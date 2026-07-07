Lãnh đạo PNJ tiết lộ doanh thu, lợi nhuận quý II đều tăng 2 chữ số

Lãnh đạo PNJ cho biết lợi nhuận quý II của doanh nghiệp dự kiến tăng trưởng 2 chữ số nhờ doanh số bán lẻ trang sức tích cực.

Lợi nhuận tăng trưởng 2 con số

Tại buổi gặp gỡ nhà đầu tư ngày 6/7, ông Phan Quốc Công, Tổng giám đốc CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (Mã: PNJ) cho biết: Doanh nghiệp đang hoàn tất việc khóa sổ và kiểm toán nội bộ cho quý II/2026. Các số liệu sơ bộ cho thấy công ty vẫn đang bám sát kế hoạch kinh doanh 6 tháng đầu năm nay. Riêng quý II, doanh thu và lợi nhuận sau thuế của PNJ tiếp tục duy trì mức tăng trưởng 2 chữ số. Trong đó, doanh thu mảng bán lẻ trang sức vẫn tăng trưởng dương, biên lợi nhuận gộp vẫn duy trì quanh mức mục tiêu đã đề ra trong kế hoạch năm.

Năm nay, doanh nghiệp vàng bạc, đá quý này đặt kế hoạch doanh thu 48.660 tỷ đồng, tăng 37% so với năm 2025. Lợi nhuận sau thuế dự kiến vượt 3.400 tỷ đồng, tương ứng mức tăng trưởng 21%.

Kế hoạch kinh doanh năm 2026 của PNJ. Nguồn: Nghị quyết ĐHĐCĐ.

Trao đổi với các nhà đầu tư, Tổng giám đốc PNJ khẳng định doanh nghiệp vẫn giữ nguyên mục tiêu kinh doanh năm 2026 đã được ĐHĐCĐ thông qua.

“Sau khi đánh giá toàn diện tình hình, chúng tôi nhận thấy với niềm tin của khách hàng, sự ủng hộ của quý cổ đông, cùng việc sự cố đang được xử lý và kiểm soát tích cực, tình hình đang dần ổn định. Những khó khăn vừa qua chưa làm thay đổi nền tảng hoạt động cốt lõi của doanh nghiệp - nền tảng đã được PNJ xây dựng và phát triển trong nhiều năm qua”, ông Công nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, ông Công cho rằng 6 tháng cuối năm luôn là giai đoạn cao điểm của PNJ, đóng góp phần lớn vào doanh thu và lợi nhuận nhờ mùa cưới, mùa lễ hội và nhu cầu mua sắm cuối năm.

“Chúng tôi vẫn giữ nguyên mục tiêu kinh doanh năm 2026. Với nền tảng thương hiệu, hệ thống bán lẻ, năng lực vận hành và sự chuẩn bị cho mùa kinh doanh cao điểm, ban điều hành đang tập trung tối đa để hoàn thành các mục tiêu kinh doanh đã cam kết với cổ đông”, Tổng giám đốc công ty khẳng định.

Các chỉ số kinh doanh của PNJ.

Rủi ro PNJ phải đối mặt là gì

Dù PNJ lạc quan về kế hoạch kinh doanh năm 2026, Chứng khoán SSI đã hạ dự báo lợi nhuận sau thuế của PNJ xuống còn 3.333 tỷ đồng, thấp hơn mức dự báo trước đó là 3.569 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, đơn vị phân tích còn chỉ ra một số tác động sẽ ảnh hưởng đến doanh nghiệp sau sự cố trên.

Về rủi ro dòng tiền trong ngắn hạn, SSI đánh giá áp lực thanh khoản của PNJ vẫn trong tầm kiểm soát. Theo chính sách hiện hành, khách hàng có thể bán lại kim cương cho doanh nghiệp và PNJ vẫn cam kết thực hiện đầy đủ nghĩa vụ mua lại.

Lãnh đạo PNJ cho biết lợi nhuận quý II của doanh nghiệp dự kiến tăng trưởng 2 chữ số nhờ doanh số bán lẻ trang sức tích cực. Ảnh minh hoạ: PNJ.

Tuy nhiên, đơn vị phân tích cho rằng rủi ro lớn nhất nằm ở khả năng niềm tin người tiêu dùng bị ảnh hưởng, từ đó làm chậm lại nhu cầu mua mới. Các sản phẩm liên quan đến kim cương hiện chiếm khoảng 33% doanh thu trang sức của PNJ, bao gồm kim cương rời và trang sức kim cương. Do đó, bất kỳ sự suy giảm kéo dài nào về niềm tin tiêu dùng đều có thể ảnh hưởng đến tăng trưởng doanh thu trong các năm tới.

Các hoạt động thanh tra và điều tra thời gian gần đây không chỉ diễn ra tại PNJ mà còn liên quan đến nhiều doanh nghiệp khác trong ngành. Do đó, người tiêu dùng có thể nhìn nhận đây là vấn đề mang tính toàn ngành thay vì chỉ riêng PNJ. Tuy nhiên, với vị thế dẫn đầu thị trường và độ nhận diện thương hiệu cao, PNJ cũng có thể chịu sự giám sát chặt chẽ hơn so với các doanh nghiệp nhỏ hơn.

“Trong thời gian tới, tính minh bạch trong truyền thông, việc tái khẳng định các tiêu chuẩn kiểm định và khả năng tương tác chủ động với khách hàng sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì niềm tin thị trường”, chuyên gia SSI nhận định.

Không chỉ dừng lại ở yếu tố thương hiệu, sự việc lần này cũng khiến nhà đầu tư quan tâm nhiều hơn đến hệ thống quản trị và kiểm soát nội bộ của doanh nghiệp.

PNJ hiện duy trì hệ thống kiểm soát đối với hoạt động kiểm định của P-Lab, với nguồn cung kim cương chủ yếu đến từ nhập khẩu chính ngạch và hoạt động mua lại từ khách hàng. Tuy nhiên, giấy chứng nhận chỉ xác nhận các đặc tính kỹ thuật của sản phẩm tại thời điểm kiểm định và không có chức năng xác minh nguồn gốc của viên kim cương.

Ngoài ra, PNJ từ lâu áp dụng chính sách trích lập dự phòng hàng tồn kho tương đối thận trọng. Dù điều này hỗ trợ chất lượng bảng cân đối kế toán, việc hoàn nhập dự phòng giữa các kỳ có thể khiến lợi nhuận biến động đáng kể.

“Ban lãnh đạo công ty cho biết lợi nhuận quý II dự kiến vẫn tăng trưởng 2 chữ số nhờ doanh số bán lẻ trang sức tích cực và các biện pháp tối ưu hóa chi phí. Điều này cho thấy hoạt động kinh doanh cốt lõi của PNJ vẫn duy trì ổn định trước khi sự cố xảy ra. Nếu có tác động đáng kể từ hoạt động bán lại kim cương của khách hàng, tác động đó nhiều khả năng sẽ phản ánh rõ hơn vào kết quả kinh doanh quý III thay vì quý II”, phía SSI nêu quan điểm.