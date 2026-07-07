Sau vụ 28.000 viên kim cương nhập lậu, PNJ lập tổ giám sát đặc biệt tại P-Lab

PNJ khẳng định hoạt động vẫn ổn định, đồng thời lập tổ giám sát đặc biệt với sự tham gia của thành viên độc lập HĐQT nhằm siết chặt kiểm soát tại P-Lab.

Chiều 7/7, Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ) công bố thông tin bất thường liên quan đến Công ty TNHH MTV Giám định PNJ (còn gọi là P-Lab) - công ty con trong hệ sinh thái của doanh nghiệp.

Động thái này diễn ra sau khi cơ quan chức năng công bố thông tin điều tra đối với ông Đặng Ngọc Thảo, nguyên Giám đốc P-Lab, về hành vi buôn lậu.

Theo văn bản gửi Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM, PNJ cho biết P-Lab xác định vụ việc nói trên liên quan đến trách nhiệm pháp lý cá nhân của ông Đặng Ngọc Thảo. Công ty con này đã báo cáo sự việc lên công ty mẹ là PNJ.

PNJ khẳng định P-Lab là pháp nhân hoạt động độc lập với vốn điều lệ là 10 tỷ đồng.

Hiện nay, mọi hoạt động của PNJ vẫn đang duy trì ổn định. Doanh nghiệp đã và đang triển khai các biện pháp tăng cường quản trị, kiểm soát và giám sát đối với P-Lab, đồng thời Hội đồng quản trị của công ty đã thành lập Tổ giám sát đặc biệt với sự tham gia của 2 thành viên độc lập.

Sau vụ việc xảy ra tại công ty con, cổ phiếu PNJ liên tục chịu áp lực bán dồn dập trên sàn. Thị giá rơi xuống mức giá sàn phiên thứ 3 liên tiếp, hiện còn 50.800 đồng/cổ phiếu - mức thấp nhất trong vòng 13 tháng trở lại đây. Vốn hóa bị thổi bay gần 6.300 tỷ đồng.

Tại buổi gặp gỡ nhà đầu tư ngày 6/7, ông Phan Quốc Công, Tổng giám đốc CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (Mã: PNJ) cho biết: Doanh nghiệp đang hoàn tất việc khóa sổ và kiểm toán nội bộ cho quý II/2026. Các số liệu sơ bộ cho thấy công ty vẫn đang bám sát kế hoạch kinh doanh 6 tháng đầu năm nay.

Riêng quý II, doanh thu và lợi nhuận sau thuế của PNJ tiếp tục duy trì mức tăng trưởng 2 chữ số. Trong đó, doanh thu mảng bán lẻ trang sức vẫn tăng trưởng dương, biên lợi nhuận gộp vẫn duy trì quanh mức mục tiêu đã đề ra trong kế hoạch năm.

Năm nay, doanh nghiệp vàng bạc, đá quý này đặt kế hoạch doanh thu 48.660 tỷ đồng, tăng 37% so với năm 2025. Lợi nhuận sau thuế dự kiến vượt 3.400 tỷ đồng, tương ứng mức tăng trưởng 21%.

Trao đổi với các nhà đầu tư, tổng giám đốc PNJ khẳng định doanh nghiệp vẫn giữ nguyên mục tiêu kinh doanh năm 2026 đã được ĐHĐCĐ thông qua.

“Sau khi đánh giá toàn diện tình hình, chúng tôi nhận thấy với niềm tin của khách hàng, sự ủng hộ của quý cổ đông, cùng việc sự cố đang được xử lý và kiểm soát tích cực, tình hình đang dần ổn định. Những khó khăn vừa qua chưa làm thay đổi nền tảng hoạt động cốt lõi của doanh nghiệp - nền tảng đã được PNJ xây dựng và phát triển trong nhiều năm qua”, ông Công nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, ông Công cho rằng 6 tháng cuối năm luôn là giai đoạn cao điểm của PNJ, đóng góp phần lớn vào doanh thu và lợi nhuận nhờ mùa cưới, mùa lễ hội và nhu cầu mua sắm cuối năm.

“Chúng tôi vẫn giữ nguyên mục tiêu kinh doanh năm 2026. Với nền tảng thương hiệu, hệ thống bán lẻ, năng lực vận hành và sự chuẩn bị cho mùa kinh doanh cao điểm, ban điều hành đang tập trung tối đa để hoàn thành các mục tiêu kinh doanh đã cam kết với cổ đông”, tổng giám đốc công ty khẳng định.

Trước đó, ngày 2/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết triệt phá thành công đường dây buôn lậu kim cương xuyên quốc gia và tiến hành khởi tố 22 bị can.

Trong các bị can có ông Đặng Ngọc Thảo - Giám đốc Công ty TNHH MTV Giám định PNJ (P-Lab) – công ty con PNJ.

Theo cơ quan điều tra, với vai trò là giám đốc PNJ-LAB, Đặng Ngọc Thảo đã câu kết với các đối tượng khác để mua các viên kim cương bị sai thông số so với giấy kiểm định GIA được nhập lậu với giá rẻ, sau đó với kiến thức chuyên môn của bản thân Thảo đã thực hiện mài mã số GIA được khắc trên viên kim cương và làm mới theo mã số của PNJ-LAB, cấp cho viên kim cương giấy chứng nhận kiểm định mới của PNJ-LAB để bán cho khách hàng kiếm lời.

Tại buổi gặp gỡ nhà đầu tư, lãnh đạo PNJ khẳng định 28.000 viên kim cương thuộc vụ án đang điều tra không đi vào hệ thống bán lẻ của PNJ.