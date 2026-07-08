Hơn 3.200 tỷ đồng sắp chảy về túi cổ đông BIDV

Vào tháng 8 tới đây, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) sẽ tiến hành trả cổ tức cho cổ đông bằng tiền mặt.

HĐQT Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV - Mã: BID) vừa phê duyệt triển khai chi trả cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt cho cổ đông, tỷ lệ thực hiện là 4,5% (1 cổ phiếu nhận 450 đồng).

Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức là 20/7, tương ứng với ngày giao dịch không hưởng quyền là 17/7. Ngày chi trả dự kiến là 20/8.

Với hơn 7,28 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, BIDV cần chi hơn 3.276 tỷ đồng để trả cổ tức cho cổ đông.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hiện là cổ đông lớn nhất của BIDV khi nắm 79,56% vốn dự kiến nhận hơn 2.600 tỷ đồng. Cổ đông chiến lược nước ngoài KEB Hana Bank giữ 14,74% vốn sẽ bỏ túi hơn 480 tỷ đồng.

Trong một diễn biến khác, ngày 26/6, BIDV đã chào bán thành công 500 trái phiếu mã BID12609 ra thị trường trong nước. Với mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu, lô trái phiếu có tổng giá trị phát hành 500 tỷ đồng, kỳ hạn 6 năm, dự kiến đáo hạn ngày 26/6/2032.

Các thông tin về trái chủ, tài sản đảm bảo, mục đích phát hành,... không được công bố. Tuy nhiên, theo thông tin ghi nhận trên HNX, đây là lô trái phiếu thứ 9 được BIDV phát hành kể từ đầu năm đến nay, lãi suất cố định 8,1%/năm.

Năm 2026, BIDV đặt mục tiêu tăng trưởng tổng tài sản từ 5 - 10% trong năm nay với dư nợ tín dụng thực hiện theo hạn mức được cấp và mức lợi nhuận trước thuế theo phê duyệt của Ngân hàng Nhà nước (NHNN).

Cùng với đó, ngân hàng duy trì tỷ lệ nợ xấu không cao hơn ngưỡng 1,6%, các tỷ lệ an toàn hoạt động tuân thủ quy định của NHNN.