Góp vốn mua nhà AIC Mê Linh từ chục năm trước, quyền lợi khách hàng được xử lý ra sao?

Sau 2 bài viết của VietTimes về quá trình chuyển giao quyền kiểm soát dự án AIC Mê Linh 94 ha, đại diện chủ đầu tư lần đầu lên tiếng về tiến độ triển khai, phương án xử lý quyền lợi khoảng 100 khách góp vốn từ nhiều năm trước...

Dự kiến khởi công đầu năm 2027

Làm việc với VietTimes, ông Phan Anh Tuấn, Phó tổng giám đốc Vinahud - doanh nghiệp đóng vai trò chi phối hoạt động điều hành của Tập đoàn R&H - cho biết, dự án AIC Mê Linh gần như không có chuyển biến trong giai đoạn 2008-2020. Sau khi tiếp nhận dự án, doanh nghiệp tập trung xử lý nút thắt lớn nhất là giải phóng mặt bằng (GPMB).

Đến nay, đại diện doanh nghiệp cho biết đã hoàn thành 100% công tác GPMB. “Chúng tôi đang xúc tiến các thủ tục tiếp theo gồm giao đất, xác định tiền sử dụng đất và hoàn thiện các pháp lý còn lại. Nếu thuận lợi, chúng tôi sẽ khởi công dự án vào đầu năm 2027”, ông Tuấn thông tin.

So với các dự án khác trên địa bàn xã Mê Linh, việc GPMB dự án AIC Mê Linh đạt 100% chỉ sau thời gian ngắn được coi là “thần tốc”, kể từ khi nhóm nhà đầu tư mới là Tập đoàn R&H vào tiếp quản. Doanh nghiệp cũng kỳ vọng dự án sẽ hưởng lợi từ loạt hạ tầng đang được đầu tư tại khu vực như đường vành đai 3,5, cầu Thượng Cát và các tuyến kết nối với Đông Anh, qua đó hình thành trung tâm đô thị mới của Mê Linh.

Khách hàng góp vốn từ thời bà Nhàn sẽ xử lý ra sao?

Theo tìm hiểu của VietTimes, từ hơn 10 năm trước, sau khi giải phóng và làm hạ tầng dự án, bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn đã huy động vốn từ nhiều khách hàng cá nhân dưới dạng góp vốn để được quyền mua nhà tại dự án. Tuy nhiên, do dự án kéo dài, trong khi pháp nhân là chủ đầu tư dự án (Công ty Cổ phần Bất động sản AIC) lại được đổi chủ nhiều lần, nên những khách hàng góp vốn này không biết số phận tiền đầu tư của mình sẽ ra sao?

Chị Nguyễn Thị N, một khách hàng mua lại căn song lập 188 m2 năm 2021 cho biết, chị quyết định mua lại từ một khách hàng khác khi biết thông tin Tập đoàn Vingroup mua Công ty Cổ phần Bất động sản AIC. “Tôi bỏ ra hơn 6 tỷ đồng mua lại căn này trên giấy, nhưng sau đó theo hướng dẫn của chủ đầu tư thì phải làm thủ tục ký quỹ tại Ngân hàng Techcombank. Tuy nhiên số tiền ký quỹ chỉ hơn 1 tỷ đồng. Theo văn bản này thì hết năm 2026 thỏa thuận ký quỹ hết hiệu lực. Giờ chúng tôi như ngồi trên đống lửa, không biết chủ đầu tư mới sẽ giải quyết như thế nào?”, chị N băn khoăn.

Một khách hàng góp vốn mua căn song lập tại AIC Mê Linh cho biết đã bỏ hơn 6 tỷ đồng mua quyền góp vốn, nhưng số tiền ký quỹ tại Techcombank chỉ hơn 1 tỷ đồng và sẽ hết hiệu lực vào cuối năm 2026.



Trao đổi với VietTimes về nội dung này, ông Phan Anh Tuấn cho biết, khi mua lại pháp nhân doanh nghiệp đã tiếp nhận toàn bộ hồ sơ từ các chủ sở hữu trước đây và thống kê có khoảng hơn 100 trường hợp đã ký hợp đồng góp vốn từ các giai đoạn trước.

“Tất cả hồ sơ sẽ được rà soát từng trường hợp. Chúng tôi tiếp nhận nguyên trạng hồ sơ và sẽ làm việc trực tiếp với từng khách hàng để xác định phương án xử lý”, đại diện doanh nghiệp cho hay.

Theo doanh nghiệp, hiện chưa thể đưa ra một phương án chung cho tất cả khách hàng bởi cần đánh giá tính pháp lý của từng hợp đồng.

“Tất cả sẽ phải dựa trên hồ sơ pháp lý cụ thể. Cái gì đúng pháp luật thì chúng tôi kế thừa và thực hiện; trường hợp không đúng quy định sẽ phải xem xét theo quy định pháp luật”, ông Tuấn nói.

Theo doanh nghiệp, nguyên tắc xử lý là ưu tiên đối thoại với khách hàng để tìm phương án hài hòa.

Đối với những hồ sơ đủ cơ sở pháp lý, doanh nghiệp sẽ tiếp tục đàm phán để khách hàng thực hiện theo quy định hiện hành. Trong trường hợp này, khách hàng có thể phải thanh toán thêm các nghĩa vụ tài chính như tiền sử dụng đất, chi phí hạ tầng hoặc chi phí xây dựng phát sinh.

