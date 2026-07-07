Nhìn lại những bê bối gần đây của chuỗi trang sức PNJ

Những sai phạm trong vòng một năm trở lại đây của PNJ và công ty con đang khiến nhà đầu tư cũng như khách hàng đặt nhiều dấu hỏi về thương hiệu tồn tại gần 4 thập kỷ này.

CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (mã: PNJ) là một trong những cái tên hiếm hoi trong ngành bán lẻ trang sức Việt Nam có thể kể câu chuyện tăng trưởng thuyết phục với nhà đầu tư bằng chuỗi cửa hàng phủ khắp cả nước, thương hiệu mạnh, và một hệ sinh thái sản xuất – chế tác – phân phối khép kín.

Tuy nhiên, những scandal trong vài năm gần đây đang khiến nhà đầu tư cũng như khách hàng đặt dấu hỏi về thương hiệu tồn tại gần 4 thập kỷ này.

Đến cuối tháng 3/2026, PNJ có 430 cửa hàng trên toàn quốc.

Giám đốc công ty kiểm định thuộc PNJ liên quan đường dây buôn lậu kim cương

Hôm 2/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết đã triệt phá đường dây buôn lậu kim cương xuyên quốc gia do các đối tượng người nước ngoài điều hành.

Kết quả điều tra ban đầu xác định từ năm 2024 đến nay, đường dây này đã thực hiện 141 chuyến vận chuyển, đưa hơn 28.000 viên kim cương nhập lậu vào Việt Nam tiêu thụ, với doanh thu ước tính khoảng 280 tỷ đồng.

Trong số các bị can có Đặng Ngọc Thảo (sinh năm 1974, trú TP.HCM), Giám đốc PNJ-LAB – công ty thành viên của PNJ chuyên về mảng cung cấp dịch vụ kiểm định đá quý.

Cơ quan điều tra xác định bị can Đặng Ngọc Thảo đã câu kết với các đối tượng trong đường dây để mua những viên kim cương nhập lậu có thông số không trùng khớp với giấy chứng nhận kiểm định quốc tế GIA với giá rẻ. Sau đó, lợi dụng chuyên môn nghiệp vụ, Thảo mài xóa mã số GIA khắc trên viên kim cương, khắc lại mã số của PNJ-LAB và cấp giấy chứng nhận kiểm định mới nhằm hợp thức hóa nguồn gốc, nâng giá trị sản phẩm trước khi bán ra thị trường để thu lợi bất chính.

Phía PNJ-LAB và PNJ đã có thông tin phản hồi về sự vụ, nhấn mạnh đây là vụ việc thuộc trách nhiệm pháp lý của cá nhân. Hai bên cho biết đang phối hợp điều tra và cam kết đảm bảo quyền lợi khách hàng.

Chủ tịch Hội đồng quản trị là bà Cao Thị Ngọc Dung cũng đã có tâm thư lên tiếng xin lỗi nhà đầu tư, cổ đông. Bà Dung khẳng định ngay khi ghi nhận thông tin, công ty đã chủ động kích hoạt các kịch bản ứng phó khủng hoảng, phát hành thông cáo báo chí chính thức, tiếp cận minh bạch và tuân thủ quá trình điều tra của cơ quan chức năng.

Dẫu vậy, cổ phiếu PNJ đã 2 phiên giảm sàn liên tiếp và chốt phiên 6/7 về 54.600 đồng/cổ phiếu, giảm 14%. Vốn hóa mất gần 4.400 tỷ đồng chỉ sau 2 phiên giao dịch.

Ông Đặng Ngọc Thảo – Giám đốc công ty PNJ-LAB trước khi bị bắt. Ảnh: PNJ-LAB.

Công ty thuộc PNJ bị nêu tên vì hạn chế trong công tác phòng chống rửa tiền

Công ty TNHH Một thành viên Chế tác và Kinh doanh Trang sức PNJ (PNJP) – công ty con chuyên về chế tác và kinh doanh trang sức do PNJ nắm 100% vốn vào cuối năm 2025 đã bị điểm tên trong kết luận của Thanh tra Ngân hàng Nhà nước (NHNN).

Kết quả thanh tra cho thấy Công ty PNJP vẫn còn những tồn tại, hạn chế, tập trung chủ yếu ở công tác phòng, chống rửa tiền.

Cụ thể, việc phân công và đăng ký thông tin cán bộ phụ trách lĩnh vực phòng, chống rửa tiền chưa kịp thời; còn sai sót trong lưu trữ hồ sơ nhận biết khách hàng; việc báo cáo các giao dịch có giá trị lớn chưa đảm bảo thời hạn theo quy định.

Ngoài ra, doanh nghiệp còn có sai sót trong kê khai thuế đối với một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh, dù chưa dẫn đến thiếu số thuế phải nộp.

Trên cơ sở các vi phạm được phát hiện, Thanh tra NHNN Khu vực 2 đã ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty PNJP do có các hành vi vi phạm quy định về phòng, chống rửa tiền.

Không chỉ xử phạt hành chính, NHNN Chi nhánh Khu vực 2 còn có văn bản gửi các cơ quan liên ngành, trong đó có cơ quan thuế trên địa bàn TP.HCM để thông tin về các tồn tại, sai sót được phát hiện qua thanh tra. Việc chuyển hồ sơ nhằm phục vụ công tác rà soát, xem xét và xử lý theo đúng chức năng, thẩm quyền của từng cơ quan quản lý nhà nước có liên quan.

