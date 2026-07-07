Chứng khoán Vietcombank bị đánh bật khỏi Top 10 công ty môi giới

Thị trường môi giới chứng khoán Việt Nam nửa đầu năm 2026 đang chứng kiến sự phân cực và tái cấu trúc sâu sắc khi miếng bánh thị phần không còn co cụm vào tay các ông lớn hàng đầu, nửa cuối năm 2026 hứa hẹn sẽ là cuộc chiến khốc liệt hơn.

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) vừa công bố bảng xếp hạng Top 10 thị phần giá trị giao dịch môi giới quý II và bán niên năm 2026.

Báo cáo này đã phác thảo một cục diện đầy xáo trộn khi thị phần của "ngôi vương" VPS sụt giảm sâu chưa từng thấy trong vòng gần 6 năm qua. Ưu thế của các ông lớn môi giới chứng khoán khác cũng bị thu hẹp, nhường chỗ cho nhóm bám đuổi như SSI, TCBS và sự vươn lên của những thế lực mới.

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE). Ảnh: HOSE.

Thị phần VPS chạm đáy

Bảng xếp hạng thị phần quý II/2026 chứng kiến những bước ngoặt từ cả vị trí dẫn đầu lẫn nhóm bám đuổi.

Theo đó, Chứng khoán VPS (VCK) co hẹp mạnh, rơi xuống mức thấp kỷ lục dù vẫn giữ vững vị trí số 1 trên sàn HOSE với 12,61% thị phần. VPS đã có một quý sụt giảm mạnh khi đánh mất gần 3 điểm phần trăm so với mức 15,32% của quý I/2026. Đây là mức thị phần thấp nhất của doanh nghiệp này trong vòng 22 quý liên tiếp (tức là kể từ đầu năm 2021).

Trong khi đó SSI kiên trì bám trụ, thu hẹp khoảng cách ở vị trí thứ 2. Chứng khoán SSI ghi nhận mức tăng nhẹ từ 11,14% (quý I) lên 11,17% trong quý II.

Chứng khoán Kỹ Thương (TCBS) tiếp tục là "ngôi sao sáng" của năm 2026 khi tăng tốc từ 8,85% lên 9,36% thị phần trong quý II. Đây là mức thị phần cao nhất trong lịch sử hoạt động của TCBS, giúp công ty này thu hẹp khoảng cách với SSI và áp sát VPS.

10 công ty chứng khoán có thị phần giá trị giao dịch môi giới lớn nhất quý II năm 2026 tại HOSE.

Không chỉ có VPS, một loạt định chế tài chính lớn khác cũng trải qua một quý II tương đối ảm đạm về thị phần.

Vietcap (VCI) duy trì vị trí thứ 4 nhưng thị phần giảm từ 7,35% xuống còn 7,0%.

Chứng khoán HSC giữ vị trí thứ 5 với thị phần giảm 0,5 điểm phần trăm xuống còn 6,8%.

MBS sụt giảm tương ứng từ 5,29% xuống còn 4,79%.

VNDirect cũng giảm khi tiếp tục lùi sâu từ 4,78% xuống chỉ còn 3,96%.

Một xu hướng rất đáng chú ý được ghi nhận là sự suy giảm mức độ tập trung thị phần. Tổng thị phần của 10 công ty chứng khoán lớn nhất sàn HOSE đã giảm mạnh từ mức 69,05% trong quý I xuống chỉ còn 65,19% trong quý II/2026. Đây là mức tích tụ thị phần thấp nhất kể từ quý IV/2022.

Dòng tiền môi giới đang có xu hướng chảy mạnh ra khỏi nhóm 10 ông lớn để phân tán sang các công ty chứng khoán tầm trung có chính sách ưu đãi ngách tốt hơn.

Những chuyển động bất ngờ ở nửa sau bảng xếp hạng

Nửa dưới của Top 10 chứng kiến những cuộc hoán đổi vị trí khi VPBankS lập kỷ lục cao nhất lịch sử.

10 công ty chứng khoán có thị phần giá trị giao dịch môi giới lớn nhất bán niên năm 2026 tại HOSE.

Theo đó Chứng khoán VPBank (VPBankS) có bước nhảy vọt mạnh khi đưa thị phần tăng từ 2,94% lên 3,57%, qua đó chính thức vươn lên vị trí thứ 8 toàn sàn HOSE.

Với sự bứt phá của VPBankS, hai công ty chứng khoán ngoại là KIS Việt Nam (giảm từ 3,21% xuống 2,99%) và Mirae Asset Việt Nam (2,94%) lần lượt xếp ở các vị trí tiếp theo.

Đặc biệt, Chứng khoán Vietcombank (VCBS) - cái tên từng nắm giữ 2,87% thị phần trong quý I - đã bất ngờ bị đánh bật hoàn toàn khỏi bảng xếp hạng Top 10 quý II, nhường chỗ cho sự trở lại của Mirae Asset.

Khốc liệt cuộc đua cuối năm

Tính chung cho toàn bộ 6 tháng đầu năm 2026, nhờ có bệ đỡ vững chắc từ quý I, bảng xếp hạng lũy kế không có sự thay đổi về mặt thứ hạng ở các vị trí dẫn đầu, nhưng biên độ khoảng cách đã bị thu hẹp đáng kể.

Tổng thị phần lũy kế 6 tháng của Top 10 đạt 67,31%. Nhóm các doanh nghiệp lớn dẫn đầu thị trường vẫn giữ được ưu thế chi phối cơ học lớn, tuy nhiên thế độc tôn và biên an toàn đang mỏng đi trước áp lực cạnh tranh khốc liệt.

Để chuẩn bị cho giai đoạn cạnh tranh khốc liệt nửa cuối năm, các công ty lớn đang ráo riết kích hoạt cuộc đua tăng vốn điều lệ. Mới đây nhất vào cuối tháng 6/2026, VPS đã rục rịch triển khai kế hoạch phát hành cổ phiếu riêng lẻ nhằm nâng vốn điều lệ lên mức kỷ lục gần 27.000 tỷ đồng, quyết tâm lấy lại vị thế đối trọng trước dòng vốn dồi dào từ TCBS và SSI.

Thị trường môi giới chứng khoán Việt Nam nửa đầu năm 2026 đang chứng kiến sự phân cực và tái cấu trúc sâu sắc. Khi miếng bánh thị phần không còn co cụm vào tay các ông lớn hàng đầu, nửa cuối năm 2026 hứa hẹn sẽ là cuộc chiến khốc liệt hơn, nơi các công ty chứng khoán buộc phải tối ưu hóa chi phí vốn margin, nâng cấp hệ thống công nghệ và đa dạng hóa tệp khách hàng tổ chức nếu không muốn bị tụt lại phía sau.