Ở chiều ngược lại, nếu không đạt được thỏa thuận hoặc hồ sơ không đáp ứng điều kiện pháp lý, doanh nghiệp cho biết sẽ xem xét phương án hoàn trả tiền theo cơ chế bảo lãnh đã được thiết lập trước đây.

“Chúng tôi mong muốn đây vẫn là nhóm khách hàng đầu tiên của dự án. Nếu có thể tìm được tiếng nói chung thì đây sẽ là những khách hàng tiềm năng của dự án khi triển khai trở lại”, đại diện doanh nghiệp chia sẻ.

Khách hàng góp vốn tại dự án AIC Mê Linh mong sớm có phương án giải quyết quyền lợi từ chủ đầu tư.

Cũng theo ông Tuấn, các khoản tiền mà khách hàng đã thanh toán từ giai đoạn trước hiện không nằm tại doanh nghiệp. Toàn bộ số tiền này đang được quản lý theo cơ chế bảo lãnh tại ngân hàng theo các thỏa thuận được thiết lập từ thời chủ đầu tư trước. Doanh nghiệp hiện không được sử dụng nguồn tiền này.

Do đó, việc xử lý quyền lợi khách hàng sẽ phải căn cứ đồng thời vào hồ sơ pháp lý, thỏa thuận đã ký và cơ chế bảo lãnh hiện có.

Năng lực tài chính chủ đầu tư ra sao?

Như VietTimes đã thông tin, chủ đầu tư mới của dự án AIC Mê Linh là Công ty Cổ phần Tập đoàn R&H, do doanh nhân Trương Quang Minh là chủ tịch.

Theo dữ liệu VietTimes, báo cáo tài chính gần nhất của Công ty Cổ phần Tập đoàn R&H mới dừng ở năm 2023. Doanh nghiệp chưa công bố báo cáo tài chính và báo cáo tình hình tài chính của các năm 2024-2025. Tuy nhiên, năng lực tài chính của R&H không mấy tích cực. Khi các năm gần đây kết quả kinh doanh không mấy sáng sủa, phần lớn thua lỗ. Trong khi đó, tổng nợ phải trả năm 2023 lên tới 8.386 tỷ đồng, riêng dư nợ trái phiếu đạt 5.000 tỷ đồng, tương đương hơn 8 lần vốn chủ sở hữu.

Đầu năm 2026, R&H tiếp tục thông báo chưa thể thanh toán đúng hạn hơn 135 tỷ đồng tiền lãi trái phiếu và đang đàm phán với trái chủ. Hai lô trái phiếu còn lưu hành trị giá 5.000 tỷ đồng với mức lãi suất áp dụng cho kỳ thanh toán là 11%/năm, đều đã được gia hạn đến quý IV/2026.

Doanh nghiệp cũng nhiều lần bị cơ quan quản lý xử phạt do vi phạm nghĩa vụ công bố thông tin về trái phiếu. Kết luận thanh tra cho thấy trước khi triển khai các kế hoạch M&A, R&H từng sử dụng khoảng 3.955 tỷ đồng vốn huy động từ trái phiếu để cho vay hoặc hợp tác kinh doanh với 5 doanh nghiệp khác; đồng thời dùng hơn 112 tỷ đồng để thanh toán lãi các lô trái phiếu phát hành trước đó.

Trao đổi với VietTimes, ông Tuấn thừa nhận việc phát triển một dự án quy mô lớn trong bối cảnh thị trường bất động sản khó khăn khiến doanh nghiệp chịu áp lực rất lớn về dòng tiền. Theo doanh nghiệp, trái phiếu được huy động chủ yếu để phục vụ phát triển dự án và bổ sung vốn lưu động khi dự án chưa đủ điều kiện tiếp cận tín dụng ngân hàng.

Theo kế hoạch, doanh nghiệp sẽ bắt đầu thanh toán nghĩa vụ trái phiếu từ tháng 7/2026 và đặt mục tiêu tất toán trong năm nay sau khi các thủ tục pháp lý của dự án cơ bản hoàn tất.

“Giai đoạn khó khăn nhất đã qua khi dự án đã giải quyết được các nút thắt GPMB. Chúng tôi đã có phương án cho các nghĩa vụ tài chính và tập trung toàn bộ nguồn lực để đưa dự án vào triển khai”, đại diện doanh nghiệp nói.

Trước thông tin dự án có thể tiếp tục đổi chủ, đại diện doanh nghiệp phủ nhận việc chuyển nhượng toàn bộ dự án. Theo đó, doanh nghiệp vẫn giữ vai trò chủ đầu tư và điều phối dự án. Tuy nhiên, với quy mô gần 94 ha, doanh nghiệp sẽ mở rộng hợp tác với các đối tác lớn để phát triển từng phân khu.

Ông Phan Anh Tuấn cho biết mục tiêu là tận dụng năng lực tài chính, kinh nghiệm phát triển và thương hiệu của các đối tác nhằm đẩy nhanh tiến độ và nâng cao giá trị dự án.

“Hiện có nhiều nhà đầu tư lớn quan tâm tới dự án AIC Mê Linh, song ưu tiên hiện nay của chúng tôi không phải là chuyển nhượng mà là sớm đưa dự án vào triển khai thực tế, tạo diện mạo mới cho khu vực Mê Linh”, đại diện doanh nghiệp nói.