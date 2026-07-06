Nhiều người mang kim cương tới bán lại cho PNJ

Lãnh đạo PNJ thừa nhận trong những ngày đầu xảy ra vụ việc Giám đốc P-Lab bị bắt, lượng khách hàng bán lại kim cương tăng lên.

Khách tới PNJ bán kim cương tăng

Ngày 2/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết triệt phá thành công đường dây buôn lậu kim cương xuyên quốc gia và tiến hành khởi tố 22 bị can. Trong các bị can có ông Đặng Ngọc Thảo - Giám đốc Công ty TNHH MTV Giám định PNJ (P-Lab) – công ty con PNJ.

Thông tin với nhà đầu tư, PNJ cho biết sau ngày đầu tiên sau khi sự cố phát sinh (3/7), doanh nghiệp ghi nhận lượng khách hàng đến giao dịch bán lại kim cương cao hơn so với bình thường.

Sang ngày thứ hai (4/7), sau khi PNJ có những thông tin chính thức, lượng khách hàng đến bán lại kim cương chỉ còn khoảng 50% so với ngày đầu tiên. Đến ngày 5/7, lượng khách hàng đến bán lại các sản phẩm kim cương chỉ còn khoảng 30% so với ngày đầu tiên.

Tuy nhiên, hệ quả của việc khách hàng tăng bán lại là lượng hàng tồn kho kim cương của công ty tăng lên.

“Đúng là sau sự cố, trong những ngày đầu, lượng khách hàng bán lại sản phẩm kim cương tăng lên, khiến lượng hàng tồn kho kim cương của chúng tôi cũng tăng theo. Sau đó, nhờ các thông tin truyền thông chính thức cũng như những chia sẻ, phát biểu của bà Cao Thị Ngọc Dung, khách hàng đã có thêm thời gian để xem xét, đánh giá và lượng khách đến bán lại sản phẩm đã giảm dần qua từng ngày. Đến sáng nay, tình hình gần như đã trở lại bình thường”, Tổng Giám đốc PNJ Phan Quốc Công chia sẻ tại cuộc họp nhà đầu tư sáng 6/7.

Lãnh đạo PNJ cho biết khách hàng tới bán kim cương tăng ở các hệ thống sau khi xảy ra vụ việc Giám đốc P-Lab bị bắt. Ảnh minh hoạ: PNJ.

Theo Tổng giám đốc PNJ, mặc dù lượng hàng tồn kho có tăng, nhưng chỉ tăng trong một khoảng thời gian ngắn và đến nay vẫn hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát của công ty.

Ngoài ra, PNJ cũng nhìn nhận vấn đề này trên góc độ kế hoạch kinh doanh cả năm. Việc lượng hàng tồn kho tăng trong vài ngày vừa qua đã được phản ánh vào Rolling Forecast (dự báo kinh doanh cập nhật liên tục) của công ty.

“Hiện nay, chúng tôi đang lập kế hoạch cho mùa kinh doanh quý III và quý IV. Vì vậy, lượng kim cương mua vào nhiều hơn trong thời gian vừa qua sẽ được đưa vào kế hoạch sản xuất và kinh doanh cho các mùa cao điểm cuối năm, đặc biệt là phục vụ các bộ sưu tập mới và các dịp lễ, Tết”, ông Công nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, lãnh đạo PNJ cũng cho rằng, hàng tồn kho có tăng trong ngắn hạn nhưng vẫn nằm trong khả năng kiểm soát và đã được tích hợp vào kế hoạch kinh doanh của công ty trong thời gian tới.

Người thân và nhân viên PNJ sẽ tham gia mua vào cổ phiếu

Tại cuộc họp, nhà đầu tư đặt ra câu hỏi, PNJ có thực hiện chương trình mua lại cổ phiếu quỹ để hỗ trợ giá cổ phiếu hay không, Chủ tịch Cao Thị Ngọc Dung cho rằng phương án mua cổ phiếu quỹ, đây là một chủ trương đã được ĐHĐCĐ thông qua và là một trong những công cụ mà công ty có thể xem xét sử dụng khi cần thiết.

Tuy nhiên, việc triển khai sẽ được HĐQT cân nhắc hết sức thận trọng trên cơ sở tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật, đặc biệt là Luật Chứng khoán và các quy định có liên quan, đồng thời đánh giá toàn diện tình hình hoạt động của công ty cũng như điều kiện thị trường.

“Trong cuộc họp HĐQT sắp tới, chúng tôi sẽ tiếp tục xem xét nội dung này. Nếu quyết định triển khai, công ty sẽ thực hiện đầy đủ các thủ tục theo đúng quy định của pháp luật. Mục tiêu của chúng tôi là lựa chọn phương án phù hợp nhất tại thời điểm thích hợp nhằm góp phần bảo vệ giá trị doanh nghiệp, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cổ đông, đồng thời bảo đảm sự phát triển bền vững của PNJ”, bà Dung thông tinNgoài ra, nhà đầu tư cũng có hỏi thêm câu hỏi về việc Chủ tịch PNJ có dự định mua thêm cổ phiếu trong giai đoạn này hay không. Bà Dung cho biết trong thời điểm hiện nay, nhiều cán bộ nhân viên của công ty đang thông qua người thân trong gia đình để cân nhắc đầu tư vào cổ phiếu PNJ.

“Về phía gia đình tôi, ngay trong sáng nay, em trai tôi cũng đã chia sẻ rằng đang chuẩn bị tham gia mua cổ phiếu PNJ. Tuy nhiên, đối với những người có liên quan theo quy định của pháp luật, việc mua cổ phiếu phải thực hiện đầy đủ nghĩa vụ công bố thông tin trước khi giao dịch. Vì vậy, đối với các cá nhân thuộc diện phải công bố thông tin, chúng tôi sẽ thực hiện đúng các quy định hiện hành và sẽ công bố thông tin chính thức nếu có quyết định giao dịch”, bà Dung nói thêm.

Theo cập nhật mới nhất từ PNJ, ông Cao Ngọc Duy (em trai bà Dung) vừa gửi thông báo đăng ký mua vào 300.000 cổ phiếu PNJ.

Giao dịch dự kiến sẽ được thực hiện theo phương thức khớp lệnh hoặc thỏa thuận trong khoảng thời gian từ ngày 10/7 đến ngày 7/8. Mục đích thực hiện giao dịch được ông Duy đưa ra là nhằm cơ cấu lại danh mục đầu tư cá nhân.