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Em trai chủ tịch Cao Thị Ngọc Dung gom cổ phiếu PNJ

Phương Hằng
Phương Hằng

Em trai chủ tịch PNJ đăng ký mua gom cổ phiếu trong bối cảnh doanh nghiệp vàng bạc đá quý này đang chịu áp lực bán tháo. Hai phiên gần nhất, cổ phiếu mất gần 14% về còn 54.600 đồng/cp. 

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CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (Mã: PNJ) vừa công bố thông tin về giao dịch của người có liên quan đến người nội bộ.

Theo đó, ông Cao Ngọc Duy, em trai của bà Cao Thị Ngọc Dung - Chủ tịch HĐQT - đã gửi thông báo đăng ký mua vào 300.000 cổ phiếu PNJ.

Giao dịch dự kiến sẽ được thực hiện theo phương thức khớp lệnh hoặc thỏa thuận trong khoảng thời gian từ ngày 10/7 đến ngày 7/8. Mục đích thực hiện giao dịch được ông Duy đưa ra là nhằm cơ cấu lại danh mục đầu tư cá nhân.

Trước khi thực hiện giao dịch này, ông Cao Ngọc Duy sở hữu 13,53 triệu cổ phiếu PNJ, tương đương tỷ lệ 2,64% vốn điều lệ của doanh nghiệp.

Nếu mua vào thành công lượng đăng ký nói trên, em trai của bà Dung sẽ nâng sở hữu lên 13,83 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ 2,7% vốn điều lệ PNJ.

Hành động đăng ký mua gom cổ phiếu PNJ trong bối cảnh doanh nghiệp vàng bạc đá quý này đang chịu áp lực bán tháo.

Chỉ trong hai phiên gần nhất, cổ phiếu đều giảm kịch sàn về còn 54.600 đồng/cp, giảm 14% so với giá 63.100 đồng%cp trước khi vụ án được công bố. Tạm tính với mức giá này, ước tính ông Cao Ngọc Duy sẽ chi hơn 16 tỷ đồng trong đợt giao dịch sắp tới.

Tại buổi gặp nhà đầu tư mới đây, Chủ tịch PNJ Cao Thị Ngọc Dung đã cho biết một số thành viên nội bộ đang có kế hoạch mua vào cổ phiếu PNJ, trong đó có em trai bà.

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Bà Cao Thị Ngọc Dung - Chủ tịch HĐQT PNJ. Ảnh: PNJ.

Thực tế khác với nhiều doanh nghiệp, tính riêng Chủ tịch Cao Thị Ngọc Dung và các thành viên trong gia đình không phải là cổ đông lớn của PNJ. Tuy vậy tính tổng cộng lại thì tỷ lệ sở hữu lại lớn, chiếm hơn 16% vốn điều lệ.

Trong đó, cá nhân bà Dung sở hữu hơn 15 triệu cổ phiếu PNJ, tại cuối tháng 6/2026. Ba người con gái là Trần Phương Ngọc Thảo, Trần Phương Ngọc Giao và Trần Phương Ngọc Hà nắm tổng cộng hơn 51 triệu cổ phiếu. Ngoài ra các em gái, em trai, em rể, em dâu của bà Dung cũng nắm từ vài trăm nghìn đến vài triệu cổ phiếu PNJ.

Hiện PNJ đang lưu hành hơn 511 triệu cổ phiếu, tương đương vốn điều lệ trên 5.111 tỷ đồng. Vốn hóa thị trường đạt gần 28.000 tỷ đồng.

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