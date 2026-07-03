Trước khi bị bắt, sếp PNJ-LAB nói gì về việc bị mua chuộc?

Ông Đặng Ngọc Thảo, người vừa bị khởi tố trong vụ buôn lậu kim cương xuyên quốc gia, từng nhấn mạnh rằng công ty kiểm định đá quý phải giữ trung thực tuyệt đối để bảo vệ người tiêu dùng và doanh nghiệp chân chính.

PNJ-LAB kiếm tiền từ đâu?

Mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã triệt phá đường dây buôn lậu kim cương xuyên quốc gia do các đối tượng người nước ngoài điều hành. Kết quả điều tra ban đầu xác định, từ năm 2024 đến nay, đường dây này đã thực hiện 141 chuyến vận chuyển, đưa hơn 28.000 viên kim cương nhập lậu vào Việt Nam tiêu thụ, với doanh thu ước tính khoảng 280 tỷ đồng.

Theo cơ quan điều tra, trong số các bị can có ông Đặng Ngọc Thảo (SN 1974, trú TP.HCM), Giám đốc Công ty TNHH MTV Giám định PNJ (PNJ-LAB), đơn vị trực thuộc Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ).

Cơ quan điều tra bước đầu xác định, ông Đặng Ngọc Thảo đã câu kết với các đối tượng trong đường dây để mua những viên kim cương nhập lậu có thông số không trùng khớp với giấy chứng nhận kiểm định quốc tế GIA với giá rẻ.

Sau đó, lợi dụng chuyên môn nghiệp vụ, ông Thảo mài xóa mã số GIA khắc trên viên kim cương, khắc lại mã số của PNJ-LAB và cấp giấy chứng nhận kiểm định mới nhằm hợp thức hóa nguồn gốc, nâng giá trị sản phẩm trước khi bán ra thị trường để thu lợi bất chính.

Tang vật vụ án đường dây buôn lậu kim cương xuyên quốc gia có liên quan đến Giám đốc PNJ-LAB. Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hóa.

Sau khi cơ quan điều tra thông tin vụ án, PNJ-Lab đã có thông báo liên quan, theo đó, doanh nghiệp cho biết ông Đặng Ngọc Thảo, hiện là nguyên giám đốc của PNJ-Lab, đồng thời cho biết đây là vụ việc thuộc trách nhiệm pháp lý của cá nhân.

PNJ-Lab khẳng định hoạt động kiểm định của doanh nghiệp vẫn được thực hiện theo đúng quy trình nghiệp vụ, hệ thống quản lý chất lượng khách quan và cơ chế kiểm soát nội bộ.

Theo giới thiệu trên website, PNJ-LAB tiền thân là Trung Tâm Giám Định PNJ được thành lập từ năm 1996, do Công Ty Cổ Phần Vàng Bạc Đá Quý Phú Nhuận nắm 100% vốn. Tại cuối tháng 3/2026, PNJ-LAB có vốn điều lệ 10 tỷ đồng.

Doanh nghiệp này có ngành nghề chính là kiểm tra và phân tích kỹ thuật, với phạm vi dịch vụ liên quan đến giám định kim cương, vàng, hợp kim vàng, bạc, kim loại quý, kim loại màu, đá quý, đá bán quý, cẩm thạch và thử nghiệm xác định hàm lượng vàng.

“Qua nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ giám định với đội ngũ chuyên gia giám định giàu kinh nghiệm, trang thiết bị máy móc công nghệ hiện đại nhất. Tiêu chuẩn giám định của PNJ-LAB được tổng hợp dựa trên những tiêu chuẩn giám định tốt nhất của các viện đá quý trên Thế Giới”, website của PNJ-LAB viết.

Trong ngành trang sức cao cấp này, khi mua kim cương rời hay trang sức kim cương, người tiêu dùng hiểu biết sẽ đòi hỏi giấy kiểm định của những công ty uy tín.