Cùng với đó, cơ quan thanh tra cũng đã đưa ra 3 kiến nghị và 2 khuyến nghị đối với Công ty PNJP, yêu cầu doanh nghiệp nghiêm túc khắc phục các tồn tại, hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ, tăng cường tuân thủ quy định pháp luật về phòng, chống rửa tiền, cũng như đảm bảo hoạt động kinh doanh an toàn, minh bạch trong thời gian tới.

Bên trong nhà máy của Công ty PNJP - đơn vị chuyên gia công sản phẩm cho PNJ. Ảnh: PNJ.

Công ty PNJP do bà Cao Thị Ngọc Dung - Chủ tịch HĐQT PNJ làm Chủ tịch Hội đồng thành viên và bà Trần Phương Ngọc Thảo - Phó Chủ tịch HĐQT PNJ là người đại diện theo pháp luật kiêm Tổng Giám đốc. Vốn điều lệ công ty là 500 tỷ đồng và hoàn toàn do PNJ góp 100% vốn.

Công ty PNJP được giới thiệu là chuyên đảm nhận toàn bộ quy trình sản xuất nội bộ từ kiểm tra nguyên liệu, chế tác, hoàn thiện đến đóng gói của PNJ. Đơn vị này đang sở hữu nhà máy tại quận Gò Vấp, TP.HCM và được xem là một trong những trung tâm chế tác trang sức lớn nhất Đông Nam Á.

Ngoài ra, Công ty PNJP cũng đã đưa vào vận hành thêm nhà máy thứ hai tại Long An để đáp ứng nhu cầu gia tăng và tập trung vào các dòng sản phẩm cao cấp.

Nói một cách khác, Công ty PNJP chính là trung tâm tạo ra các sản phẩm trang sức, còn PNJ sẽ là bên đảm nhiệm công đoạn bán vàng bạc đá quý ra thị trường.

Trong báo cáo tài chính hợp nhất PNJ, Công ty PNJP đóng vai trò là bên sản xuất rồi bán cho công ty mẹ PNJ. Vì thế các giao dịch sẽ không thể hiện trong báo cáo hợp nhất, bởi đây là giao dịch nội bộ.

Song trong phần giao dịch với liên quan tại báo cáo thường niên năm 2025, một số chi tiết đã cho thấy PNJ đã chi gần 14.800 tỷ đồng để mua hàng hóa từ Công ty PNJP. Ngoài ra còn có các giao dịch như bảo lãnh cho PNJP vay vốn tại ngân hàng, hay thanh toán tiền dịch vụ gia công, bảo hành, sửa chữa hàng hóa,...

Các giao dịch liên quan giữa PNJ và Công ty con PNJP. Nguồn: Báo cáo thường niên 2025.

PNJ vi phạm về chấp hành chế độ báo cáo hoạt động kinh doanh mua, bán vàng miếng; khai sai căn cứ tính thuế

Cuối tháng 5/2026, NHNN công bố kết luận thanh tra 6 công ty hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh vàng, trong đó có PNJ.

Theo kết luận thanh tra, PNJ đã vi phạm về chấp hành chế độ báo cáo hoạt động kinh doanh mua, bán vàng miếng; có dấu hiệu vi phạm về nhãn hàng hóa theo quy định đối với sản phẩm vàng trang sức, mỹ nghệ...

Kết quả xác minh cho thấy có dấu hiệu Công ty PNJ vi phạm quy định của pháp luật về thuế.

Căn cứ quy định của pháp luật, NHNN đã có văn bản chuyển thông tin sang cơ quan có thẩm quyền để xem xét, xử lý theo quy định.

Ngoài ra, công ty còn vi phạm về những quy định phòng chống rửa tiền. Chánh thanh tra NHNN ra quyết định xử phạt 1,34 tỷ đồng.

Không những có dấu hiệu vi phạm đề cập ở trên, PNJ còn khai sai căn cứ tính thuế dẫn đến thiếu số tiền thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân phải nộp trong năm 2023, 2024. Doanh nghiệp bị truy thu, phạt hơn 5 tỷ đồng.

Đây là quyết định của Cục Thuế TP.HCM công bố vào tháng 2/2026. Với vi phạm nêu trên, PNJ bị xử phạt hành chính hơn 800 triệu đồng. Đồng thời doanh nghiệp còn phải khắc phục hậu quả bằng cách nộp đủ số tiền thuế truy thu hơn 4 tỷ đồng và tiền chậm nộp tiền thuế hơn 539 triệu đồng.

Đầu năm nay, PNJ cũng bị xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn. Đơn vị này đã có hành vi lập hóa đơn bán hàng không đúng thời điểm và bị xử phạt hành chính số tiền 65,6 triệu đồng.

Mặc dù số tiền bị phạt hành chính nói trên rất nhỏ so với quy mô tài sản hơn 20.000 tỷ đồng của doanh nghiệp, song những vi phạm trên cho thấy tồn tại những lỗ hổng trong vấn đề quản trị, vận hành, kiểm soát nội bộ theo quy định hiện hành của một doanh nghiệp uy tín và tồn tại nhiều thập kỉ trên thị trường trang sức.