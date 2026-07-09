Bà Cao Thị Ngọc Dung và những biến cố trong 38 năm gây dựng “đế chế” PNJ

Từ doanh nghiệp nhỏ chỉ hơn 7,4 cây vàng, bà Cao Thị Ngọc Dung đã đưa PNJ trở thành công ty vốn hóa tỷ USD, thu về hàng chục nghìn tỷ đồng mỗi năm.

Bà Cao Thị Ngọc Dung - Chủ tịch PNJ. Ảnh: PNJ.

Hành trình trở thành đại gia ngành kim hoàn

Sinh năm 1959 tại Quảng Ngãi, bà Cao Thị Ngọc Dung lớn lên trong gia đình đông anh chị em. Tuổi thơ của bà gắn liền với những năm tháng chiến tranh đầy khó khăn, thiếu thốn – quãng thời gian được xem là nền tảng hun đúc ý chí và sự bền bỉ của người phụ nữ sau này trở thành "thuyền trưởng" của CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (Mã: PNJ).

Năm 1979, bà thi đỗ vào Trường Đại học Kinh tế TP.HCM. Nhận tấm bằng cử nhân Kinh tế Thương nghiệp năm 1982, đây là cột mốc mở đầu cho hành trình sự nghiệp kéo dài hơn 4 thập kỷ của nữ doanh nhân.

Sau khi ra trường, bà Dung bắt đầu công tác tại Công ty Thương nghiệp Tổng hợp Phú Nhuận. Chỉ sau một năm làm việc, nhờ năng lực và sự nỗ lực, bà được bổ nhiệm giữ vị trí Phó trưởng phòng trong giai đoạn 1984–1985.

Năm 1985, bà được điều chuyển sang Công ty Nông sản và Thực phẩm Phú Nhuận với cương vị Trưởng phòng Kế hoạch.

Ba năm sau, một bước ngoặt lớn đã đến khi bà chính thức gia nhập Công ty Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ) trên cương vị Giám đốc khi 29 tuổi.

Thời điểm đó, PNJ vẫn chỉ là một doanh nghiệp nhỏ với số vốn điều lệ vỏn vẹn 7,4 cây vàng – quy mô rất khiêm tốn so với vị thế của doanh nghiệp này hiện nay. Dưới sự dẫn dắt của bà Cao Thị Ngọc Dung, PNJ sớm theo đuổi chiến lược đầu tư vào công nghệ và xây dựng thương hiệu.

Năm 1995, khi ngành kim hoàn trong nước còn vận hành chủ yếu theo phương thức thủ công, bà đã mời các chuyên gia của Hội đồng Vàng Thế giới đến Việt Nam để chuyển giao công nghệ và đào tạo kỹ thuật chế tác hiện đại.

Đến năm 2006, với tham vọng đưa PNJ bước vào phân khúc trang sức cao cấp, bà tiếp tục hợp tác với Richard Moore – Giám đốc sáng tạo của Richard Moore Associates – nhằm tái định vị hình ảnh và nâng tầm thương hiệu.

Thương hiệu trang sức vàng bạc đá quý PNJ gắn liền với tên tuổi bà Cao Thị Ngọc Dung. Ảnh: MH.

Không chỉ gắn bó với PNJ, bà Cao Thị Ngọc Dung còn từng có dấu ấn trong lĩnh vực ngân hàng.

Giai đoạn 1992–1997, sau khi kết hôn với ông Trần Phương Bình (sinh năm 1957), bà đảm nhiệm vị trí Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Đông Á. Trong khi đó, chồng bà giữ chức Chủ tịch Hội đồng Tín dụng kiêm Tổng giám đốc của ngân hàng này.

Song song với hành trình xây dựng PNJ và gắn bó với Ngân hàng Đông Á, bà Dung còn đảm nhiệm nhiều vị trí lãnh đạo tại các doanh nghiệp trong nhiều lĩnh vực khác nhau.

Giai đoạn 2003–2013, bà giữ cương vị Chủ tịch HĐQT CTCP Địa ốc Đông Á. Tiếp đó, từ năm 2005 đến 2011, bà đảm nhiệm vai trò Chủ tịch HĐQT CTCP Năng lượng Đại Việt.

Song, dấu ấn lớn nhất trong sự nghiệp của nữ doanh nhân ngành kim hoàn vẫn gắn liền với PNJ.

Từ năm 2004 đến nay, bà Dung liên tục giữ cương vị Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc PNJ nhiều năm liền, trước khi chuyển giao cho ông Lê Trí Thông rồi sau đó là ông Phan Quốc Công.

Dưới sự điều hành của bà, doanh nghiệp từng khởi đầu với số vốn chỉ vài cây vàng đã vươn mình trở thành thương hiệu trang sức hàng đầu Việt Nam, đồng thời xây dựng được hệ thống sản xuất, bán lẻ và quản trị theo tiêu chuẩn hiện đại.

Những thành tựu trong kinh doanh cũng đưa tên tuổi bà Cao Thị Ngọc Dung vượt ra ngoài phạm vi trong nước. Năm 2016, bà được Tạp chí Forbes vinh danh trong danh sách những nữ doanh nhân quyền lực nhất châu Á.

Gia đình bà Dung có 3 người con gái, đều nắm giữ lượng cổ phần đáng kể tại PNJ. Người con gái lớn Trần Phương Ngọc Thảo (sinh năm 1984), hiện là Giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số của PNJ, đồng thời là thành viên HĐQT PNJ.

Hai người con còn lại là Trần Phương Ngọc Giao và Trần Phương Ngọc Hà cũng sở hữu lượng lớn cổ phiếu PNJ.

