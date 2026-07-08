Công ty vận hành nhà máy lọc dầu Dung Quất ước lãi hơn 4.000 tỷ đồng trong quý II

Tổng Công ty Lọc hóa Dầu Việt Nam - CTCP (Mã: BSR), đơn vị quản lý và vận hành nhà máy lọc dầu Dung Quất tại Quảng Ngãi, vừa có thông tin sơ lược về tình hình kinh doanh 6 tháng đầu năm nay.

Cụ thể, doanh nghiệp ghi nhận sản lượng sản xuất hơn 4 triệu tấn. Doanh thu hợp nhất 100.922 tỷ đồng, tăng 47% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 12.636 tỷ đồng.

Như vậy, ước tính trong quý II, BSR ghi nhận doanh thu hợp nhất 55.003 tỷ đồng tăng 50% và lợi nhuận sau thuế 4.371 tỷ đồng, gấp 5 lần so với cùng kỳ.

Lợi nhuận sau thuế theo quý của BSR. * là số ước tính.

Năm 2026, BSR đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất trên 154.140 tỷ đồng, tăng khoảng 7% so với kết quả thực hiện năm 2025. Trong khi đó, lợi nhuận sau thuế dự kiến đạt 2.162 tỷ đồng, giảm 58% so với năm trước.

Với kết quả trên, BSR thực hiện được 65% kế hoạch doanh thu, vượt xa chỉ tiêu lợi nhuận năm đặt ra.

Kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2026 của BSR. Nguồn: BSR.

Thời gian qua, BSR hoàn tất việc chuyển đổi mô hình hoạt động từ CTCP Lọc hóa Dầu Bình Sơn thành Tổng Công ty Lọc hóa Dầu Việt Nam. Theo BSR, việc chuyển đổi không chỉ là thay đổi tên gọi mà còn hướng đến mở rộng quy mô hoạt động, nâng cao năng lực quản trị và năng lực cạnh tranh, tạo nền tảng cho định hướng phát triển trong giai đoạn tới.

Trong thời gian tới, doanh nghiệp sẽ tiếp tục nghiên cứu phát triển các sản phẩm mới, đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm, đặc biệt là dự án Nâng cấp, mở rộng Nhà máy Lọc dầu Dung Quất, đồng thời chuẩn bị cho đợt bảo dưỡng tổng thể lần thứ 6 (TA6).

Đối với kế hoạch 6 tháng cuối năm, BSR cho biết sẽ tiếp tục theo dõi diễn biến thị trường, nguồn cung và giá dầu để điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh; duy trì Nhà máy Lọc dầu Dung Quất vận hành an toàn, ổn định, liên tục ở công suất tối ưu; chuẩn bị cho đợt bảo dưỡng tổng thể lần thứ 6; đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm và triển khai các giải pháp phát triển hoạt động của BSR-BF nhằm đáp ứng xu hướng chuyển dịch năng lượng và đa dạng hóa sản phẩm.