Muốn kiến tạo Silicon Beach Đà Nẵng phải xây dựng AI riêng

GS Paul Romer nhấn mạnh AI phải phục vụ lợi ích cộng đồng, khuyến nghị Đà Nẵng phát triển hệ thống AI riêng phù hợp với nhu cầu Việt Nam thay vì phụ thuộc tập đoàn nước ngoài.

Xây dựng AI riêng và ưu tiên lợi ích cộng đồng

Tại phiên đối thoại “Kiến tạo Đà Nẵng Silicon Beach trên hành lang Đông – Tây” trong khuôn khổ Tuần lễ Kinh tế, Tài chính và Công nghệ Đà Nẵng 2026 (Da Nang Business, Finance and Technology Week 2026 - DBFTW 2026), các chuyên gia quốc tế đã phân tích sâu và đưa ra những khuyến nghị chiến lược nhằm giúp Đà Nẵng định hình một trung tâm công nghệ cao mang bản sắc riêng.

GS Paul Romer, Nhà kinh tế học đoạt giải Nobel Kinh tế 2018 khẳng định vai trò then chốt của công nghệ và AI trong việc định hình Silicon Beach. Theo ông, công nghệ hay AI không thay đổi lộ trình phát triển nhưng có thể thúc đẩy quá trình chuyển đổi nhanh hơn. Tuy nhiên, ông cảnh báo về tính độc quyền của AI và cho rằng chính quyền không nên dung túng cho sự độc quyền này.

GS Paul Romer khẳng định vai trò then chốt của công nghệ và AI trong việc định hình Silicon Beach. Ảnh XM.

“Vai trò của AI là tạo dựng giá trị xã hội, mang lại lợi ích chung cho cộng đồng chứ không nên dành cho một cá nhân hay công ty nào”, GS Romer chia sẻ. Vị giáo sư này cũng khuyến nghị Đà Nẵng cần xây dựng AI riêng của mình, phù hợp với nhu cầu và giá trị Việt Nam, thay vì phụ thuộc vào các tập đoàn nước ngoài.

“Đây là cách để mọi người dân đều được thụ hưởng lợi ích từ công nghệ”, GS Paul Romer nói.

Thu hút nhân tài và mô hình tài chính hỗn hợp

TS Mirjam Staub-Bisang, Chủ tịch HĐQT Quỹ đầu tư Thụy Sĩ cho thị trường mới nổi (SIFEM), Chủ tịch BlackRock Thụy Sĩ, cho rằng Đà Nẵng cần xây dựng hệ sinh thái startup với vốn hạt giống và nguồn vốn tăng trưởng từ trong nước và quốc tế.

Bà Mirjam Staub-Bisang nhấn mạnh: “Vấn đề quan trọng nhất là nhân tài. Nhân tài ở đâu, nguồn vốn sẽ theo đó”.

TS Staub-Bisang gợi ý cho Đà Nẵng về việc áp dụng mô hình tài chính hỗn hợp, trong đó chính phủ cùng các quỹ đầu tư tham gia để giảm rủi ro và tạo niềm tin cho nhà đầu tư thương mại.

Quang cảnh phiên đối thoại “Kiến tạo Đà Nẵng Silicon Beach trên hành lang Đông – Tây” trong khuôn khổ Tuần lễ Kinh tế, Tài chính và Công nghệ Đà Nẵng 2026. Ảnh XM.

Đồng quan điểm này, bà Trần Hà My, Sáng lập DaNang Fintech Lab cho rằng để xây dựng thành công Silicon Beach cần lôi kéo nhân tài bằng chính sách tối ưu và thu hút doanh nghiệp nước ngoài đầu tư công nghệ.

Định hướng cho Đà Nẵng, GS Paul Romer chia sẻ: “Đà Nẵng có vị trí chiến lược để trở thành trung tâm công nghệ. Tuy nhiên, Đà Nẵng hãy xây dựng AI riêng, tạo không gian để mọi người dân đều được thụ hưởng lợi ích từ công nghệ, kết hợp đô thị hóa và phát triển con người một cách hài hòa”.

Các chuyên gia thống nhất rằng Đà Nẵng cần tận dụng lợi thế hiện có để xây dựng Silicon Beach ngay từ bây giờ, với trọng tâm là thể chế mạnh mẽ, minh bạch, đặt con người làm trung tâm và tạo môi trường thuận lợi cho đổi mới sáng tạo.