường xuyên rừng, Truyền thuyết về Quán Tiên và Bình minh đỏ.

Các tác phẩm được lựa chọn trình chiếu trong Tuần phim kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ đều là phim Việt Nam do Nhà nước đặt hàng, có giá trị tư tưởng và nghệ thuật, phản ánh lịch sử đấu tranh cách mạng, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, truyền thống yêu nước, lòng biết ơn và sự hy sinh của các thế hệ đi trước.

Lễ khai mạc Tuần phim dự kiến diễn ra lúc 19h ngày 21/7 tại Trung tâm Chiếu phim Quốc gia (Hà Nội), với bộ phim Đừng đốt của đạo diễn, NSND Đặng Nhật Minh được chọn chiếu mở màn.

Chương trình dự kiến có sự tham gia giao lưu của đoàn làm phim và đại diện gia đình liệt sĩ, bác sĩ Đặng Thùy Trâm. Trong khuôn khổ Tuần phim còn có lễ khai mạc khu vực phía Nam tại TP.HCM, khu vực miền Trung tại Hà Tĩnh cùng các hoạt động giao lưu điện ảnh, tọa đàm và chương trình tri ân tại Quảng Trị.