Theo báo cáo quản trị 2025, tại cuối năm, bà Trần Phương Ngọc Thảo nắm giữ tổng cộng gần 12 triệu cổ phiếu PNJ. Bà Ngọc Giao sở hữu 9,7 triệu đơn vị còn bà Ngọc Hà nắm 12,2 triệu.

Còn bà Dung nắm giữ 15 triệu cổ phiếu PNJ, tại cuối tháng 6/2026. Như vậy tính tổng giá trị của bà và con gái lên tới gần 2.700 tỷ đồng. Tổng cộng cả gia đình bà Dung gồm các con gái cùng người thân nắm khoảng 16% vốn điều lệ PNJ.

Nguồn: Báo cáo quản trị 2025.

Những biến cố

Năm 2000, bà Cao Thị Ngọc Dung phát hiện mình bị ung thư. Chia sẻ tại sự kiện “Doanh nhân tự tại - Tìm trong chính mình” vào năm 2019, Chủ tịch PNJ nói căn bệnh này khiến bà trở nên nóng nảy và hơn thua với mọi người xung quanh.

Nhưng sau khi bà bình tâm lại và bắt đầu điều trị chống lại căn bệnh, bà đã thành công sau đó và cho biết đã thay đổi nhiều hơn trong cách nhìn nhận cuộc sống.

Một biến cố lớn khác xảy ra trong đời là vụ bê bối của người chồng - Trần Phương Bình liên quan đến Ngân hàng Đông Á.

Cụ thể, chồng bà Dung đã bị truy tố sai lầm trong quản lý và điều hành Ngân hàng Đông Á, cuối cùng bị kết án chung thân và bồi thường hơn 2.700 tỷ đồng theo quyết định của tòa. Ông Bình vẫn tiếp tục đối mặt các tội danh liên quan đến cho vay sai nguyên tắc.

Một biến cố lớn khác xảy ra trong đời bà Dung là vụ bê bối của người chồng - Trần Phương Bình liên quan đến Ngân hàng Đông Á.

Sự kiện này đã ít nhiều ảnh hưởng đến gia đình Chủ tịch PNJ, thậm chí còn có nhiều tin đồn rằng doanh nghiệp trang sức này sẽ phá sản.

“Khi xảy ra sự cố Ngân hàng Đông Á, mọi người nghĩ rằng PNJ sẽ phá sản. Lúc đó, một số ngân hàng rút vốn không cho chúng tôi vay, thậm chí có đối thủ nước ngoài muốn thâu tóm chúng tôi. Nhưng bằng uy tín của công ty mấy chục năm, ở thời điểm khó khăn nhất đó, một số ngân hàng đã đến với chúng tôi, họ cho vay tín chấp. Nhờ đó chúng tôi mới vượt qua cơn sóng cực kỳ khó khăn”, người đứng đầu PNJ chia sẻ.

PNJ và con đường chiếm lĩnh 55% thị phần trang sức

Dưới sự lãnh đạo của bà Cao Thị Ngọc Dung, PNJ từng bước mở rộng mạng lưới ngành nghề, tập trung vào chiến lược sản xuất và bán lẻ trang sức mang thương hiệu PNJ.

Năm 2020, PNJ là thương hiệu trang sức duy nhất của Việt Nam lọt vào Top 10 thương hiệu trang sức được yêu thích nhất châu Á do tạp chí Singapore Brand Asia bình chọn.

Ảnh minh họa.

Theo số liệu mới nhất tại cuối tháng 3/2026, PNJ đã đạt 430 cửa hàng phủ rộng 3 miền trên cả nước. Trong đó có 422 cửa hàng PNJ.

Một báo cáo do VNDirect phát hành tháng 6 vừa qua cho biết, hiện tại PNJ đang chiếm lĩnh hơn 55% thị phần trang sức với lượng lớn khách hàng thuộc phân khúc trung đến cao cấp.

Dưới sự dẫn dắt của Chủ tịch Cao Thị Ngọc Dung, PNJ từ mốc doanh thu vài trăm tỷ, đến năm 2025 đã đạt gần 35.000 tỷ đồng – là một trong những mức cao nhất lịch sử thành lập. Lợi nhuận sau thuế tăng mạnh mẽ từ giai đoạn 2019 đến nay và đạt kỷ lục hơn 2.800 tỷ đồng trong năm 2025 vừa rồi.

Nguồn: Tổng hợp từ báo cáo tài chính.

Kết quả này đặt trong bối cảnh năm 2025 giá vàng thế giới cũng như giá vàng trong nước thay đổi chóng mặt. Tính chung cả năm, giá vàng thế giới ghi nhận mức tăng 65% và là năm tăng thứ 3 liên tiếp của kim loại quý này.

Trong cơ cấu doanh thu, mảng bán lẻ trang sức của PNJ đóng góp gần 70% doanh thu, tương đương 24.483 tỷ đồng, song về mặt lợi nhuận còn đóng góp lớn hơn rất nhiều con số 70% nhờ vào việc sở hữu biên lãi gộp cao.

Mảng bán trang sức là mảng được PNJ chế tác lại từ vàng 24K (vàng 9999), được thiết kế riêng và mang tính thương hiệu, giá trị gia tăng qua đó cũng được bổ sung thêm.

Theo thông tin của Viettimes, mảng vàng trang sức của PNJ có biên lãi gộp cao gấp chục lần so với khi bán vàng 24K.

Tính đến cuối 2025, quy mô tổng tài sản của PNJ tăng gần 3.000 tỷ đồng lên mốc 20.168 tỷ sau một năm. Trong đó riêng hàng tồn kho đã lên tới gần 16.000 tỷ, chủ yếu là thành phẩm, hàng hóa (vàng, kim cương, đá quý,…). Một phần giá trị hàng tồn kho đang được PNJ thế chấp cho các khoản vay ngắn hạn tại các ngân hàng.