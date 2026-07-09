Bộ Xây dựng yêu cầu xử lý tình trạng găm hàng, thao túng giá vật liệu xây dựng

Trước tình trạng một số địa phương công bố giá chậm, chưa sát thực tế, Bộ Xây dựng yêu cầu tăng cường kiểm soát giá, xử lý găm hàng và thao túng thị trường.

Bộ Xây dựng vừa gửi văn bản đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tăng cường công tác quản lý, công bố giá vật liệu xây dựng, chỉ số giá xây dựng.

Theo Bộ Xây dựng, thời gian qua, các địa phương cơ bản đã tổ chức công bố kịp thời giá vật liệu xây dựng, chỉ số giá xây dựng đảm bảo đúng quy định.

Tuy nhiên vẫn còn một số trường hợp công bố chậm so với thời điểm được quy định, nhất là chỉ số giá xây dựng (hiện còn một số địa phương mới công bố tới thời điểm quý IV/2025). Giá công bố của một số loại vật liệu xây dựng (như cát, đá xây dựng...) chưa phản ánh đúng diễn biến trên thị trường trong thời gian qua.

Để bảo đảm tiến độ, chất lượng, phát huy hiệu quả đầu tư các công trình, dự án trọng điểm tại địa phương, đẩy mạnh công tác phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công, thực hiện đồng thời mục tiêu tăng trưởng kinh tế cao, Bộ Xây dựng đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục chỉ đạo thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng công bố giá vật liệu xây dựng đã được hướng dẫn trong thời gian vừa qua.

Trong đó, cấp có thẩm quyền địa phương cần tăng cường công tác quản lý, bình ổn giá vật liệu xây dựng, kiểm soát giá vật liệu xây dựng, đặc biệt là các loại vật liệu xây dựng như: thép, xi măng, cát, đá xây dựng, nhựa đường...; xử lý kịp thời tình trạng găm hàng, thao túng giá vật liệu xây dựng để công bố giá vật liệu xây dựng, chỉ số giá xây dựng đảm bảo phản ánh đúng giá thị trường.

Bộ Xây dựng đồng thời lưu ý, hiện nay, giá nhiên liệu (xăng, dầu) trong tháng 6/2026 đã giảm so với thời điểm trước đây (đặc biệt là giá dầu diesel), UBND các tỉnh, thành cần chỉ đạo cơ quan, đơn vị liên quan tăng cường công tác quản lý, kiểm soát thị trường, tập trung rà soát, khảo sát giá vật liệu xây dựng tại địa phương, kịp thời công bố giá phù hợp với diễn biến thị trường.

Các địa phương được đề nghị căn cứ Nghị định 206/2026/NĐ-CP và Thông tư 36/2026/TT-BXD, Thông tư 37/2026/TT-BXD (cùng có hiệu lực từ 1/7/2026) để chỉ đạo các đơn vị khảo sát, thu thập, công bố giá vật liệu xây dựng và chỉ số giá xây dựng theo đúng quy định.