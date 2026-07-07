Tiền điện tháng 6 tăng vọt, Bộ Công Thương nói gì?

Đại diện Cục Điện lực (Bộ Công Thương) cho biết nhu cầu dùng điện tăng cao trong mùa nắng nóng khiến nhiều hộ chuyển sang các bậc giá điện cao hơn.

Tại họp báo thường kỳ Bộ Công Thương chiều 7/7, ông Bùi Quốc Hùng, Phó Cục trưởng Cục Điện lực, lý giải nguyên nhân khiến hóa đơn tiền điện tháng 6 của nhiều hộ gia đình tăng mạnh trong những ngày qua.

Theo ông Hùng, vào mùa nắng nóng, nhu cầu sử dụng điện của các hộ gia đình thường tăng cao do sử dụng nhiều điều hòa và các thiết bị làm mát. Điều này kéo theo sản lượng điện tiêu thụ tăng đáng kể, khiến hóa đơn tiền điện tăng theo.

Ông cho biết điện sinh hoạt hiện được áp dụng theo biểu giá bán lẻ lũy tiến từng bậc. Khi mức tiêu thụ điện tăng lên, người sử dụng sẽ phải trả mức giá cao hơn, đặc biệt từ bậc 4 và bậc 5.

"Trong thời tiết nắng nóng, việc sử dụng nhiều điều hòa và thiết bị làm mát khiến sản lượng điện tăng, chuyển sang các bậc giá cao nên hóa đơn tiền điện tăng là điều khó tránh khỏi", ông Hùng nói.

Đại diện Cục Điện lực cũng khuyến cáo người dân sử dụng điện tiết kiệm, hợp lý để hạn chế lượng điện tiêu thụ ở các bậc giá cao, qua đó giảm chi phí tiền điện.

Liên quan đến cơ chế hỗ trợ người dân đầu tư điện mặt trời mái nhà, ông Bùi Quốc Hùng cho biết Bộ Công Thương đang được Chính phủ giao xây dựng quyết định về cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển loại hình này.

Theo dự thảo, người dân có thể được hỗ trợ một phần kinh phí đầu tư từ ngân sách Trung ương và địa phương, đồng thời được tiếp cận các khoản vay ưu đãi để lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà.

Tuy nhiên, sau khi lấy ý kiến các bộ, ngành, một số nội dung vẫn chưa đạt được sự thống nhất. Cụ thể, Bộ Tài chính cho biết hiện chưa bố trí được nguồn ngân sách để hỗ trợ, trong khi Ngân hàng Nhà nước cũng chưa thống nhất cơ quan thực hiện việc cho vay ưu đãi.

Do đó, quyết định về cơ chế hỗ trợ điện mặt trời mái nhà hiện vẫn chưa được ban hành. Ông Hùng cho biết thêm, ngày 4/7, Chính phủ đã ban hành Nghị định 243 sửa đổi, bổ sung một số quy định tại Nghị định 76 và Nghị định 78, trong đó bổ sung nhiều chính sách khuyến khích phát triển điện mặt trời mái nhà.