Giấy kiểm định hiện được ví như “chứng minh thư” của mỗi sản phẩm, cung cấp thông tin về chủng loại, nguồn gốc, tình trạng xử lý và các đặc tính quan trọng nhằm xác nhận tính xác thực của đá quý hoặc trang sức.

Chứng minh thư có thể tồn tại dưới dạng bản giấy, thẻ nhựa hoặc mã tra cứu điện tử tùy theo quy chuẩn của từng đơn vị. Nội dung phổ biến thường bao gồm tên đá, kích thước, trọng lượng, màu sắc, độ trong suốt, kết luận đá tự nhiên hay tổng hợp và có qua xử lý hay không.

Giấy kiểm định đá quý, trang sức của PNJ-LAB.

Như vậy có thể hình dung ra, vai trò của PNJ-LAB không nằm ở khâu bán lẻ trang sức, mà nằm ở phần việc xác nhận chất lượng, đặc tính và giá trị của tài sản đá quý trong giao dịch.

Tức là, khách hàng mang kim cương, đá quý, vàng hoặc sản phẩm kim loại quý đến kiểm tra; phòng lab sẽ sử dụng thiết bị, chuyên môn và quy trình kỹ thuật để phân tích, sau đó cấp kết quả hoặc giấy chứng nhận. Khách hàng sẽ trả một khoản tiền cho dịch vụ mà PNJ-LAB cung cấp.

"Cái khó nhất là để không bị mua chuộc"

Trong một bài viết đăng tải trên tờ Dân trí vào năm 2016, PNJ-LAB được giới thiệu là đơn vị đầu tiên trong lĩnh vực kiểm định đá quý tại Việt Nam được cấp chứng nhận ISO 17025, đây là chứng nhận được tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế (International Organization for Standardization - ISO) cấp cho những đơn vị thuộc lĩnh vực kiểm định, thí nghiệm có năng lực kỹ thuật và có thể cung cấp các kết quả có giá trị về mặt kỹ thuật.

Với sự chứng nhận này, chất lượng “giấy khai sinh” của PNJ-LAB có giá trị và được công nhận trên toàn thế giới.

Công ty cũng giới thiệu đã chiếm 70% thị phần giám định kim cương và các loại đá quý tại Việt Nam, dữ liệu cập nhật vào năm 2016.

Ông Đặng Ngọc Thảo, khi còn là Giám đốc công ty PNJ-LAB. Ảnh: PNJ-LAB.

Ông Đặng Ngọc Thảo, khi đó là Giám đốc công ty PNJ-LAB cho biết: “Điểm mạnh của PNJ-LAB là đã có nhiều năm kinh nghiệm trong ngành kiểm định đá quý và đá màu ở Việt Nam và đang dẫn đầu thị trường này. Được công ty PNJ đầu tư trang thiết bị hiện đại cộng với nguồn nhân lực có chuyên môn được đào tạo bài bản trong và ngoài nước, PNJ-LAB áp dụng tiêu chuẩn phân cấp và kiểm định đá quý rất khắt khe tương đương với GIA (Viện ngọc học Hoa Kỳ - đơn vị kiểm định hàng đầu thế giới)”.

Thậm chí khi đó ông Thảo còn khoe “mỗi tháng, PNJ-LAB kiểm định hơn 10.000 sản phẩm, trong đó đa số là kim cương, có những sản phẩm trị giá cả triệu đô la Mỹ”.

Giám đốc PNJ-LAB còn trả lời phỏng vấn cách đây 1 thập kỷ rằng: “Cái khó nhất đối với một công ty kiểm định là phải luôn giữ thái độ trung lập và trung thực, không bị tác động khách quan lẫn chủ quan, không bị mua chuộc, như vậy mới bảo vệ được người tiêu dùng và người kinh doanh đá quý có lương tâm. Trong nghề này, quan trọng nhất là niềm tin của khách hàng. Làm sao để khách hàng tin mình? Chỉ có cách là tay nghề giỏi, giữ uy tín và có đạo đức nghề nghiệp”.